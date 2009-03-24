"Безобидная простуда" и хронический тонзиллит как осложнение

ОРВИ, то есть острую респираторную вирусную инфекцию, как по науке зовется обычная простуда, многие не воспринимают всерьез. Считают, что больное горло, кашель и насморк — это не так уж страшно, особенно если нет температуры. А между тем, именно с ОРВИ начинается довольно неприятное заболевание — хронический тонзиллит.

Что такое тонзиллит

Тонзиллит — одна из самых распространенных инфекций верхних дыхательных путей, связанная с воспалением миндалин. Оно локализуется в углублениях миндалин (так называемых лакунах), иногда охватывает их целиком.

Заболевание бывает острым и хроническим. Острое — это обыкновенная ангина, возбудителем которой является стрептококк группы А. При ней миндалины краснеют и увеличиваются в размерах, появляются боль и першение в горле, иногда такие симптомы, как

озноб,

головная боль,

тошнота,

боли в суставах (последнее объясняется тем, что организм отравлен токсинами, которые вырабатываются в результате активности вируса).

Чаще всего ангина за неделю проходит сама. Обычно ее лечат домашними средствами, такими как молоко с медом, выпитое на ночь, или коктейль из горячего молока, меда, сливочного масла и чайной соды.

Можно полоскать горло настойкой календулы или прополиса, принимать различные препараты для горла, которые продаются в аптеке. Если течение ангины очень тяжелое (поднимается температура, появляются нарывы в горле), то обращаются к врачу, который прописывает антибиотики. Порой нарывы приходится вскрывать хирургическим путем.

В каких случаях тонзиллит переходит в хроническую стадию?

По мнению медиков, это может зависеть от особенностей строения гланд, нарушения обмена веществ и защитных механизмов в миндалинах вследствие перенесенной и недолеченной ОРВИ, воздействия неблагоприятной внешней среды — к примеру, переохлаждения.

Очень часто хронический тонзиллит развивается у детей, которые могут, взмокнув от пота во время бега или подвижной игры, легко простудиться, или промочить ноги, шлепая по лужам. Если ваш ребенок "не вылезает" из простуд, то не исключено, что это признак хронического тонзиллита.

Основной его симптом — так называемые пробки на миндалинах. Они выглядят, как комки желтого или белого цвета и состоят из гноя и отмерших клеток. Главная опасность пробок в том, что в них постоянно "дремлет" инфекция, которая то вспыхивает, то затухает.

При осмотре миндалины у такого пациента выглядят сморщенными, на них видны рубцы. Хронический тонзиллит сам по себе не слишком опасен, но инфекция может распространиться на другие органы. Например, возникает синдром Гийена-Барре, при котором развивается паралич периферических мышц конечностей.

Хронический тонзиллит

В легкой форме это выражается в мышечных болях, которые человек испытывает в течение нескольких дней. Повышается уровень миоглобина в моче (миоглобинурия), что может нарушить работу почек. Нередко постоянные инфекции ослабляют сердце. Поэтому хронический тонзиллит необходимо лечить, и как можно основательнее.

Лечение хронического тонзиллита

Применение таблеток при лечении этого недуга сочетается с инъекциями, смазыванием миндалин антисептическими и дезинфицирующими растворами, в частности, пенициллина, риванола, однопроцентным раствором иод-глицерина.

Врач может удалять пробки с миндалин специальным зондом, назначить процедуры прогревания. В последнее время распространился и лазерный метод лечения тонзиллита. Крайнее средство — это удаление миндалин.

Профилактика ОРВИ и хронического тонзиллита

Но стоит ли допускать переход банальной ОРВИ в хроническую стадию, чтобы потом тратить время, силы и деньги на лечение? Попробуйте применять простейшие профилактические меры.

Одевайтесь всегда по погоде и так же одевайте детей, не допускайте переохлаждения.

Даже легкую простуду не оставляйте без внимания. Лечите ее хотя бы народными средствами, регулярно полощите горло раствором соды (на стакан теплой воды — 1 чайная ложка соли, соды и 5 капель йода). Если, несмотря на интенсивное домашнее лечение, ваше состояние ухудшается, боль в горле усиливается, а тем более поднялась температура, обратитесь к врачу. Проводить лечение ОРВИ следует до тех пор, пока не наступит стойкое улучшение.

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