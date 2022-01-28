Такой недуг, как огрубение кожи стопы и пяточек с дальнейшим шелушением и возникновением трещин, — весьма распространенное явление. Более 50% населения знакома такая проблема. Каждый второй из них имеет запущенную форму. О том, как лечить трещины на пятках, рассказала читателям Pravda.Ru подолог Наталья Емельянова.
Во время ходьбы стопа человека берёт на себя всю нагрузку тела, кожа подвергается давлению и трению. Клетки кожи в это время постоянно изменяют свою форму, они активно сжимаются и растягиваются. Чтобы равномерно распределить нагрузку на стопу, особенно по краям, клетки кожи начинают активно расти. Особенно это заметно при повышенных нагрузках. Например:
Чем толще роговой слой, тем он менее эластичен, а значит, при ходьбе те клетки, которые должны растягиваться, будут травмироваться и разрушаться.
В норме процесс формирования новых клеток кожи и удаления старых находится в равновесии. Однако при наличии определенных патологических процессов этот баланс может нарушаться. Причинами возникновения трещин могут также служить некоторые внутренние заболевания. Например, нарушение работы эндокринной системы. Грубая, плотная кожа, осложненная трещинами, наблюдается при сердечно-сосудистых патологиях, сахарном диабете. В этих случаях без консультации специалиста не обойтись. Врач после осмотра обязательно назначит соответствующее лечение.
Дерматомикоз: основные симптомы
Динамика нашей жизни и активное стремление все успеть зачастую играют не в нашу пользу. Отсутствие полноценного отдыха, частые стрессы, депрессии приводят к снижению иммунитета и, как следствие, заболеваниям. На сегодняшний день более 40% пациентов с проблемами трещин на стопе имеют в анамнезе такое заболевание, как дерматомикоз.
Основные симптомы:
Это далеко не все симптомы, но наличие хотя бы одного из них должно насторожить. В этом случае следует незамедлительно обратиться к дерматологу для сдачи анализа и назначении соответствующего лечения.
Увлечение косметическими средствами и способами, которые направлены на борьбу с трещинами на пятках, может привести к обратному эффекту. Так называемые кератолитики (имеют в своем составе щелочь, кислоты) способствуют растворению жирового слоя и глубокому проникновению. При попадании на кожу они запускают процесс расщепления и разрушения сформировавшихся клеток эпидермиса. Для образования новых необходимо время.
Поэтому частое применение агрессивных препаратов провоцирует образование утолщенного слоя кожи, а отсутствие эластичности — к образованию трещин. Тот же самый эффект вызывает и частое механическое воздействие, например, пемзой или металлической теркой для пяток. Эти агрессивные методы снимают большее количество ороговевших частиц, что при нагрузке во время ходьбы провоцирует образование трещин. Тонкая кожа не выдерживает и лопается под весом тела.
Чтобы сохранить ножки здоровыми и уменьшить степень уже появившихся проблем, связанных с трещинами на пятках, можно следовать следующим рекомендациям:
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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