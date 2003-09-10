Как спасти кожу от "солнечных болезней": советы эксперта

Неправильное поведение на солнце приводит к тому, что вместо укрепления здоровья люди получают на юге России или в теплых странах разные заболевания. На вопросы читателей отвечает кандидат медицинских наук, ассистент кафедры кожных и венерических болезней Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, заведующая отделением фотохимиотерапии Ольга Олисова.

"Дочь приехала из Бразилии, и у нее на спине и плечах высыпали веснушки, а на руках появились какие-то темные пятна. Чем их можно вывести?" Н.Воробьева, Архангельск

Если вы смотрите латиноамериканские сериалы, то наверняка обратили внимание на то, что все эти красивые, эффектные женщины имеют крапчатую пигментацию. Это не что иное, как скопление меланина, пигмента в коже, который образуется под воздействием солнечных лучей. Такие пигментные пятна у них везде — на груди, плечах, руках, разве что на лице их нет — скрывает грим. Это от того, что они постоянно находятся на солнце.

Иногда эти пятна остаются на всю жизнь — такая стойкая крапчатая пигментация. Но часто такие явления обратимы, от них можно избавиться с помощью специальных средств. Например, очень неплохим отбеливающим эффектом обладают кремы "Скинорен" и "Ахромин". Ну а если говорить о народных средствах, то еще наши прабабушки при выведении пигментных пятен и веснушек пользовались соком свежего огурца или лимона. Отлично подойдут для этих целей и сок грейпфрута, маски из земляники, клубники, мякоти дыни, которые надо накладывать на пигментные пятна на 10-15 минут и затем смывать теплой водой.

"Провела месяц на юге, загорала умеренно, а кожа стала неровная, дряблая, как у старухи. Почему?" Н. Проскурина, Мончегорск

Очень многих женщин волнует эта проблема. Дело в том, что ультрафиолетовые лучи губительно действуют на кожу, и в результате чрезмерного увлечения инсоляцией у людей очень часто развивается так называемый солнечный эластоз. То есть наблюдается преждевременное старение кожи, она становится более грубой, неровной, появляются преждевременные морщины, кератотические высыпания, или пигментные пятна, о которых мы уже с вами говорили.

Поэтому если женщина загорает на солнце, она должна обязательно пользоваться защитными средствами с высокой степенью защиты. Необходимо наносить фотозащитные кремы перед выходом на пляж и увлажняющие средства после загара. Ведь солнце иссушает кожу и это приводит к преждевременному ее старению. Чтобы подкрепить ее, я бы посоветовала вам применять жирные кремы, содержащие коллаген, витамины А и Е.

"Сын несколько лет болел псориазом, ничем не могли его вылечить. После отдыха на Азовском море кожное заболевание прошло само собой. Неужели от солнышка?" Н. Веретешкина, Улан-Удэ

До этого мы с вами говорили об отрицательных моментах избыточной инсоляции, но солнце оказывает не только негативное воздействие, но и дает положительный эффект. Под воздействием солнечных лучей укрепляется иммунная система, улучшаются обменные процессы, вырабатывается витамин D.

Многие кожные заболевания лечатся с помощью ультрафиолетовых лучей. Тот же псориаз, витилиго, атопический дерматит, красный плоский лишай. Такие больные на солнышке чувствуют себя хорошо. Они едут на юг и возвращаются оттуда практически здоровыми. Поэтому мы не можем умалять достоинства ультрафиолетовых лучей. Но надо четко знать: кому можно, а кому нельзя загорать на солнце.

"На юге у меня покраснело лицо, щеки, переносица. Врачи поставили предположительный диагноз: красная волчанка. Связано ли это с пребыванием на солнце?" Елена Комольцева, Саратов

Красная волчанка — это аутоиммунное заболевание, которое часто возникает после чрезмерной инсоляции. При красной волчанке сначала появляется покраснение, высыпания увеличиваются в размерах, уплотняются, к ним присоединяется шелушение и заканчивается это все рубцовой атрофией кожи. Конечно, таким больным загорать категорически нельзя. Им надо пользоваться защитными кремами в любую погоду и широкополыми шляпами для защиты лица от солнечных лучей.

Крапивница

После пребывания на юге может возникнуть не только красная волчанка, но и различные фотодерматозы — актинический ретикулоид, солнечная крапивница. Солнце является также провоцирующим фактором в развитии такого заболевания, как розацеа, или розовые угри.

Но самое неприятное, что может развиться после чрезмерных инсоляций — это злокачественные опухоли кожи. Во всех таких случаях нужно обращаться к дерматологу за квалифицированной помощью и консультацией, а не заниматься самолечением.

"Неделька в Турции обернулась для меня серьезными неприятностями: заснула на пляже и сгорела так, что бедная кожа стала пузыриться. Есть ли какое-то средство от солнечного ожога?" Лариса Дроздова, Санкт-Петербург

От физического воздействия ультрафиолетовых лучей у вас развился простой дерматит. Вначале он проявляется в виде покраснения кожи, про таких людей мы говорим: красный как рак. Следующий этап — это уже ожог второй степени, появление пузырей. Затем появляются язвенные дефекты. Что нужно делать в такой ситуации?

Обязательно применять увлажняющие средства. Если дело зашло слишком далеко, а в вашем случае именно так оно и есть, нужно принять успокаивающие и противовоспалительные средства, включая гормональные мази и аэрозоли.

Опять на помощь вам может прийти народная медицина. При солнечных ожогах хорошо помогают листья квашеной капусты или капустная кашица со взбитым яичным белком. Можно сделать маску из картофельного пюре со сметаной или сливками, она накладывается в теплом виде на 10-15 минут. На худой конец просто приложите на обожженные места сырой картофель или осторожно смажьте их мякотью арбуза или дыни — это поможет вам снять воспаление.

"После тура в Египет у меня начались проблемы: волосы стали тоньше, ломаются, выпадают. Губы шелушатся. Что делать, не знаю."

Анна Веслова, Наро-Фоминск

Волосы также реагируют на избыточное ультрафиолетовое облучение. Теряют влагу, деформируются, истончаются и выпадают.

То же самое происходит и с ногтями, они могут тускнеть, слоиться, на них появляются поперечные или продольные черточки. Все это также является результатом воздействия солнца.

В таких случаях помимо обычных рекомендаций надо обязательно принимать антиоксиданты — витамины А, С, Е, селен в виде препаратов или пищевых добавок.

Слизистая губ тоже требует защиты. Солнцезащитный карандаш, помада для губ — это необходимые защитные средства на юге. Судя по всему у вас хейлит — воспаление слизистой губ. Воспользуйтесь гигиенической помадой или опять же жирными питательными кремами с витаминами А и Е.

"Во время загорания на пляже я пользовалась дезодорантами и туалетной водой, и у меня появились красные высыпания, как от ожога. Отчего бы это?" Ольга Петухова, Сызрань

На пляже нельзя ни в коем случае пользоваться ни дезодорантами, ни духами, ни туалетной водой. Это может вызвать фототоксическую или фотоаллергическую реакции, что, судя по всему, у вас и наблюдается.

Углеводороды, входящие в состав косметических средств, при взаимодействии с солнцем могут вызвать такой эффект. Помимо косметических средств при принятии солнечных ванн не рекомендуется принимать тетрациклин и сульфаниламидные препараты, которые могут усилить действие солнечных лучей и вызвать нежелательную реакцию по типу фотодерматоза. Это может привести к серьезному ожогу.

"Отпуск провела в деревне, купалась в пруду, а теперь жалею об этом — начались какие-то высыпания на коже, вся чешусь... Что бы вы мне посоветовали?" Ксения Деева, Норильск

Заочно консультировать очень сложно, вам нужно обратиться либо к дерматологу, либо к паразитологу. Учитывая, что в закрытых водоемах много всяких микроорганизмов, бактерий, то они могут вызывать аллергические реакции.

Если вас беспокоит мучительный зуд, то в таких случаях хорошо помогают антигистаминные препараты — Кларитин, Гисманал, тот же Диазолин, Пипольфен, Супрастин. Если же раздражение не аллергического, а паразитарного характера, тогда нужно прибегать к противопаразитарной терапии.

Конечно, мы не можем всем людям дать совет ехать на море, но для здоровья морская вода, безусловно, в тысячу раз полезнее стоячей. Купание в море, морские прогулки насыщают организм йодом, которого нам всем так не хватает.

"Я заметила, что после возвращения с курорта родимое пятно у меня на бедре стало увеличиваться в размерах, и вокруг него появился красный воспалительный ободок. Меня это настораживает".

Ирина Кузнецова, Можайск

Воспаление вокруг родимого пятна — это очень тревожный сигнал, поэтому вам надо, не откладывая, обратиться к врачу. Под воздействием солнца родимые пятна могут перерождаться и превращаться в опухоль.

Поэтому все пигментные образования нужно защищать от солнца. Особенно внимательно следует относиться к тем родимым пятнам, которые возвышаются над уровнем кожи или находятся в местах трения нижнего белья. Такие места надо покрывать фотозащитным кремом с высокой степенью защиты либо просто заклеивать лейкопластырем. Во всяком случае солнышко на них попадать не должно.

"На юге я загорала с открытой грудью. И вот недавно, принимая душ, обнаружила небольшое уплотнение в молочной железе. Какими должны быть теперь мои действия?" Светлана Моторина, Новочеркасск

Находиться под солнцем с открытой грудью категорически противопоказано. Это может привести к очень серьезным последствиям. К сожалению, таких примеров немало. В таких случаях женщина должна быть к себе предельно внимательна. И если обнаружилось какое-то уплотнение на груди, то надо как можно скорее показаться либо хирургу, либо маммологу и обязательно сделать маммографию.

Никак не реагировать на этот симптом нельзя. Вы не должны принимать препараты, которые назначают при мастопатии, они могут вызвать совершенно обратный эффект. И обращаться к народным средствам тоже ни в коем случае нельзя, потому что момент может быть упущен. Под воздействием ультрафиолетовых лучей многие скрытые процессы в организме обостряются. Поэтому излишне увлекаться солнцем не надо.

Евгений БЕЗЗУБОВ

"Женское здоровье"

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ЗАГАР и СОЛНЦЕ: риски, последствия, рак, фотостарение, эластоз

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