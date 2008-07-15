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Автор Андрей Беляков

Вяленая рыба может оказаться с "сюрпризом"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Помню, еще в студенчестве был удивлен вопросом чешского аспиранта: "Как вы можете есть такую мертвую рыбу?" Речь шла о… вобле. Дальнейший опыт показал, что в Европе действительно не пьют пиво с воблой. Оказывается, боятся пресноводной рыбы, не прошедшей термической обработки. И правильно боятся. Именно в рыбе живут мелкие гельминты описторхисы.

Вяленая рыба может оказаться с "сюрпризом"

"Описторхоз далеко не всегда распознают врачи-терапевты, — говорит доктор биологических наук, паразитолог Валерий Локтев. — Он часто маскируется под другие диагнозы: дискинезию желчевыводящих путей, холецистит, гепатит, панкреатит. Люди мучаются, лечатся годами, а всего-то надо выпить несколько таблеток противогельминтного препарата".

Чаще всего описторхоз регистрируется у людей, живущих по берегам:

  • Оби,
  • Иртыша,
  • Камы,
  • Днепра,
  • Волги,
  • Дона,
  • Донца,
  • Северной Двины,
  • Немана.

Как утверждают специалисты, весь ареал мирового описторхоза находится на территории бывшего СССР. Но встречается он и в Таиланде, и в Индии, и в Китае. Источниками заболевания являются зараженные люди, домашние и дикие плотоядные животные.

Из их экскрементов яйца глистов попадают в пресноводные водоемы, где их съедают моллюски битинии. В них из яиц выводятся личинки — церкарии. Эти хвостатые личинки резво проникают в рыб (особенно карповых), а оттуда — в человека, особенно если рыба сырая, недостаточно прожаренная или слабо просолена. Особенно подвержены заражению

  • язь,
  • елец,
  • плотва,
  • линь,
  • лещ,
  • красноперка,
  • уклейка,
  • пескарь.

Симптомы и диагностика описторхоза

Личинки проникают в печень, желчный пузырь и поджелудочную железу, где через месяц начинают откладывать яйца, от 200 до тысячи в день.

паразиты в рыбе
паразиты в рыбе

В ранней фазе описторхоза повышается температура, беспокоят

  • боли в мышцах и суставах,
  • рвота,
  • понос.

Если в это время больной обратится к врачу, тот отметит увеличение печени, а иногда и селезенки, аллергические высыпания на коже, изменения в крови.

Если же к врачу не обращаются, то потом болезнь протекает как хронические заболевания печени и желчного пузыря — беспокоят боли в правом подреберье, у многих они отдают в спину и иногда в левое подреберье. Часто возникают головокружения, головные боли, диспепсические расстройства. Печень часто увеличена и уплотнена, но ее функции почти не нарушены.

Желчный пузырь тоже часто значительно увеличен и напряжен, отмечается дискинезия желчных протоков, при осмотре врачом болезненна и область поджелудочной железы. Все эти симптомы, типичные для холецистита и панкреатита, нередко и служат причиной ошибок диагноза.

Лечение описторхоза

Лечение описторхоза при подтвержденном анализами диагнозе довольно простое — применяются несколько противоглистных препаратов, но назначить их должен непременно врач, и лечение должно проходить под его контролем.

И, конечно, с пресноводной рыбой надо быть осторожнее: проваривать и прожаривать ее не менее 15 минут, соленую и вяленую рыбу с рук не покупать, тем более что сегодня купить промышленную упаковку вяленой рыбешки не проблема. В конце концов, пиво можно и с сухариками или орешками попить".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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На Ростовщине выявлена зараженная рыба / последние новости, о рыбалке
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы паразиты гельминты описторхоз вяленая рыба валерий локтев
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