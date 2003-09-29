Технология домашнего педикюра в четыре этапа

Осенью и в холодное время года многие женщины жалуются на усталость и боль в ступнях. Почему это происходит и как избавиться от боли, рассказывает мастер по маникюру и педикюру московского косметического салона "На Покровке" Ада Кодзасова.

Несмотря на то что летом ноги, несомненно, отдыхают, их внешний вид заметно портится. Подошвы ног грубеют, ногти приобретают матовый оттенок, пятки своей шершавостью напоминают наждачную бумагу. Да и сама ступня становится шире.

Боли в ступнях влияют на походку

А вот уже осенью стоит заняться ногами особенно тщательно, ведь после летнего расслабления ногам грозит стресс: закрытая обувь, каблуки, а следовательно, усталость. Боли в стопах накладывают отпечаток на походку, влияют на настроение. На поверхности ступней находятся рецепторы, связанные с функциями всего организма.

Регулярное посещение педикюрного кабинета — своего рода панацея, но это доступно не каждой женщине. Я бы посоветовала осенью один раз посетить салон и сделать полный педикюр у опытного мастера, а потом поддерживать состояние ног самостоятельно.

Если же ступни ваших ног не запущены, можно обойтись домашними средствами.

Педикюр на дому

Его периодичность зависит от состояния кожи ног. Если оно удовлетворительное, то в осенне-зимний сезон к педикюру можно прибегать один раз в два месяца, при проблемных ногах его стоит делать раз в три-четыре недели, но не чаще одного раза в 15 дней.

Первая стадия — обработка ступней

Сначала ноги следует распарить в теплой воде с добавлением жидкого мыла, соды или морской соли. Распаренные ноги тщательно вытереть и удалить со ступней лишний ороговевший покров кожи. Способов его удаления немало. Для этой цели подойдут пемза, деревянная лопаточка, металлическая пилка для ног. Я бы советовала пользоваться теркой для ног. Она намного мягче полирует кожу, не раздражает поверхность ступни и не нарушает структуру кожного покрова. Ею пользуются, снимая лишнюю кожу, как привычной пемзой.

Деревянной лопаткой и пилкой кожу как бы соскабливают. Далее нанесите на ступни тонкий слой любого витаминизированного скраба и пальцами рук или при помощи той же терки тщательно вотрите его в ступни. Затем вновь опустите ноги в воду, но уже более прохладную, приятной температуры. Выдержите паузу в 5-10 минут, а затем смойте прохладной водой. При запущенных ступнях эту процедуру можно повторить, но не более трех раз. Ее цель — удаление натоптышей, которые чаще всего имеют вид сильно огрубевшей кожи. В запущенном виде они мешают свободно ходить, вызывают боль и жжение.

Соскабливание верхнего слоя кожи, то есть натоптышей или их предвестников, не должно приносить болевых ощущений. При появлении боли процедуру следует немедленно прекратить.

Многие женщины страдают от пяточных шпор. Они, как правило, безболезненны, но с эстетической точки зрения портят внешний вид ноги. Причина их появления до сих пор неизвестна. А вот способы удаления — такие же, как натоптышей. Правда, на вертикальной поверхности ступни кожа намного тоньше и соскабливать ее стоит нежнее. Чтобы шпоры побелели, их можно протирать срезом свежего картофеля или прикладывать тертый свежий картофель на 10-15 минут.

Вторая стадия — обработка пальцев и ногтей

Для этого вам понадобится гель-кутик. Появившиеся в изобилии гели-кутики чрезвычайно эффективны. Они обладают увлажняющим эффектом, стимулируют рост ногтей, улучшают состояние кутикулы — мягких тканей при основании ногтя, покрывающих нижнюю часть ногтевой пластины. Как правило, кутики являются частью программы по уходу за ногтями.

Гель наносится на нижнюю часть ногтя и втирается в его основание. Можно, отодвинув кожицу, вместо этого препарата при помощи пипетки капнуть в основание ногтя капельку оливкового масла и промассировать ногтевую пластину.

Пока гель-кутик впитывается, для чего потребуется 5-7 минут, займитесь ногтями. Им следует придать слегка квадратную, а не острую форму, ни в коем случае не вырезая уголки. Уголки ногтей можно лишь аккуратно подпилить. Подпиленные ногти отшлифуйте, если в этом есть необходимость. Шлифовать следует только толстые неровные ногтевые пластины с шершавыми бороздками.

Затем маникюрной лопаткой отодвиньте обработанную кожицу вокруг ногтя — если кутикула тонкая и незаросшая, она сойдет тонкой пленочкой. Если кутикула не поддается такому устранению, удалите ее при помощи маникюрных ножниц, не задевая кожи.

Третья стадия — ножные контрастные ванны

Приготовьте два тазика: с горячей (температура 38 — 40 градусов) и холодной водой (28 — 30 градусов). Опустите ноги в горячую воду на 1,5 — 2 минуты, потом в холодную — на 15 — 20 секунд. Повторите эту процедуру 3 — 4 раза.

После ванны разотрите подошвы грубой тканью или сухой жесткой мочалкой. Можно помассировать ноги следующим образом: смочите руки растительным маслом или лосьоном и сильными движениями потрите ноги с обеих сторон, продвигаясь вверх, от пальцев к щиколотке, от лодыжки к колену, затем вниз — легкими постукиваниями пальцев.

Завершающая стадия домашнего педикюра — нанесение мягкого питательного крема

Для этой цели хорошо подойдут кремы со специальной маркировкой "Для ног". Если вы будете покрывать ногти лаком, следите, чтобы крем не попадал на ногти. Крем лучше наносить до покрытия ногтей лаком — пока вы красите ногти и лак подсыхает, крем отлично впитается. Предлагаемый педикюр в домашних условиях рассчитан на ноги без мозолей. Появившиеся мозоли нельзя запускать. Борьба со всеми видами мозолей: на подошвах, пальцах и в межпальцевых складках, возникающих от неправильно подобранной обуви, — требует дополнительной процедуры.

Как убрать мозоли

Сейчас нередко ороговевшие участки кожи распаривают и счищают безопасной бритвой. Таким методом пользуются многие женщины в домашних условиях, его же предлагают и мастера педикюра. У этого несомненно эффективного метода быстрого удаления мозолей есть один существенный недостаток. После механического соскабливания бритвой корешки мозолей, как правило, остаются, и мозоли через две-три недели образуются вновь. Поэтому опытные мастера по педикюру не только счищают мозоль бритвой, но затем удаляют сам корешок.

Более подходящий в домашних условиях способ — вырезание распаренных мозолей маникюрными щипчиками, не оставляя в мозоли корешка. Процедуру следует повторять несколько раз, с перерывом в день, до полного исчезновения мозолей. Вырезание требует особой аккуратности и сноровки, чтобы не поранить кожу рядом с мозолями.

Если мозоль глубокая — перед ночным отдыхом распарьте ноги в горячей воде, вытрите досуха, привяжите к мозоли корку лимона с небольшим количеством мякоти. Лучше использовать край лимона. Утром удаление повторить.

При частом возникновении мозолей необходимо взять за правило регулярно, не реже двух раз в неделю, принимать горячие ножные ванны с добавлением концентрированного настоя ромашки. Такие ванны — замечательное профилактическое средство.

Удаление натоптышей и мозолей

Предварительно же мозоли необходимо удалить. Ежевечерние ванночки для ног должны быть травяными, с ароматическими маслами или с добавлением кислых средств: яблочного уксуса, сока лимона. Щелочные моющие средства и сода применяются для распаривания только во время педикюра.

Если вы натерли ноги тесной обувью до появления красноты, отеков, водяных пузырей, то незамедлительно продезинфицируйте ранки крепким раствором марганцовки. Потом смажьте поврежденные участки зеленкой. Ступни ног требуют питания — раз в неделю стоит делать маски для ног. Особенно хороши ножные маски из голубой глины. Разведенную кашицу наносят на ступни. После подсыхания глину смывают теплой водой и питают ноги кремом.

При повышенной сухости ног можно сделать маску из жирного крема. Для этого отлично подойдет отечественный крем "Янтарь". Крем наносят толстым слоем и оставляют на ногах не менее чем на 30 минут. Снимая излишки крема, можно промассировать ноги.

Не забывайте ежедневно заботиться о своих ногах, особенно если они устали? Носите только мягкую, удобную и просторную обувь из натуральной кожи. Узкие туфли с ремешками, туго стягивающими ногу, с высокими неустойчивыми каблуками не стоит одевать ежедневно.

Валентина ДУМБАР

"Женское здоровье"

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