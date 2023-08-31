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Илья Панфёров

Ученые из Массачусетского университета назвали норму шагов в день

Здоровье

Мы все знаем, как важно двигаться и поддерживать физическую активность, но что если бы я сказал вам, что есть определенное количество шагов, которое может оказать даже большее влияние на вашу жизнь, чем вы думаете?

Ученые из Массачусетского университета назвали норму шагов в день
Фото: "Running" by Lake Mead National Recreation Area is licensed under CC BY-SA 2.0.

Недавно проведенное исследование ученых из Массачусетского университета в США бросило новый свет на этот вопрос, и результаты оказались удивительно интересными. Давайте поговорим об этом.

Доказано, что 10.000 шагов в день — это золотая середина для поддержания здоровья и тонуса организма. Но что если бы я сказал вам, что эти шаги могут также стать ключом к продлению вашей молодости?

Недавние исследования, проведенные учеными из Массачусетского университета в США, показали, что 10.000 шагов в день — это не только способ поддерживать сердечно-сосудистую систему и мышечный тонус, но и секрет долголетия для молодых людей. Давайте рассмотрим подробности.

Открытия, которые изменили подход к здоровью

Итак, что же нам дало это новое исследование? Ученые провели метаанализ 15 различных исследований, в которых участвовали почти 50.000 людей в возрасте 60 лет и старше. Их целью было выяснить, сколько именно шагов в день может оказать максимальное влияние на продолжительность жизни. И результаты оказались довольно удивительными.

Ключевое открытие: Оптимальное количество шагов

По данным исследования, оптимальное количество шагов в день для поддержания долголетия у взрослых старше 60 лет составляет примерно 6.000-8.000 шагов. Для тех, кто моложе 60 лет, это число немного выше — около 8.000-10.000 шагов в день.

Интересно, что эти цифры являются точкой равновесия, после которой дополнительные шаги не приносят таких же значительных преимуществ.

Ходьба — путь к долголетию

Один из самых интересных моментов этого исследования заключается в том, что скорость ходьбы оказалась менее значимой, чем общее количество шагов.

Да, вы не ослышались! Независимо от того, как быстро вы шагаете, каждый шаг приносит пользу для вашего здоровья и может снизить риск преждевременной смерти.

Продлевая жизнь шаг за шагом

Предыдущее исследование, опубликованное в JAMA Network Open в прошлом году, также подтвердило важность активности для продления жизни. Ученые обнаружили, что прохождение по крайней мере 7.000 шагов в день снижает риск преждевременной смерти среди людей среднего возраста. Новое исследование расширило эти выводы и подтвердило их актуальность.

Как это исследование проводилось

Для достижения этих результатов, исследователи объединили данные из 15 различных исследований. Всего в них приняли участие около 50.000 взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Ученые разделили участников на четыре группы в зависимости от количества шагов, которое они делали в день: самая низкая группа делала в среднем 3.500 шагов, вторая — 5.800, третья — 7.800 и, наконец, четвертая группа делала в среднем 10.900 шагов.

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Сколько шагов нужно проходить в день? Шагомер для Здоровья
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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