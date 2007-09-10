Человек внезапно с о стоном хватается руками за лицо, покрывается испариной, сжимается или откидывается в кресле… Через 10-15 секунд он осторожно отнимает ладони, переводит дыхание и… продолжает разговор или прерванное занятие. Почти стопроцентно можно утверждать — у него невралгия тройничного нерва.
Хотя за века страдания больных невралгией тройничного нерва (тригеминальной невралгией) ничуть не изменились, им все же несколько легче, поскольку врачи научились вполне успешно бороться с этим заболеванием. Как? Об этом рассказ невролога Василия Игнатьева.
"Приступы тригеминальной невралгии длятся несколько секунд, но больным они кажутся вечностью. Ощущения такие, словно в лицо ударила молния, или его пронзил разряд тока. Невралгией тройничного нерва заболевает пять человек из ста тысяч, причем, женщины чаще мужчин.
Риск заболеть увеличивается с возрастом, пик приходится на пятый десяток жизни. Обычно вовлекаются средний и нижний отделы лица, преимущественно правая его половина.
— В чем причина заболевания?
— Большинство неврологов считает, что причина в сдавливании корешка тройничного нерва близлежащим сосудом. То, что болезнь возникает в пожилом возрасте, объясняется тем, что сосуды становятся уплотненными, склерозированными.
— Можно ли вылечить невралгию тройничного нерва раз и навсегда?
— Увы, заболевание это хроническое, когда приступы чередуются с ремиссиями. Отдельный приступ состоит из нескольких компонентов: стреляющие мгновенные боли, как раскаленная игла, проходят из одной части лица в другую. Между приступами какое-то время боли нет. Но боль может быть настолько сильной, что человеку она кажется непрерывной.
— Что может спровоцировать приступ?
— Иногда достаточно легкого дуновения ветерка, умывания, любого дотрагивания до лица. У некоторых приступ случается во время еды, при разговоре, даже при малейшем сокращении мышц лица. Во время приступа больной не кричит, не плачет, в буквально замирает, стараясь пережить ужасные ощущения.
В периоды обострений у большинства больных возникает "синдром лестницы". Если человек оступается, идя по лестнице или по неровной поверхности, у него тут же возникает приступ.
— Как лечить таких людей: таблетками, физиопроцедурами, оперировать?
— В первую очередь назначаются противосудорожные лекарства. С успехом применяется иглотерапия, особенно фармакопунктура — введение в биоактивные точки лекарственных препаратов. Есть неплохие антитоксические препараты в виде мазей.
Оперативное лечение тройничного нерва очень разнообразно. Можно разделить корешок нерва и сдавливающий его сосуд. Можно пересечь отдельные крупные ветви тройничного нерва. Иногда бывает необходимо разрушить болевые волокна в корешке нерва. Все зависит от состояния больного.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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