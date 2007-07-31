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Автор Андрей Беляков

Онанизм не виноват в слепоте и волосатости рук

Здоровье » Ваше здоровье

То, что заниматься онанизмом, или, по-научному мастурбацией, плохо и стыдно, нам внушают с детства. Подростки, которых застали за подобным занятием, обычно слышат от разгневанных родителей что-то вроде: "Ослепнешь! Волосы на руках вырастут! Любить никто не будет!" Насколько правдивы и справедливы эти угрозы? Неужели мастурбация способна принести вред здоровью?

Онанизм не виноват в слепоте и волосатости рук

Термин "онанизм" берет свое начало в Библии

Когда библейский Онан, не подчинился воле своего отца и не захотел сделать беременной жену своего умершего брата, "изливая семя на землю", он по сути практиковал метод контрацепции, известный, как "прерванное сношение".

Впрочем, Богу это пришлось не по нраву, и он умертвил Онана. Причем кара, скорее всего, последовала именно за неповиновение воле родителя, нежели за способ, которым оно было осуществлено.

Но дело было сделано и поборники нравственности веками вели борьбу против мастурбации под знаменем Господа. К XVIII веку к ним подключалась "современная наука". Швейцарский врач Тиссо впервые обвинил мастурбацию чуть ли не во всех болезнях — от импотенции до эпилепсии и слепоты.

Умер девственником, несмотря на то, что был женат

В  XIX веке лидер адвентистов седьмого дня и изобретатель кукурузных хлопьев Джон Харви Келлог дошел до того, что и вовсе стал настаивать на полном воздержании от любой сексуальной жизни. Кстати, сам он действительно умер девственником, несмотря на то, что был женат.

Медовый месяц он посвятил написанию книги об ужасных последствиях секса, десятую главу которой посвятил "пороку одиночества", то есть онанизму. Тут Келлог привел ставший затем популярным список 39 признаков того, что ребенок мастурбирует.

Приводить его полностью не станем, но в списке были такие пункты, как:

  • общая дебильность,
  • ранние симптомы туберкулеза,
  • вялость,
  • пугливость,
  • бессонница,
  • курение,
  • прыщи,
  • энурез,
  • влажные руки,
  • эпилепсия.

В общем, мало кто мог избежать подозрений в мастурбации. Точно так же, как мало кто мог похвастаться, что ни разу даже не пробовал заниматься ею.

Сексологические исследования показывают, что в определенный период своей жизни мастурбирует 95% мальчиков и 90% девочек. Часть из них продолжает заниматься этим и во взрослой жизни.

Причины мастурбации

Противоречивость взглядов в отношении оценки онанизма объясняется большим разнообразием побуждающих к нему причин.

Можно выделить три группы таких причин:

  • болезненное состояние (болезни половых органов у детей, повышенная половая возбудимость у взрослых, умственная неполноценность);
  • несоблюдение правил ухода за половыми органами, приводящих к повышенной половой возбудимости как у детей, так и у взрослых;
  • невозможность совершить нормальный половой акт по разным причинам.

Большинство исследователей различают три формы онанизма:

  • механическую,
  • психическую
  • и смешанную.

Как относятся врачи к явлению мастурбации?

Свою точку зрения на проблему высказывает кандидат медицинских наук, андролог Сергей Варшавский:

"Сегодня мастурбация, наверное, единственное бесплатное, безопасное и безвредное удовольствие сексуального характера. Просто вокруг этого явления наросло много предубеждений, но само по себе оно не подразумевает ничего позорного.

Устаревшие домостроевские, ханжеские стандарты морального поведения, наносят куда больший вред нашему здоровью, приводя к невротизации человеческой личности, чем мастурбация, как физиологический акт.

Это не низшая, постыдная форма секса, а просто форма сексуального удовольствия, свободная от сложных вопросов и проблем, окружающих партнерский секс. При соблюдении элементарной гигиены онанизм не несет нам вреда.

Мастурбация
Мастурбация не влияет на духовное развитие личности

Мастурбация помогает нам узнать эротические участки своего тела, научиться управлять собственным оргазмом, изучить дополнительные приемы сексуальной техники, получать сексуальное удовлетворение, не полагаясь на партнера и понижать сексуальную напряженность.

Я знаю, что немногие люди поверят, что мастурбация — признак духовной эволюции. Они имеют на это право. Если кому-то его личные убеждения не позволяют заниматься этим, пожалуйста. Мы, врачи, в эти вопросы не вмешиваемся.

Я лишь хочу сказать, что эти действия не несут вреда нашему организму и не влияют на духовное развитие личности. Это нормальная и значительная часть нашего сексуального опыта".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Мастурбация вред или польза. Все про онанизм
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы сергей варшавский
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