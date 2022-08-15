Эксперт Рыжова: "Потребность в переедании может возникать из-за сбоя в работе гипоталамуса"

Переедание — это расстройство пищевого поведения, в основе которого лежат не только физиологические факторы, но и психологические. Зачастую подобное расстройство может быть признаком других заболеваний. О том, какие возможны последствия нездорового отношения к еде и как перестать много есть, рассказала читателям Pravda.Ru специалист по психологии пищевого поведения и коррекции веса, консультант по вопросам ЗОЖ-платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Юлия Рыжова.

Причины переедания

Физиологическая потребность в переедании может возникать из-за сбоя в работе гипоталамуса. Он отвечает за

насыщение,

чувство голода,

энергетический баланс в организме.

При нарушении его правильного функционирования организм просто не получает сигнал о том, что насыщение произошло. Психологические факторы переедания часто связаны с воспитанием или местом проживания.

Ребенок растет в семье с определенными традициями, и с детства каждый из нас следует четким ритуалам, принятым в кругу родных. Например, в некоторых семьях считается хорошим тоном не вставать из-за стола, пока не доел. Помимо этого, люди могут "заедать" скуку или стресс, избавляться с помощью вкусненького от негативных эмоций, есть много за компанию, то есть делать как все и не уметь отказать.

Также переедание случается из-за привычки к прокрастинации (нужно поесть, а потом уже заниматься делами), эмоциональных травм. Наша жизнь состоит из маленьких радостей, и если их недостаточно в повседневности, то человек начинает заполнять недостаток эмоций "яркой" едой, то есть использовать ее в непищевых целях, получая положительные эмоции.

Как избавиться от переедания

Обычно люди сами замечают, что переедают, обращают внимание на то, что с ними что-то не так. Например, человек начинает набирать вес, перестает влезать в вещи, которые раньше были по размеру, или его друзья обращают внимание на то, как он выглядит. Бороться с симптомами компульсивного переедания мало, попытки придерживаться диет часто заканчиваются срывами, поэтому нужно выявлять причины такого поведения, и не всегда получается самостоятельно с этим разобраться. Чтобы избавиться от привычки переедать, нужно обратиться к диетологу и психологу или к специалисту, который совмещает две эти специальности. Каждый из них использует индивидуальный подход, исследует ситуацию с разных сторон, задает вопросы.

Поскольку все мы физически разные, ведем разный образ жизни и имеем индивидуальный метаболизмом, то только совокупность факторов определенного человека позволяет понять общую картину и на ее фоне предлагать ключи для разрешения его проблемы. Нет волшебной палочки, чтобы решить проблему переедания, но есть ступени, которые позволят постепенно выйти из этой зависимости и улучшить свое состояние.

Постепенно разбираясь в причинах эмоционального переедания, вам будет легче контролировать пищевое поведение и питаться правильно. Запаситесь терпением, потому что приобретать новые привычки придется постепенно, прорабатывая физиологические факторы, влияние негативных эмоций, детские травмы и пробелы в воспитании.

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