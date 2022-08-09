Врач: острая и кислая пища не имеют отношения к развитию гастрита

Гастрит — один из самых распространённых недугов, которым страдает множество людей. К сожалению, по поводу него существует также огромное количество заблуждений, которые зачастую сказываются на здоровье и качестве жизни пациентов. Давайте рассмотрим самые "популярные" из них.

Включение в рацион супов предохраняет от гастрита

Гастрит долгое время считали "студенческой" болезнью. Мол, студенты никогда не успевают вовремя поесть, или же у них не хватает денег на обеды. Поэтому они никогда не едят первых блюд и к концу учёбы наживают себе гастрит.

На самом деле, как показали конкретные медицинские исследования, потребление супов никак не связано с возникновением гастрита.

"Гастрит вызывается бактерией, называется она Helicobacter pylori, — поясняет врач-иммунолог Андрей Продеус. — Это микроб, который научился в желудке повреждать его слизистую независимо от того, едите вы суп или нет".

Напротив, при некоторых желудочных заболеваниях супы могут быть противопоказаны. Так, при панкреатите, который часто сопровождается и гастритом, нельзя есть блюда, сваренные на бульоне, так как в них содержатся экстрактивные вещества. Далеко не все супы полезны, и если у вас какие-то проблемы с ЖКТ, нужно сначала внимательно изучить состав блюда.

Гастрит вызывает острая и кислая пища

Острые блюда действительно заставляют слизистую нашего желудка реагировать соответственным образом, но к развитию гастрита это не имеет никакого отношения, считает Продеус. Он отмечает, что в Мексике, где в ходу перчёные блюда, процент заболеваемости гастритом не выше, чем в других странах.

Всё дело в том, что если вы уже больны гастритом, то блюдо с перцем чили, кисловатое яблоко или лимон могут усугубить ваше состояние. Но если вы не страдали гастритом изначально, сами по себе эти продукты к нему не приведут.

Гастрит может возникать из-за приёма обезболивающих

А вот это вовсе не миф. Андрей Продеус говорит, что обезболивающие средства способствуют уменьшению количества слизи, защищающей стенки желудка, и слизистая оболочка автоматически повреждается. Поэтому при назначении таких лекарств опытный врач должен обязательно назначить ещё и препарат для снижения уровня кислотности, чтобы кислота не разъела желудок.

Гастрит — это не страшно

Существует мнение о том, что гастрит — это пустяковая болезнь, которой можно не уделять особого внимания. Но специалисты считают иначе. По их мнению, если не лечить гастрит, то он может "вылиться" в язву, а язвенная болезнь со временем может перейти в рак. Ведь все эти патологии основаны на изменении тканей организма.

К тому же, при гастрите может болеть не только желудок. Порой это ведет к общему плохому самочувствию. При запущенных формах у больного могут наблюдаться тошнота, слабость, и может даже дойти до госпитализации.

Лечить гастрит можно специальными препаратами, которые пропишет врач. Есть и народные способы лечения, например пить натощак воду, в которую погружена серебряная ложка. Серебряная вода очень эффективно помогает от гастрита, однако на исцеление при использовании этого метода требуется не меньше года.

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