"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить

Детский рахит приходит, как правило, осенью или зимой, а с началом лета постепенно затихает. Однако бывают и исключения. Об этом подробно рассказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Запруднов.

рахит

Если малыш в первые месяцы своей жизни становится беспокойным, вздрагивает при громких звуках или вспышках яркого света, его голова сильно потеет во время сна, то, по всей видимости, у него начинается рахит.

Причины рахита у детей

Причиной этого заболевания является дефицит витамина Д, играющего очень важную роль в формировании костной ткани. Если этого витамина не хватает, организм плохо усваивает соли фосфора и кальция, а это ведет к нарушению роста костей, изменениям в работе внутренних органов и, прежде всего, нервной системы.

Рахит поражает младенцев в возрасте между двумя месяцами и двумя годами. Особенно страдают от него дети, которых по каким-либо причинам мамы не кормят грудью, недоношенные и маловесные ребятишки и те, кто живет в экологически неблагополучных регионах. На одних территориях заболевает каждый десятый ребенок, на других — каждый третий. Кроме того, к развитию рахита может привести дефицит:

солей кальция и фосфора,

многих других микроэлементов,

витаминов,

белков,

аминокислот.

Как понять, что ребёнок заболел рахитом

Болезнь начинается с тех симптомов, о которых написано выше. Через две-три недели у ребенка обнаруживается мягкость краев костей черепа, снижается тонус мышц. С течением времени все эти симптомы прогрессируют, все более заметным становится отставание ребенка в психомоторном развитии. Быстро развиваются костные изменения: образуются лобные и затылочные бугры, голова приобретает квадратную или ягодицеобразную форму. Могут возникнуть деформации лицевой части черепа: седловидный нос и "олимпийский" лоб.

Зубы прорезываются с запозданием, легко поражаются кариесом.

Начинает деформироваться грудная клетка. На ребрах в местах соединения хрящевой и костной тканей образуются "четки", формируется "куриная грудь", появляются признаки:

кифоза,

лордоза,

сколиоза.

Реберные края разворачиваются вперед в виде полей шляпы. Конечности под тяжестью веса ребенка изгибаются и приобретают О-, К- и Х-образную форму. Одновременно со всем этим развиваются сопутствующие признаки болезни:

гипотония мышц,

железодефицитная анемия,

нарушения в работе сердца, легких,

увеличение печени и селезенки.

Замедляется выработка условных рефлексов, а приобретенные рефлексы ослабевают или совершенно исчезают.

Рахитоподобные заболевания

Существуют еще так называемые рахитоподобные заболевания, которые могут возникнуть и на втором, и на пятом году жизни ребенка. Они тоже связаны с нарушениями обменных процессов и излечиваются повышенными дозами препаратов витамина Д. Кроме того, и это непременно должны учитывать педиатры, — к снижению содержания витамина Д в организме и развитию рахита может привести прием его антагонистов — противосудорожных и некоторых других препаратов.

Грудное вскармливание как предотвращение рахита у детей

Женщинам важно знать, что профилактику рахита нужно начинать еще до рождения ребенка. Во время беременности происходит адаптация фосфорно-кальциевого метаболизма к потребностям плода. Общий уровень кальция в организме будущей мамы уменьшается примерно на восемь процентов по сравнению с содержанием его до момента беременности. Начиная с тридцатой недели потребности плода в кальции существенно возрастают. Они удовлетворяются за счет материнского резерва, накопленного в предшествующий период. А между тем маме следует позаботиться о новых запасах — они понадобятся, когда малыш появится на свет и станет питаться ее молоком.

грудное молоко

С первых же дней жизни ребенка нужно позаботиться о его полноценном питании. Оптимальным для детей грудного возраста является, безусловно, естественное вскармливание, хотя бы в первые недели после рождения. Такие малыши болеют рахитом намного реже, чем вскармливаемые искусственно.

Грудное молоко +витамин Д

Однако и те, и другие в целях профилактики нуждаются в дополнительных дозах витамина Д, поскольку возможности выработки его у них еще слабы. Применять препараты этого витамина нужно очень осторожно и строго по назначению врача, потому что его избыток не менее вреден, чем недостаток. Дети, находящиеся на вскармливании адаптированными смесями, содержащими все необходимые витамины и микроэлементы, в дополнительном приеме витамина Д не нуждаются.

Профилактика рахита

Профилактику рахита в средней полосе России проводят, начиная с трех-, четырехнедельного возраста до полутора-четырех лет во все сезоны года, исключая летний период. Неблагоприятные погодные условия, особенно в северных регионах, могут стать показанием к проведению профилактики и в летние месяцы.

Лечебное воздействие у детей с рахитом направлено на устранение дефицита витамина Д и нормализацию фосфорно-кальциевого обмена. Существуют два типа этого вещества, которые дают детям:

витамин Д2, или эргокальциферол растительного происхождения,

витамин Д3, или холекальциферол животного происхождения.

Дефицит кальция ликвидируется назначением пищевого рациона, обогащенного кальцием или медикаментозными добавками кальция.

кальций

Малыш, страдающий рахитом, нуждается также в полноценном питании и дополнительном приеме витаминов С и группы В. Детям, находящимся на естественном вскармливании, необходимы препараты кальция хлорида. При мышечной гипотонии применяют дибазол, прозерин.

Диета ребёнка, пораженного рахитом

Диета зависит от возраста больного ребенка. Лучшим вариантом является естественное вскармливание или кормление сцеженным грудным молоком. Это особенно необходимо недоношенным детям, которые, как правило, болеют рахитом. С четвертой недели ребенку следует регулярно давать овощные и фруктовые соки, а с четырех-пяти месяцев — овощное пюре. С 3,5 месяца можно давать яичный желток.

Спустя две недели от начала медикаментозной терапии в комплекс лечебных мероприятий всем больным детям включают массаж и лечебную физкультуру. После обучения родителей технике массажа и комплексу упражнений эти процедуры продолжают в домашних условиях в течение полутора-двух месяцев. После курса витамина Д2 может быть назначено облучение ртутно-кальциевой лампой. Облучение УФ-лампой осуществляется только после определения индивидуальной чувствительности ребенка к ультрафиолетовым лучам. В период приема витамина Д ультрафиолетовое облучение проводить не следует.

Лечебные ванны для больных рахитом

Детям старше полугода целесообразно делать лечебные ванны:

хвойные,

соленые,

из отвара трав.

Хвойные ванны полезны возбудимым детям. В 10 литров воды с температурой 36 градусов Цельсия добавляют одну чайную ложку натурального жидкого хвойного экстракта или стандартную полоску брикета. Первую ванну проводят в течение 5 минут, затем время удлиняют до 6 — 10 минут. Всего на курс рекомендуют 12 — 15 ванн. Их проводят ежедневно или через день.

Соленые ванны лучше делать детям с выраженной пастозностью подкожной жировой основы, вялым и малоподвижным. На 10 литров воды с температурой 35 — 36 градусов Цельсия растворяют две столовые ложки морской или поверенной соли. Первая ванна длится до 3 минут, последующие — не более 5 минут. Соленые ванны проводят через день, всего 8 — 10 процедур. После такой ванны ребенка обливают пресной водой.

Ванны из отваров лечебных трав рекомендуются детям с сопутствующим экссудативным диатезом. Используются:

листья подорожника,

листья череды,

листья ромашки,

корни аира,

кора дуба,

которые смешивают в равных количествах и заваривают из расчета столовая ложка смеси на один литр воды.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Физиологические суточные потребности в витамине Д, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляют:

для взрослых — 100 МЕ,

для детей — 400 МЕ,

для беременной или кормящей женщины — 1000 МЕ.

МЕ — это международная единица измерения антирахитического эффекта, равная 0,025 мг. 1 мг = 40 000 МЕ.

Содержание витамина Д3 в продуктах питания из расчета на 100 г:

рыбий жир трески — 10 000 — 20 000 МЕ,

рыбий жир тунца, сардин — 2400 МЕ,

яичный желток — 200 — 500 МЕ,

сливочное масло — 10 — 100 МЕ,

молоко — 5 — 80 МЕ.

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