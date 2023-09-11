Треть британцев стирают полотенца раз в три месяца

5:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Банные полотенца притягательны для миллионов и миллионов бактерий после всего одного использования. Недавние исследования, проведенные в Великобритании компанией, специализирующейся на производстве душевых аксессуаров, выявили тревожные тенденции в отношении стирки полотенец.

Фото: архив Правды.Ру

В рамках этого исследования более 2200 человек были опрошены по вопросу о частоте стирки своих банных полотенец, и результаты оказались шокирующими.

Почти четверть опрошенных (24 процента) заявили, что стирают свои полотенца раз в неделю, и каждый двадцатый человек (5 процентов) признался, что делает это после каждой ванны или душа. Около трети участников опроса (33 процента) сообщили, что стирают свои банные полотенца лишь раз в три месяца, а 8 процентов признались, что делают это только дважды в год.

Если эти цифры характерны для всей Великобритании, это может означать, что более чем 1,5 миллиона человек подвергают себя риску разнообразных инфекций.

Какие бактерии обитают в грязных полотенцах?

Согласно данным, представленным в исследовании, после стирки свежевыглаженное полотенце содержит приблизительно 190 000 бактерий. Однако их число возрастает до 17 миллионов всего за день использования и до 94 миллионов через неделю.

Из всех этих бактерий многие являются безвредными, но некоторые из них могут стать причиной заболеваний. Одной из потенциально опасных является Escherichia coli, бактерия, обнаруживаемая в фекалиях и способная вызвать серьезные случаи пищевого отравления у человека.

В ходе исследования, проведенного микробиологами из Университета Аризоны, были изучены десятки кухонных полотенец, и кишечная палочка была обнаружена в 25 процентах полотенец.

Несмотря на то, что кухонные полотенца содержат большое количество бактерий, та же тенденция наблюдается и в отношении полотенец для ванной: 90 процентов из них содержат бактерии группы кишечной палочки, а примерно 14 процентов — саму кишечную палочку.

К счастью, если вы не едите грязные полотенца, риск проглотить патогенные бактерии во время их использования довольно низок. Однако грязное полотенце все же может представлять опасность, так как оно может позволить микробам проникнуть в вашу кожу через малейшие порезы, царапины или ссадины.

В 2003 году произошла неожиданная вспышка инфекции MRSA среди футболистов колледжей Лос-Анджелеса. Ученые провели исследование этой вспышки и пришли к выводу, что она, вероятно, была вызвана тем фактом, что спортсмены делились грязными полотенцами, используя их для вытирания травм и ссадин, полученных во время игры на газоне.

Исследования также выявили связь между общим использованием грязных полотенец и появлением вспышек Bacillus cereus, потенциально патогенной бактерии, которая обычно обитает в почве и продуктах питания.

Доктор Хамдан Абдулла Хамед, сертифицированный дерматолог и врач с практикой из Объединенных Арабских Эмиратов, прокомментировал результаты исследования, подчеркнув важность регулярной стирки банных полотенец для поддержания гигиеничности и снижения риска инфекций.

"Банные полотенца имеют свойство удерживать влагу, создавая при этом среду, в которой могут размножаться бактерии и грибки," — отметил он. "Бактерии, такие как Staphylococcus aureus, могут вызвать кожные инфекции, а грибки, например дрожжи Candida, могут привести к различным проблемам, таким как микоз стопы или дрожжевые инфекции. Кроме того, грязные полотенца могут содержать аллергены, способные вызвать аллергические реакции или раздражения кожи, особенно у людей с чувствительной кожей."

Как часто следует стирать банные полотенца?

Доктор Хамдан Абдулла Хамед рекомендует:

"Для поддержания оптимальной гигиеничности и минимизации рисков для здоровья, полотенца рекомендуется стирать после каждых трех-четырех использований. Это позволит устранить бактерии, грязь, омертвевшие клетки кожи и аллергены."

Институт очистки рекомендует для снижения риска сохранения вредных микроорганизмов стирать банные полотенца после трех-пяти использований, что составляет примерно один или два раза в неделю, если вы принимаете душ большую часть дней.

Важно отметить, что многие из нас не соблюдают этот график, как указывает исследование, но соблюдение рекомендаций по стирке полотенец способствует сохранению оптимальной чистоты и гигиеничности.

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