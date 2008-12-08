Учёные мира выяснили, откуда берётся раковая опухоль

Когда речь идет о лечении онкологических заболеваний, то, как правило, подразумевается исцеление уже заболевших пациентов. Но для того чтобы отыскать эффективное средство от болезни, необходимо, прежде всего, установить ее причину. Откуда же берется такой страшный недуг, как раковая опухоль?

Генетические причины

О том, что на развитие онкологических заболеваний могут оказывать влияние гены, ученые догадывались давно. Ведь нередко сразу несколько членов одной семьи болеют раком.

Прямых доказательств того, что рак передается по наследству, у медиков пока нет. Имеются только результаты отдельных исследований. Так, итальянские ученые обнаружили ген, способствующий развитию меланомы, а британцы Питер Коллинз и его коллеги из Кембриджского университета выявили генетическую аномалию (слияние двух генов в один), которая наблюдалась у 60% детей, страдавших одной из разновидностей опухоли мозга.

Группа же исследователей из Вашингтонского университета под руководством Ричарда Уилсона пришла к заключению, что рак костного мозга возникает из-за изменений ДНК, которые постепенно происходят на протяжении всей жизни человека. Генные мутации и превращают здоровые клетки в злокачественные.

Образ жизни

Согласно исследованию, проведенному доктором Манами Инуэ из Национального ракового центра в Токио, люди, ведущие активный, подвижный образ жизни, реже болеют раком. Ученый видит причину в том, что физические упражнения позволяют поддерживать нормальный вес, а это, в свою очередь, уменьшает риск развития рака:

желудка,

толстой кишки,

печени

и поджелудочной железы.

Неправильное питание

Продукты, которые мы едим, тоже могут спровоцировать рак.

Сахар

Так, если человек употребляет слишком много сахара, печень перерабатывает его в липиды, а большое количество липидов снижает выработку белка SHBG (глобулина, который контролирует количество в крови гормонов тестостерона и эстрогена). Если содержание половых гормонов в крови резко возрастет, это может привести к поликистозу яичников и раку матки у женщин.

Красное мясо

Вредно и красное мясо. Ученые Калифорнийского университета доказали, что в результате его потребления в органических тканях образуются токсичные кислоты Neu5Gc, что провоцирует выработку иммунной системой антител. В результате развивается хроническое воспаление, которое может переродиться в раковое образование.

Красное мясо

Кофе

Не стоит увлекаться и кофе, особенно женщинам: исследователи Гарвардского и Токийского женского медицинского университетов выяснили, что злоупотребление кофеином на 68% увеличивает выработку эстрогена и прогестерона, что существенно повышает вероятность заболевания раком молочной железы.

Индустрия красоты

Женщины, которые принимают гормональные препараты, прибегают к помощи пластических хирургов, делают себе липосакцию, чтобы омолодиться или выглядеть более привлекательными, сильно рискуют. Любое вмешательство в работу живых клеток чревато непредсказуемыми последствиями.

Так, онкологи из Института рака в Амстердаме на основании статистических данных сделали вывод, что наличие грудных имплантатов в 18 раз повышает риск развития Т-клеточной лимфомы. По мнению врачей, силикон обладает токсичными свойствами и вредит работе иммунной системы, что ослабляет клеточную защиту, отсюда и злокачественные опухоли.

Экология

Плохая экологическая обстановка способствует тому, что организм подвергается воздействию вредных веществ, которые начинают влиять на работу клеток. Поэтому в экологически загрязненных районах, как правило, процент онкологических заболеваний превышает норму.

Стрессы

Непосредственная связь между состоянием нервной системы и развитием онкологии пока не доказана, но статистика утверждает, что среди людей, переживших серьезную стрессовую ситуацию, встречается достаточно большой процент онкологических больных. Некоторые специалисты даже считают, что именно стрессы являются основной причиной раковых заболеваний. Итак, не хотите заболеть раком — берегите нервы!

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