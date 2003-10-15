Контактный дерматит: почему женщины доводят свои руки до ручки и как их лечить

О том, как вести себя женщине, если ее беспокоит дерматит, появившийся на руках от домашних дел, Pravda.Ru рассказала врач московской медсанчасти № 25 Инна Агафонова.

Довольно часто на руках у женщин, страдающих аллергией, развивается контактный дерматит. Выглядит это так: на коже появляются покрасневшие, сухие, зудящие участки, могут высыпать пузырьки, мелкие гнойнички. Если не принять срочных мер, то со временем на этих местах могут образоваться корочки, кожа покрывается болезненными трещинами, иногда даже язвами, которые со временем рубцуются. Такие руки причиняют боль и неудобство их обладательнице.

Причины дерматита

Чаще всего в начале заболевания она не до конца осознает опасность и продолжает стирать, мыть посуду моющими средствами, драить кафель с помощью чистящих порошков и смазывать руки кремами. Все это только усугубляет болезненный процесс, поскольку именно контакт кожи с различными химическими веществами и служит причиной дерматита. В конце концов раздраженная кожа реагирует уже на обычное туалетное мыло и хлорированную воду.

Что делать? Прежде всего нужно понять, что любое заболевание кожи имеет очень глубокие корни. Это заболевание свидетельствует не только о недостаточной функции самой кожи, но и о неправильной работе желудка или кишечника, желчного пузыря или почек. "Виновата" в развитии дерматита и иммунная система: сбои в ее деятельности создают предпосылки для любых аллергических заболеваний. Иногда возникновение дерматита связано с патологией в работе щитовидной железы, с сахарным диабетом. Вносит свой вклад и перенапряжение нервной системы. Поэтому прежде чем заниматься руками, нужно обследоваться у специалистов и пролечить хронические заболевания, которые способствуют развитию дерматита.

Параллельно с этим нужно хотя бы на время исключить из своего обихода все, что раздражает кожу рук и способствует дальнейшему прогрессированию болезни. Стирать "голыми руками" отныне вам запрещено навсегда. Купите себе хорошие хозяйственные перчатки на тканевой основе и стирайте только в них.

Трудно в толстых перчатках мыть посуду? Возьмите тонкие, на несколько раз, почаще их меняйте. А лучше всего на некоторое время отказаться от мытья посуды, договорившись с домашними, что они возьмут на себя эту обязанность, пока ваши руки не выздоровеют. В крайнем случае, можно мыть посуду щеткой на длинной ручке, так, чтобы моющие средства с вашей кожей вообще не соприкасались.

Руки мойте не слишком часто, и не обычным туалетным или, того хуже, хозяйственным мылом, а жидким, оно меньше раздражает кожу. После каждого мытья рук тщательно вытирайте их сухим чистым полотенцем и смазывайте гипоаллергенным кремом для рук — сейчас многие фирмы уже выпускают такие с пометкой "hipoallergic".

Лечение дерматита

Посоветовавшись с врачом, смазывайте поврежденные участки кожи мазями "Элоком", "Локоид", "Адвантан" и другими средствами, содержащими глюкокортикоиды. Однако длительное время увлекаться ими не следует из-за того, что синтетические аналоги коры надпочечников, которые они содержат, могут затормозить естественную выработку гормонов и создать ситуацию зависимости.

На короткий срок, во время острого периода заболевания, можно воспользоваться и приемом антигистаминных средств:

димедрола,

диазолина,

супрастина,

тавегила.

Однако можно обойтись и без сильнодействующих средств. Для стимуляции иммунитета можно принимать гомеопатический препарат "Силицея 6" — по 7-8 крупинок за 20 минут до еды, рассасывая под языком. Курс лечения — 2-3 месяца. Хорошо помогают и гомеопатические препараты серы, например, "Сульфур 6", который принимают так же, как "Силицею". По назначению врача можно провести курс внутривенных инъекций натрия тиосульфата.

Народные средства в помощь

Хорошим эффектом обладают и листья облепихи крушиновидной и черной смородины, которые нужно поочередно добавлять к чайной заварке. Цветы бузины черной, корневища пырея ползучего, фиалку трехцветную, хвощ полевой, череду трехраздельную можно приготовить в виде настоев (столовая ложка на стакан кипящей воды) и пить три раза в день по четверти стакана.

Чтобы активизировать выделительные системы, способствующие очищению нашего организма, нужно регулярно пить сорбенты: это и активированный уголь, и полифепан, и энтерогель. Сходными свойствами обладают и некоторые продукты, например печеные яблоки, клюква, зеленый чай. Поскольку развитие дерматита напрямую связано с перенапряжением нервной системы, необходимо во время лечения попить успокоительные средства. Можно прибегнуть к лекарственным препаратам типа нозепама и тазепама — пить по полтаблетки три раза в день. Если опасаетесь зависимости от лекарств, замените их настойкой пустырника, валерианы, пиона.

Могу предложить и свой собственный рецепт, который уже не один год использую для лечения аллергических заболеваний кожи.

Нужно взять по 10 г короставника лугового, листа майской березы, цикория дикого, пустырника, чернобыльника, хвоща полевого и по 5 г фиалки трехцветной и череды трехраздельной, а также 15 г буквицы лекарственной и зверобоя продырявленного и смешать. Затем одну столовую ложку сбора засыпать в термос и залить 1 1/4 стакана кипящей воды. Настаивать такой сбор в термосе нужно не более 15 минут, потом быстро перелить в другую посуду, дать постоять 30 минут и процедить. Пить по четверти стакана три раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 30-40 дней.

Хотелось бы подчеркнуть, что лечение такого сложного заболевания, как контактный дерматит, невозможно проводить без совета со специалистом. Кроме того, даже после того, как наступило улучшение и кожа на руках снова стала гладкой, меры предосторожности нужно продолжать соблюдать. И при первых же тревожных признаках снова обратиться к врачу.

Анна ПОЛЯНСКАЯ

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Псориаз, ЭКЗЕМА, диатез, ДЕРМАТИТ, простуда и ВИРУСЫ = 1 простое лечение. Череда, её применение

Специалисты

5.0 330 отзывов Балюра

Елена Владимировна Андролог Стаж 32 года

Врач первой категории Приём от 3180 руб. Медцентр Бест Клиник на Беломорской / Речном вокзале

Ленинградское ш., д. 116

4.3 134 отзыва Ларина

Татьяна Львовна Андролог Стаж 29 лет

Врач высшей категории Приём от 2500 руб. Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре

Цветной б-р, д. 30, корп. 2

4.3 669 отзывов Воротникова

Ирина Валентиновна Андролог Стаж 45 лет

Приём от 1900 руб. МедЦентрСервис на Курской

ул. Земляной Вал, д. 38/40, стр. 6



Клиники