Чтобы губы были нежными

Когда губы сковывает сухость, трудно улыбаться, да и внешний вид не самый лучший. О том, как привести их в порядок, рассказывает врач-консультант московской корпорации "Семейная медицина", дерматолог Марина Тымчишина.

Ветер, холод и солнце влияют на состояние губ

У многих губы особенно сохнут в холодную ветреную погоду, а также при ярком солнце. Наиболее простым выходом из такого положения служит частое питье. Маленькая бутылочка с водой не слишком обременит ношу. Зато в случае нужды всегда можно отхлебнуть из нее пару глотков, чтобы смочить губы. При выходе на улицу не помешает нанести на них крем или бальзам. Это предохранит кожу губ от обветривания. Солнцезащитные средства для губ помогут сохранить влагу даже под палящими солнечными лучами.

Когда предстоит длительное пребывание на свежем воздухе, стоит прихватить с собой гигиеническую губную помаду. Правда, от нее на губах нередко остается густой маслянистый блеск. Этого недостатка нет у косметических средств, приготовленных на основе термальных вод. Они сегодня появились в аптеках и помогут решить проблему.

В сухости губ часто виноваты зубные пасты

В излишней сухости губ нередко оказываются виновными зубные пасты. Причем обезвоживающим и раздражающим эффектом особенно грешат фторированные. Их влияние подчас бывает настолько сильным, что вызывает долго непроходящее воспаление кожи вокруг рта. При первых же признаках подобного неблагополучия надо переходить на другую пасту.

Помады для губ

Для некоторых женщин хорошим смягчающим средством для губ служит обычная декоративная губная помада. Это означает, что их выбор оказался удачным. Неподходящая или не слишком качественная помада, напротив, может вызывать ощущение сухости на губах. Порой бывает достаточно ее сменить, чтобы губы снова стали мягкими и шелковистыми.

Модниц нередко подводит помада с повышенной устойчивостью. Она дольше держится на губах за счет более глубокого проникновения в кожу. В результате кожа обезжиривается, и влага быстрее испаряется с ее поверхности. Такой помадой не следует пользоваться слишком часто.

Кусание губ — вредная привычка

Сохнущие губы все время хочется облизать. А этого как раз делать не стоит. Так с них удаляется естественная водно-жировая пленка. Они только больше сохнут, а от слюны быстрее обветриваются.

На состоянии губ плохо сказывается привычка их покусывать. При этом постоянно травмируется их слизистая оболочка. На ней появляются ранки и трещинки. Со временем это может привести к довольно серьезному заболеванию — лейкоплакии.

Дефицит витаминов вызывает повышенную сухость губ

Недостаток витаминов может вызывать не только повышенную сухость губ, но и их шелушение и растрескивание. Предотвратить это помогут кремы с добавлением витаминов А и Е. Можно использовать обычные, для лица. Но лучше, чтобы они были предназначены именно для губ. Такие кремы обладают более мягкой консистенцией, быстрее впитываются и к тому же отличаются приятным вкусом.

Если наружные меры себя не оправдывают, то есть смысл увеличить в своем рационе долю продуктов, богатых витамином А. Почаще:

делать салаты из моркови,

есть желтый перец,

оранжевые фрукты,

облепиху,

готовить различные блюда из печени,

не пренебрегать яйцами и молочными продуктами.

Можно также принимать внутрь "Аевит" — по одной таблетке три раза в день в течение 3-4 недель.

При некоторых видах кожных заболеваний иногда назначают лекарственные препараты, в которых содержатся большие дозы витамина А. Его избыток в организме также может стать причиной губных трещин. Тут уже его дополнительные поступления явно окажутся лишними.

Раздражение и трещины в уголках рта нередко порождает дефицит витаминов группы В, присутствующих в рыбе, яйцах, молоке, печени, сыре и в листовой зелени. Их источниками также служат овсяное толокно, тыквенные семечки, пивные дрожжи и пшеничные отруби.

Уход за губами

Кожа губ требует такой же заботы, как и кожа лица. Ей полезны питательные маски из натуральных продуктов.

Огуречный сок сделает губы нежными и мягкими.

Можно намазать их медом, подержать 15-20 минут. Затем смыть и смазать кремом.

Маска из творога и морковного сока, нанесенная на 10-15 минут, придаст губам эластичность. После нее хорошо покрыть их тонким слоем растительного масла.

Для того чтобы губы надолго оставались гладкими и свежими, желательно каждый день протирать их соком каких-либо фруктов или ягод.

Любовь Малахова

"Женское здоровье"

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