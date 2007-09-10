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Автор Андрей Беляков

Можно ли вылечить невралгию тройничного нерва?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Человек внезапно с о стоном хватается руками за лицо, покрывается испариной, сжимается или откидывается в кресле… Через 10-15 секунд он осторожно отнимает ладони, переводит дыхание и… продолжает разговор или прерванное занятие. Почти стопроцентно можно утверждать — у него невралгия тройничного нерва.

Можно ли вылечить невралгию тройничного нерва?
  • Первое описание этой болезни сделал знаменитый китайский врач Хуато. Он пытался вылечить высокопоставленного императорского чиновника, но безуспешно. За что и поплатился жизнью…

Невралгией тройничного нерва заболевает пять человек из ста тысяч

Хотя за века страдания больных невралгией тройничного нерва (тригеминальной невралгией) ничуть не изменились, им все же несколько легче, поскольку врачи научились вполне успешно бороться с этим заболеванием. Как? Об этом рассказ невролога Василия Игнатьева.

"Приступы тригеминальной невралгии длятся несколько секунд, но больным они кажутся вечностью. Ощущения такие, словно в лицо ударила молния, или его пронзил разряд тока. Невралгией тройничного нерва заболевает пять человек из ста тысяч, причем, женщины чаще мужчин.

Риск заболеть увеличивается с возрастом, пик приходится на пятый десяток жизни. Обычно вовлекаются средний и нижний отделы лица, преимущественно правая его половина.

— В чем причина заболевания?

— Большинство неврологов считает, что причина в сдавливании корешка тройничного нерва близлежащим сосудом. То, что болезнь возникает в пожилом возрасте, объясняется тем, что сосуды становятся уплотненными, склерозированными.

— Можно ли вылечить невралгию тройничного нерва раз и навсегда?

— Увы, заболевание это хроническое, когда приступы чередуются с ремиссиями. Отдельный приступ состоит из нескольких компонентов: стреляющие мгновенные боли, как раскаленная игла, проходят из одной части лица в другую. Между приступами какое-то время боли нет. Но боль может быть настолько сильной, что человеку она кажется непрерывной.

— Что может спровоцировать приступ?

— Иногда достаточно легкого дуновения ветерка, умывания, любого дотрагивания до лица. У некоторых приступ случается во время еды, при разговоре, даже при малейшем сокращении мышц лица. Во время приступа больной не кричит, не плачет, в буквально замирает, стараясь пережить ужасные ощущения.

В периоды обострений у большинства больных возникает "синдром лестницы". Если человек оступается, идя по лестнице или по неровной поверхности, у него тут же возникает приступ.

— Как лечить таких людей: таблетками, физиопроцедурами, оперировать?

— В первую очередь назначаются противосудорожные лекарства. С успехом применяется иглотерапия, особенно фармакопунктура — введение в биоактивные точки лекарственных препаратов. Есть неплохие антитоксические препараты в виде мазей.

Оперативное лечение тройничного нерва очень разнообразно. Можно разделить корешок нерва и сдавливающий его сосуд. Можно пересечь отдельные крупные ветви тройничного нерва. Иногда бывает необходимо разрушить болевые волокна в корешке нерва. Все зависит от состояния больного.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА: симптомы, причины, диагностика и лечение
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Маслак, Ирина Андрианова, Михаил Коровкин
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