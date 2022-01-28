Как лечить трещины на пятках: советы подолога

Такой недуг, как огрубение кожи стопы и пяточек с дальнейшим шелушением и возникновением трещин, — весьма распространенное явление. Более 50% населения знакома такая проблема. Каждый второй из них имеет запущенную форму. О том, как лечить трещины на пятках, рассказала читателям Pravda.Ru подолог Наталья Емельянова.

Причины появления трещин на пятках

Во время ходьбы стопа человека берёт на себя всю нагрузку тела, кожа подвергается давлению и трению. Клетки кожи в это время постоянно изменяют свою форму, они активно сжимаются и растягиваются. Чтобы равномерно распределить нагрузку на стопу, особенно по краям, клетки кожи начинают активно расти. Особенно это заметно при повышенных нагрузках. Например:

во время занятий спортом,

при длительных прогулках,

при избыточной массе тела,

при ношении неудобной узкой обуви.

Чем толще роговой слой, тем он менее эластичен, а значит, при ходьбе те клетки, которые должны растягиваться, будут травмироваться и разрушаться.

В норме процесс формирования новых клеток кожи и удаления старых находится в равновесии. Однако при наличии определенных патологических процессов этот баланс может нарушаться. Причинами возникновения трещин могут также служить некоторые внутренние заболевания. Например, нарушение работы эндокринной системы. Грубая, плотная кожа, осложненная трещинами, наблюдается при сердечно-сосудистых патологиях, сахарном диабете. В этих случаях без консультации специалиста не обойтись. Врач после осмотра обязательно назначит соответствующее лечение.

Дерматомикоз: основные симптомы

Динамика нашей жизни и активное стремление все успеть зачастую играют не в нашу пользу. Отсутствие полноценного отдыха, частые стрессы, депрессии приводят к снижению иммунитета и, как следствие, заболеваниям. На сегодняшний день более 40% пациентов с проблемами трещин на стопе имеют в анамнезе такое заболевание, как дерматомикоз.

Основные симптомы:

Шелушение. Кожа выглядит сухой и безжизненной, похожа на пергамент, имеет белёсый налёт. Шелушение наблюдается по краю стопы, как окантовка. Эти ороговевшие частички необходимо счищать для лучшего проникновения лекарственных препаратов. Трещины и отделение кожи стоп. Так как кожа тонкая и сухая, она легко травмируется, что и приводит к возникновению трещин. Розоватая очень тонкая кожа, выглядит, как воспаленная.

Это далеко не все симптомы, но наличие хотя бы одного из них должно насторожить. В этом случае следует незамедлительно обратиться к дерматологу для сдачи анализа и назначении соответствующего лечения.

Трещины на пятках: как лечить

Увлечение косметическими средствами и способами, которые направлены на борьбу с трещинами на пятках, может привести к обратному эффекту. Так называемые кератолитики (имеют в своем составе щелочь, кислоты) способствуют растворению жирового слоя и глубокому проникновению. При попадании на кожу они запускают процесс расщепления и разрушения сформировавшихся клеток эпидермиса. Для образования новых необходимо время.

Поэтому частое применение агрессивных препаратов провоцирует образование утолщенного слоя кожи, а отсутствие эластичности — к образованию трещин. Тот же самый эффект вызывает и частое механическое воздействие, например, пемзой или металлической теркой для пяток. Эти агрессивные методы снимают большее количество ороговевших частиц, что при нагрузке во время ходьбы провоцирует образование трещин. Тонкая кожа не выдерживает и лопается под весом тела.

Чтобы сохранить ножки здоровыми и уменьшить степень уже появившихся проблем, связанных с трещинами на пятках, можно следовать следующим рекомендациям:

Обязательное ежедневное мытье ног с мылом и вытирание насухо. Это поможет избежать инфицирования трещин. Для устранения шелушения используйте щадящие способы. Педикюрная пилка должна быть с соответствующим проблеме абразивом. Чем тоньше кожа — тем меньше абразив. Для лечения трещин необходимо применение препаратов, в составе которых присутствует декспантенол, метилурацил. Пейте больше чистой воды. Недостаточное количество незамедлительно отразится на вашей коже. Ежедневно наносите крем для ног. Особенно хорошо, если в его составе будут присутствовать фруктовые (AHA)кислоты и мочевина. Не используйте кератолитические средства самостоятельно. Без правильного нанесения они только усугубят ситуацию. Во избежание растрескивания сухой кожи используйте дополнительные мягкие стельки. Они также помогут уменьшить боль при уже образовавшихся трещинах.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.