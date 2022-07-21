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Автор Ирина Гусакова

Врач: "Чтобы предотвратить инфаркт, необходимы нагрузки по 150 минут в неделю"

Здоровье

Инфаркт миокарда является, по сути, острой формой ишемической болезни сердца (ИБС). Поэтому так важно не допустить ее развития. ИБС — причина смерти №1 во всём мире. Чтобы снизить риски развития этого заболевания, нужно следовать нескольким советам. Каким — рассказал читателям Pravda.Ru врач-терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета "Синергия" Владислав Ледовский.

Врач: "Чтобы предотвратить инфаркт, необходимы нагрузки по 150 минут в неделю"

Как предотвратить инфаркт: советы

  • Не забывайте про физические нагрузки.

Это не просто красивые слова. Физическая нагрузка — это тот фактор, который точно снижает риск развития ИБС и других заболеваний. Каждому человеку в течение недели необходимы умеренные нагрузки (суммарно 150 минут) либо интенсивные тренировки (суммарно 75 минут). В идеале нужно заниматься каждый день. При этом ежедневные передвижения от дома до работы и обратно не считаются: физические нагрузки должны быть помимо этого.

  • Придерживайтесь сбалансированной диеты с большим количеством овощей и фруктов.

Желательно съедать как минимум 450-500 граммов овощей и фруктов в сутки.

  • Следите за своей массой тела.

Избыток массы тела повышает риск развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Держите свой вес в норме в рамках индекса массы тела (ИМТ). Свой индекс массы тела вы можете подсчитать с помощью специализированного калькулятора в интернете или самостоятельно по формуле "ИМТ= масса тела (кг) / рост (м2)".

Например, если ваш рос составляет 1,73 метра, а вес — 70 килограммов, то формула будет такой: 70: (1,73×1,73).

  • Бросайте курить.

Курение — это фактор риска возникновения не только болезни лёгких, но и болезней сердца. Курильщики чаще заболевают ишемической болезнью сердца, которая в итоге приводит к инфаркту миокарда.

  • Контролируйте сопутствующие заболевания.

У многих людей, особенно старше 50 лет, развивается артериальная гипертензия и диабет, повышается уровень холестерина. Все эти факторы влияют на развитие ишемической болезни сердца. Поэтому очень важно контролировать своё давление, принимать препараты, которые снижают уровень холестерина и уровень сахара при диабете. Таким образом вы будет купировать риски, которые представляют эти заболевания сами по себе, и снижать риск развития ИБС.

  • Регулярно посещайте врача.

Именно он определит, есть ли у вас гипертоническая болезнь, повышенный уровень холестерина и сахара крови. Он назначит правильную лекарственную терапию, будет вас контролировать, а также даст советы по модификации образа жизни. Всё вместе это снизит риски развития ишемической болезни сердца.

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