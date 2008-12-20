Зевота – предохранительный механизм на защите мозга

Зевают все. Зевают люди и большинство млекопитающих. Зевают даже зародыши в утробе матери. Однако до сих пор ученые не могли назвать причину данного процесса. Прорыв в этом направлении произошел на днях, когда группа американских биологов опубликовала результаты своих исследований зевоты.



Зевота как симптом серьезных заболеваний

Группа исследователей Департамента биологии института Бингемтона под руководством Эндрю Гэллопа изучила факторы, влияющие на возникновение зевоты. Оказалось, что этот процесс возникает при температурной перегрузке мозга и служит единственной цели – охладить разгоряченное сознание.

Гэллоп и его коллеги – Анна Кларк и Майкл Миллер – провели исследование на волнистых попугайчиках. Этих птиц отличает крупный мозг, а обитаю они в Австралии, где редкие перепады температуры не редки. Кроме того, волнистые попугайчики не подвержены воздействию «эмпатической (заразной) зевоты», которая свойственна людям и некоторым млекопитающим.

Ученые помещали попугаев в обстановку с различными условиями: с нормальной регулируемой температурой, с высокой температурой и с плавно повышающейся температурой. В первых двух условиях частота зевоты птиц не увеличивалось, но в последнем количество зевков возросло почти в два раза.

Опытным путем ученые установили, что зевок возникает при повышении температуры окружающей среды и используется для охлаждения мозга.

«Человеческий мозг подобен компьютеру», - говорит Эндрю Гэллоп – «Он работает наилучшим образом в прохладной среде, и физическая адаптация организма позволяет ему остужать голову как можно эффективнее».

Заболевания, о которых сигнализирует зевота

Синдром хронической усталости Синдром обструктивного апноэ Ожирение Депрессия Тревожное расстройство Заболевания сердца Инсульт Рассеянный склероз Опухоль головного мозга Нарушения работы печени Эпилепсия

Принято считать, что зевота связана непосредственно с усталостью. Настоящая теория подтверждает и объясняет это мнение – во время переутомления кровь приливает к голове и температура головы поднимается. Именно поэтому человек чаще всего зевает перед и после сна, когда мозгу требуется встряска. Тем же самым обусловлена зевота во время болезни – ее можно прекратить при помощи простого холодного компресса.

«Беря тезис, что зевота охлаждает мозг, за основу, мы смогли определить температурное окно, в котором возникает это явление», - рассказывает Гэллоп, - «Например, зевота не возникает, когда температура окружающего воздуха превышает температуру тела. В то же время экстремально низкие температуры также не способствуют зеванию – организм не намерен еще сильнее понижать градус мозга, поскольку это может привести к термальному шоку».

Результаты исследования наглядно объясняют – почему одни люди зевают чаще, чем другие, и почему усталость и недостаток сна провоцируют зевоту. Кроме того, обнаруженный эффект привлек внимание медиков, и в первую очередь отца Эндрю – психолога Гордона Гэллопа. «Теперь мы знаем, что частые зевки указывают на недостаточное охлаждение головного мозга. Это особенно полезно тем, что мы может заблаговременно предсказывать приступы у людей, болеющих эпилепсией и хроническими мигренями», - сказал он.

В дальнейшем ученые из университета Бингемтона планируют сконцентрировать внимание на температуре головного мозга и роли, которые она играет в заболеваниях.

Как перестать зевать

Несколько советов, которые помогут вам не зевать в эти неподходящие моменты: