Три правила лечения вывиха плеча

Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, — это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.

Совет за минуту: привычный вывих плеча. Жить здорово! 21.10.2020

Почему "вылетает" плечо?

Потому что природа, обеспечивая подвижность плечевого сустава, пожертвовала его прочностью.

Крупная головка плечевой кости помещена в очень мелкую впадину (капсулу) сустава, и связки, которые их там удерживают малочисленны и слабы.

Потому при падении на вытянутую в сторону руку (при игре в футбол, волейбол, чрезмерном увлечении алкоголем — причин масса) головка плеча из суставной впадины просто выскакивает.

Если такое случилось, дальнейшая судьба руки теперь зависит от того, какую первую помощь оказали. Если, насмотревшись кинофильмов, кто-то попытается дернуть руку, пытаясь вернуть сустав на место, нужно гнать его всеми оставшимися конечностями. Иначе есть риск получить травму похуже, чем та, что уже произошла: порвутся не только связки, сухожилия, но и нервы и кровеносные сосуды.

Так что лучше лечиться по правилам.

Правило первое при вывихе плеча (оказание помощи на месте)

Зафиксировать сустав бинтом или шиной и немедленно в травмпункт или в больницу. Там должны сделать рентгеновский снимок, чтобы исключить или подтвердить костные повреждения. Затем под местным обезболиванием произведут щадящее вправление вывиха и наложат гипсовую лангету на три недели. Это необходимо, чтобы зарубцевались разрывы мягких тканей.

Нельзя самостоятельно снимать лангету раньше срока, даже если ничего не болит, и тем более нельзя начать потихоньку "разрабатывать" сустав. В результате неокрепшая капсула и связки под нагрузкой не выдерживают и получается повторный вывих. Со временем сустав настолько разбалтывается, что вывих превращается из первичного в привычный. Плечо будет вылетать при надевании пальто и даже при переворачивании с боку на бок в постели. И лечить привычный вывих можно уже только хирургически.

Правило второе (неподвижность три недели)

Когда сустав обездвижили (иммобилизовали) с помощью лангеты, сразу надо начинать делать изометрические упражнения (без движений в суставе) для мышц, окружающих плечевой сустав. Надавливать локтевым сгибом лангеты на стену или на кисть другой руки. Каждое напряжение длится вначале 1-2 секунды, но постепенно это время увеличивается до 6-8 секунд. Повторять до утомления 2-3 раза в день.

После того как лангету снимут, лучше всего пройти курс комплексной реабилитации:

электростимуляции мышц руки,

массаж,

лечебную гимнастику,

упражнения в воде.

Если этого не сделать, то повторный вывих, а за ним и привычный не заставят себя ждать.

Правило третье (комплексная реабилитация)

Цель реабилитации не только восстановить подвижность сустава, но и предупредить повторные вывихи. Укреплять с помощью спецупражнений нужно весь комплекс мышц руки. Ограничиваться укреплением только известных всем бицепса, трицепса и дельтовидной мышцы в общем-то бессмысленно, порвется там, где тонко.

Ведь главная роль в стабилизации плечевого сустава принадлежит не крупным мышцам, а мелким мышцам-ротаторам, поворачивающим плечо внутрь и наружу. Их сухожилия оплетают плечевой сустав по периметру. Так что лучше всего потратиться на хорошего врача-реабилитолога в хорошем центре и потом горя не знать, чем сэкономить и периодически наведываться в травматологическое отделение клиники.

Благодарим за помощь в подготовке материала врача московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины спортивной медицины Марка Гершбурга.