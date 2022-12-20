Диетолог: "Спорт и питание 6 раз в день ускоряют обмен веществ"

Если мы поищем в интернете, что такое обмен веществ, нам дадут такое определение: метаболизм (или обмен веществ) — это химические реакции, которые возникают в живом организме для поддержания жизни. Если простыми словами, то для жизнедеятельности организма у нас каждую секунду происходит распад каких-либо простых веществ и образование других, например, глюкоза распадается и образуется энергия. Может быть другая ситуация, когда из простого вещества, какой-нибудь аминокислоты, строится сложная молекула — коллаген. Все эти процессы — распад (катаболизм) и синтез новых молекул (анаболизм) — это и есть метаболизм, или обмен веществ. О том, как ускорить метаболизм, рассказала читателям Pravda.Ru диетолог сети клиник "Поликлиника.ру" Наталья Пак.

Обмен веществ: медленный или быстрый

В медицине есть такое понятие, как медленный или быстрый обмен веществ.

Для примера возьмём двух человек: первый — занимается регулярной физической нагрузкой и соблюдает правильный рацион и режим питания — у него будет ускоренный обмен веществ. Другой же человек, который нерегулярно ест либо сидит на ограничительных диетах, ведёт малоподвижный образ жизни — будет иметь медленный обмен веществ.

Иными словами, к нам в организм попадает энергия только в виде пищи. Если человек потребляет много энергии и не расходует её, избыток запасается в виде жировой ткани — замедляется обмен веществ. Если же энергия поступила в организм и благополучно потратилась — обмен веществ ускорился.

Чтобы поддержать жизнедеятельность организма, нам необходима энергия:

У нас ежесекундно бьётся сердце, дышат лёгкие, работают печень, почки и мозг, мышцы. И каждая клеточка организма у нас работает, даже когда мы спим. Просто во сне все процессы немного замедляются, но энергия всё равно расходуется.

Теплообмен — мы живём в такой климатической полосе, где зимы суровые и длительные. Соответственно, россияне затрачивают больше энергии на теплообмен, нежели жители теплых стран.

Возраст. В молодом возрасте у нас организм растёт, клеточки делятся, соответственно, затрачивается больше энергии, чем в пожилом возрасте, когда клетки не так активно делятся.

Пол. У мужчин обмен веществ более ускоренный, чем у женщин.

Физическая активность — ускоряет метаболизм.

Регулярная еда. Когда мы регулярно едим 4-5-6 раз в день, то наш кишечник активно работает (перестальтирует) — тратит энергию, соответственно, ускоряет обмен веществ.

Как ускорить метаболизм

Если мы едим больше, чем тратим, энергия запасается в виде жировой ткани, то есть создаются "склады" запасов, метаболизм замедляется. Мышцы — это наши энергетические фабрики, которые тратят энергию, то есть чем больше мышц, тем более ускоренный метаболизм. Таким образом, если мы хотим ускорить метаболизм, то нам нужно строить больше "фабрик", которые перерабатывают наши запасы со "складов".

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