Вяленая рыба может оказаться с "сюрпризом"

Помню, еще в студенчестве был удивлен вопросом чешского аспиранта: "Как вы можете есть такую мертвую рыбу?" Речь шла о… вобле. Дальнейший опыт показал, что в Европе действительно не пьют пиво с воблой. Оказывается, боятся пресноводной рыбы, не прошедшей термической обработки. И правильно боятся. Именно в рыбе живут мелкие гельминты описторхисы.

"Описторхоз далеко не всегда распознают врачи-терапевты, — говорит доктор биологических наук, паразитолог Валерий Локтев. — Он часто маскируется под другие диагнозы: дискинезию желчевыводящих путей, холецистит, гепатит, панкреатит. Люди мучаются, лечатся годами, а всего-то надо выпить несколько таблеток противогельминтного препарата".

Чаще всего описторхоз регистрируется у людей, живущих по берегам:

Оби,

Иртыша,

Камы,

Днепра,

Волги,

Дона,

Донца,

Северной Двины,

Немана.

Как утверждают специалисты, весь ареал мирового описторхоза находится на территории бывшего СССР. Но встречается он и в Таиланде, и в Индии, и в Китае. Источниками заболевания являются зараженные люди, домашние и дикие плотоядные животные.

Из их экскрементов яйца глистов попадают в пресноводные водоемы, где их съедают моллюски битинии. В них из яиц выводятся личинки — церкарии. Эти хвостатые личинки резво проникают в рыб (особенно карповых), а оттуда — в человека, особенно если рыба сырая, недостаточно прожаренная или слабо просолена. Особенно подвержены заражению

язь,

елец,

плотва,

линь,

лещ,

красноперка,

уклейка,

пескарь.

Симптомы и диагностика описторхоза

Личинки проникают в печень, желчный пузырь и поджелудочную железу, где через месяц начинают откладывать яйца, от 200 до тысячи в день.

паразиты в рыбе

В ранней фазе описторхоза повышается температура, беспокоят

боли в мышцах и суставах,

рвота,

понос.

Если в это время больной обратится к врачу, тот отметит увеличение печени, а иногда и селезенки, аллергические высыпания на коже, изменения в крови.

Если же к врачу не обращаются, то потом болезнь протекает как хронические заболевания печени и желчного пузыря — беспокоят боли в правом подреберье, у многих они отдают в спину и иногда в левое подреберье. Часто возникают головокружения, головные боли, диспепсические расстройства. Печень часто увеличена и уплотнена, но ее функции почти не нарушены.

Желчный пузырь тоже часто значительно увеличен и напряжен, отмечается дискинезия желчных протоков, при осмотре врачом болезненна и область поджелудочной железы. Все эти симптомы, типичные для холецистита и панкреатита, нередко и служат причиной ошибок диагноза.

Лечение описторхоза

Лечение описторхоза при подтвержденном анализами диагнозе довольно простое — применяются несколько противоглистных препаратов, но назначить их должен непременно врач, и лечение должно проходить под его контролем.

И, конечно, с пресноводной рыбой надо быть осторожнее: проваривать и прожаривать ее не менее 15 минут, соленую и вяленую рыбу с рук не покупать, тем более что сегодня купить промышленную упаковку вяленой рыбешки не проблема. В конце концов, пиво можно и с сухариками или орешками попить".

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