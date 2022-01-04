Новогодние праздники — это не только веселье, тонны салатов и походы по гостям. Это еще и суровое испытание для наших и без того не всегда здоровых организмов. К тому же это самый избыточный период в году по рискам обострений хронических заболеваний, что связано не только с поеданием не совсем здоровой пищи, но еще и с злоупотреблением алкогольными напитками. Эти проблемы актуальны для всех, в том числе для сердечников. Но шампанское, оливье, селедка под шубой… Без всего этого праздник словно немыслимым. Как же быть людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания?
В новогодние праздники очень важно не злоупотреблять доверием вашего организма. Иначе можно получить в качестве "бонуса", например, острый панкреатит, который возникает зачастую в том случае, если крепкий алкоголь сочетать с острой или жирной пищей. Например, к таким сетам, как коньяк и шашлык, стоит относиться с осторожностью.
Диетолог из Калифорнийского университета в Дэвисе Мари Бароне дает советы пациентам-сердечникам, которые хотели бы пережить эту праздничную неделю без ущерба для здоровья сердца.
Количество съеденной пищи имеет значение. Лучше смаковать каждый кусочек, который попадает к вам в рот, так вы получите больше удовольствия от меньшего количества еды.
Во время праздников так хочется полежать на кровати, уставившись в телевизор, тем более новогодних фильмов и передач на нашем ТВ в эти дни предостаточно. Однако не стоит поддаваться искушению, выделите немного времени на упражнения или прогулки на свежем воздухе с семьей и друзьями.
Многие праздничные напитки, такие как гоголь-моголь, пунш, вино, коктейли и сидр, высококалорийны. Ограничьтесь бокалом вина на ужин, затем переходите на воду. Если на столе все же присутствует крепкий алкоголь, то не забывайте его закусывать горячими блюдами. Отдавайте предпочтение блюдам без майонеза, остерегайтесь жирных заправок и соусов, которые часто добавляют в праздничные овощные блюда.
Старайтесь выбирать продукты, в которых нет:
Не забывайте употреблять пробиотики, которые имеются в кисломолочных продуктах, чтобы помочь кишечнику справиться с экстремальной нагрузкой.
Эти маленькие ягоды богаты витамином С и антиоксидантами, которые помогают предотвратить сердечные заболевания и инсульт.
Богат бета-каротином и содержит множество других витаминов, включая витамины A, B, C и E, а также кальций и калий, важные для здоровья сердца.
Богат витамином С, клетчаткой и калием, которые понижают давление и минимизируют риск инсульта, вместо сливочного масла в картофельное пюре добавляйте греческий йогурт или оливковое масло.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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