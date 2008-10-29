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Автор Андрей Беляков

Кожа на руках любит лимон и массаж

Здоровье » Красота » Техника красоты

Нашим рукам не повезло с самого начала. Они мерзнут зимой, высушиваются летом, постоянно "купаются" в порошках, средствах для мытья посуды и контактируют с прочей химией для уборки квартиры. В результате кожа на руках стареет раньше всего, сморщивается, а то и шелушится. И ведь в отличие от иных частей тела, на руках кожу невозможно подтянуть хирургически, а значит, она предательски будет выдавать ваш настоящий возраст. Что, спрашивается, делать?

Кожа на руках любит лимон и массаж

За руками надо ухаживать и всячески их беречь

Однако спросите себя, всегда ли вы надеваете хотя бы резиновые перчатки при мытье посуды? То-то и оно! Часто, торопясь переделать кучу дел, мы напрочь забываем о руках, вспоминая о них лишь к вечеру. Но нанесенный на ночь питательный или увлажняющий крем часто уже просто не способен исправить положение.

Есть и совсем безвыходные ситуации. Наши руки не любят подолгу находиться в воде, и частое мытье холодной или горячей водой обезвоживает кожу рук, поскольку в ней очень мало сальных желез, а на ладонях их нет вообще. А ведь некоторые профессии требуют мыть руки буквально по 20 раз за день…

Чтобы как-то снизить урон, вода, которой вы моете руки:

  • во-первых, должна быть комнатной температуры,
  • во-вторых, надо использовать мыло высокого качества, типа детского, косметического или со специальными увлажняющими добавками.

Руки не любят "возиться" в земле или стирать, им не нравится химия, поэтому, если вам предстоит работа на огороде, мытьё посуды или стирка, наденьте перчатки, предварительно смазав руки кремом и посыпав тальком.

Правда, злоупотреблять резиновыми перчатками тоже не стоит, и, работая в них, периодически надо делать перерыв, во время которого, как и после окончания работы, руки надо вымыть, протереть их соком лимона или столовым уксусом, а затем нанести питательный крем, содержащий витамин А. Несмотря на то изобилие кремов для рук, которое сейчас есть, жидкость для ухода за ними можно приготовить и самим:

из 50 г глицерина, 50 г воды, сока половины лимона и нескольких капель нашатырного спирта.

Массаж рук

Старайтесь почаще массировать руки, тем более, что это можно делать в любое время и практически в любом месте. Сначала в течение минуты разотрите руки движениями, которые вы совершаете, когда их моете. Затем несколько раз сожмите и разожмите кулаки.

массаж рук
массаж рук

После этого каждый пальчик, каждый сустав промассируйте так, как будто вы надеваете перчатки: от кончиков к основанию. Ладонь также разминается от внутреннего края к основанию.

Отбеливание кожи рук

Если кожа на руках потемнела в результате долгой возни с овощами, то отбелить ее можно при помощи однопроцентного раствора перекиси водорода, соком лимона, столовым уксусом (но не эссенцией!) или яблочной кожурой. Неприятные запахи с рук (рыбный, чесночный и т. п.) удаляются тем же соком лимона либо кофейной гущей. Кстати, лимонными корками и его отжатой мякотью хорошо протирать ногти, особенно у лунок, для их укрепления.

Ванночки

Если у вас грубая, шершавая кожа рук, два раза в неделю делайте ванночки из сока квашеной капусты, молочной сыворотки, воды, в которой отваривался картофель, затем смазывайте кожу жирным кремом и надевайте на ночь нитяные перчатки. В принципе эти ванночки полезны всем, кто хочет, чтобы кожа на руках была мягкой и нежной.

Высыхание кожи и ее старение тесно связаны друг с другом, поэтому чаще используйте кремы для рук, обладающие увлажняющим действием, и мыло, соответствующее нормальному уровню РН.

Благодарим за помощь в подготовке материала дерматовенеролога Елену Козлову.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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СУПЕР СПОСОБ СДЕЛАТЬ РУКИ МОЛОДЫМИ и УХОЖЕННЫМИ/ Уход за руками В домашних условиях/ Рецепт
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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