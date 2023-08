Ученые из Массачусетского университета назвали норму шагов в день

Мы все знаем, как важно двигаться и поддерживать физическую активность, но что если бы я сказал вам, что есть определенное количество шагов, которое может оказать даже большее влияние на вашу жизнь, чем вы думаете?

Фото: "Running" by Lake Mead National Recreation Area is licensed under CC BY-SA 2.0.