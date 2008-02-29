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Автор Екатерина Шевченко

Дерматолог из США: Наволочки из хлопка быстрее состарят кожу лица

Здоровье

Хлопок может быть опасен для здоровья, говорят эксперты. Ряд специалистов поддерживает мнение американского дерматолога Денисса Гросса, который считает хлопковое постельное белье вредным для кожи лица.

Дерматолог из США: Наволочки из хлопка быстрее состарят кожу лица

Серьезные претензии Гросса вызвали привычные хлопчатобумажные наволочки, которыми до сих пор пользуются большинство людей. По мнению дерматолога, использование постельного белья из хлопка приводит к разнообразным негативным последствиям. Спать на хлопке, значит, наживать морщины раньше времени и старить кожу. Ученый объясняет это тем, что во время сна человек создает давление на подушку, тем самым травмируя кожу. А если наволочка еще из хлопка, то положение во многом усугубляется, поскольку происходит трение между поверхностью подушки и кожей лица.

Коллаген впитывается в наволочку

Также старение кожи возникает из-за потери коллагена, который впитывается во время сна в наволочку. А именно это вещество отвечает за молодость кожи. Между тем, большинство потребителей до сих пор не осведомлены о возможном вреде хлопка.

"Постоянное давление на подушку приводит к травмам кожи, а это еще и усугубляется трением о хлопчатобумажную наволочку, — отметил Гросс, — это может привести к появлению морщин, так как кожа со временем теряет коллаген, отвечающий за эластичность".

Некоторые эксперты отмечают, что негативные эффекты, оказываемые хлопком, незначительны по сравнению с вредом, который наносится коже лица курением или долгим пребыванием на солнце. Однако сегодня, когда всё больше людей понимают важность сохранения здоровья и красоты, даже малозначительные, казалось бы, факторы, приобретают огромное значение, особенно если речь идет о сне.

Шёлковое постельное бельё —  самое лучшее для кожи бельё

Как известно, человек проводит в кровати около трети своей жизни. Разумней позаботиться о том, чтобы всё в отдыхе человека было идеально, в том числе и постельное белье. Благо осведомленность потребителей повышается, и повышается спрос на более качественные материалы, которые не имеют негативных свойств хлопка. Деннис Гросс в качестве лучшего возможного выбора называет шелк, который, помимо всего прочего, хуже впитывает жидкости, вследствие чего кожа остается увлажненной во время сна.

шелковое постельное белье
 

Факты таковы, что в России гораздо более привычно именно хлопковое белье — прежде всего в силу дешевизны и экономичности. В советское время не принято было думать ни о красоте лица, ни об изяществе постельного белья, да и не было особой возможности.

"К счастью, сегодня уже другое время, и люди, наконец, стали думать о качестве своей жизни. И в то же время сохраняется странный парадокс: мы стали больше ценить своё здоровье, покупаем экологически чистую пищу, очищаем воздух в квартире, тратим большие деньги на визиты к косметологам — и забываем о собственной кровати, в которой проводим треть, а то и больше, всей нашей жизни", — говорит Татьяна Ястржембская, владелица галереи "Искусство сна".

Шелковое постельное белье — это покупка долгосрочного плана, а удовольствие и польза от нее намного превысит затраты. Тем более что все знают: на себе экономить нельзя. Шелк — это товар для тех, кто может себе позволить думать о качестве жизни, для тех людей, которые осознают потребность заботы о собственном здоровье и красоте. Сегодня шелковое постельное белье найти несложно. Да и удовольствие от использования высококачественной вещи длится дольше, чем воспоминания о ее цене.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Комфортный сон. Как выбрать постельное белье
Редактор: Ольга Алексеева
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