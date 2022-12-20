Если мы поищем в интернете, что такое обмен веществ, нам дадут такое определение: метаболизм (или обмен веществ) — это химические реакции, которые возникают в живом организме для поддержания жизни. Если простыми словами, то для жизнедеятельности организма у нас каждую секунду происходит распад каких-либо простых веществ и образование других, например, глюкоза распадается и образуется энергия. Может быть другая ситуация, когда из простого вещества, какой-нибудь аминокислоты, строится сложная молекула — коллаген. Все эти процессы — распад (катаболизм) и синтез новых молекул (анаболизм) — это и есть метаболизм, или обмен веществ. О том, как ускорить метаболизм, рассказала читателям Pravda.Ru диетолог сети клиник "Поликлиника.ру" Наталья Пак.
В медицине есть такое понятие, как медленный или быстрый обмен веществ.
Для примера возьмём двух человек: первый — занимается регулярной физической нагрузкой и соблюдает правильный рацион и режим питания — у него будет ускоренный обмен веществ. Другой же человек, который нерегулярно ест либо сидит на ограничительных диетах, ведёт малоподвижный образ жизни — будет иметь медленный обмен веществ.
Иными словами, к нам в организм попадает энергия только в виде пищи. Если человек потребляет много энергии и не расходует её, избыток запасается в виде жировой ткани — замедляется обмен веществ. Если же энергия поступила в организм и благополучно потратилась — обмен веществ ускорился.
Чтобы поддержать жизнедеятельность организма, нам необходима энергия:
Если мы едим больше, чем тратим, энергия запасается в виде жировой ткани, то есть создаются "склады" запасов, метаболизм замедляется. Мышцы — это наши энергетические фабрики, которые тратят энергию, то есть чем больше мышц, тем более ускоренный метаболизм. Таким образом, если мы хотим ускорить метаболизм, то нам нужно строить больше "фабрик", которые перерабатывают наши запасы со "складов".
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