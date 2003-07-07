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Автор Оксана Аникина

Почему в частных клиниках так часто ставят диагноз "хламидиоз"?

Здоровье » Красота » Венерология

Вы не ощущали дискомфорт при мочеиспускании? Вас не беспокоили боли внизу живота или в крестце? Или, может, вы замечали у себя слизисто-гнойные выделения, после которых хочется немедленно обратиться к гинекологу? Если все описанные признаки вам знакомы, это может означать, что и вас не обошел стороной хламидиоз.

Почему в частных клиниках так часто ставят диагноз "хламидиоз"?

Чуть ли не половина всех россиян заражена хламидиозом?..

Коммерческая медицина поспешила объявить эту половую инфекцию "болезнью века" и даже "малым СПИДом", которым якобы заражена чуть ли не половина всех россиян. Появились и первые жертвы этой пропаганды. Почувствовав легкий зуд, москвичка Ирина С., мать двоих дочек, вдова (муж умер два года назад), обратилась к гинекологу. Обследование не выявило никаких серьезных нарушений. Наслышавшись о страшной болезни "хламидиозе", женщина обратилась в частную клинику. После серии платных анализов у нее, наконец, выявили "слабо положительный" хламидиоз и прописали лечение: 12 (!) видов лекарств-таблеток и разных инъекций, рассчитанных на месяц приема.

А пока представим себе состояние Ирины С., которой предлагалось выложить целое состояние за свое лечение при небольшой зарплате, да еще привести двоих дочек, которые, дескать, могли заразиться через ванну, полотенце и т. д. Почувствовав себя очень опасной больной, Ирина С. подумывала уже и о том, чтобы наложить на себя руки. От необдуманных действий ее спасла подруга, обратившаяся с упомянутым рецептом к специалистам из Центрального научно-исследовательского кожно-венерологического института — ЦНИИКВИ.

Как сообщил заведующий отделением половых инфекций института профессор, доктор медицинских наук Михаил Васильев, хламидиоз — действительно достаточно распространенная инфекция. Если ее не лечить, в отдельных случаях она может привести к бесплодию у женщин или воспалению предстательной железы у мужчин. Причем в нашем случае речь идет об урогенитальном хламидиозе (другие виды хламидий вызывают различные болезни у животных, воспаление легких у людей). Особенность этого микроорганизма, который занимает как бы среднее положение между вирусом и бактериями, в том, что он паразитирует внутри клетки человека. Болезнь довольно часто протекает в вялотекущем режиме. Инкубационный период при хламидиозе занимает 15 — 35 дней. Серьезная наука опровергает возможность передачи инфекции бытовым путем. Болезнь возникает в результате половых связей. При правильном диагнозе лечение достаточно эффективно.

половые инфекции
 

В 60 процентах случаев заключения врачей оказываются ложными

Однако в том-то и дело, что примерно в 60 процентах случаев, по данным ЦНИИКВИ, заключения врачей оказываются ложными. Вовремя недиагностированная и неизлеченная инфекция у беременных способна привести к заражению новорожденных. У детей может развиться конъюнктивит или пневмония. Несмотря на это, директор ЦНИИКВИ, академик РАМН Юрий Скрипкин считает надуманными и пугающими людей такие определения хламидиоза, как "малый СПИД". От этой болезни, по его словам, никто еще не умирал и, видимо, никогда не умрет, даже если брать во внимание ее крайние последствия. Избегайте лечения по сомнительным "схемам". Анализ рецепта, выданного Ирине С. "Специализированным медицинским центром МГП "Прогресс", вызвал у специалистов ЦНИИКВИ, если можно так выразиться, профессиональный шок.

Общий вывод специалистов института: если бы Ирина С. следовала предписанному ей курсу лечения, она вполне могла бы заработать дисбактериоз, язву желудка или токсический гепатит. Коммерческая медицина в ряде случаев может стать карательной. Пациенту помогут угробить самого себя. За его же деньги. Между тем существует немало эффективных способов уничтожения хламидий, не превращая при этом больного в инвалида.

В отделении половых инфекций ЦНИИКВИ цикл лечения, например, антибиотиками тетрациклинового или эритромицинового ряда (наиболее предпочтительного для беременных женщин) занимает 7 — 10 дней. На Западе практикуется и однократное лечение хламидиоза с помощью определенной дозы такого препарата, как сумамед. Все эти лекарства употреблять самостоятельно, без назначения врача, не следует.

От редакции

Мы никоим образом не собираемся бросить тень на лечение хламидиоза, как такового. Его надо лечить, как и любое другое заболевание. Важно в этой истории другое: наша медицина становится все более коммерческой. Как при этом сделать, чтобы она еще осталась и нравственной, профессиональной — вот общая проблема на ближайшие годы.

Владимир Шмыгановский,
"Женское здоровье".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как понять, что у тебя хламидиоз
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Балюра, Николай Николаев, Татьяна Ларина

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