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Автор Ирина Гусакова

Как правильно питаться в новогодние праздники сердечникам

Здоровье

Новогодние праздники — это не только веселье, тонны салатов и походы по гостям. Это еще и суровое испытание для наших и без того не всегда здоровых организмов. К тому же это самый избыточный период в году по рискам обострений хронических заболеваний, что связано не только с поеданием не совсем здоровой пищи, но еще и с злоупотреблением алкогольными напитками. Эти проблемы актуальны для всех, в том числе для сердечников. Но шампанское, оливье, селедка под шубой… Без всего этого праздник словно немыслимым. Как же быть людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания?

Новый год

Как спасти организм в новогодние праздники

В новогодние праздники очень важно не злоупотреблять доверием вашего организма. Иначе можно получить в качестве "бонуса", например, острый панкреатит, который возникает зачастую в том случае, если крепкий алкоголь сочетать с острой или жирной пищей. Например, к таким сетам, как коньяк и шашлык, стоит относиться с осторожностью.

Диетолог из Калифорнийского университета в Дэвисе Мари Бароне дает советы пациентам-сердечникам, которые хотели бы пережить эту праздничную неделю без ущерба для здоровья сердца.

Помните о порциях

Количество съеденной пищи имеет значение. Лучше смаковать каждый кусочек, который попадает к вам в рот, так вы получите больше удовольствия от меньшего количества еды.

Не забывайте про активности

Во время праздников так хочется полежать на кровати, уставившись в телевизор, тем более новогодних фильмов и передач на нашем ТВ в эти дни предостаточно. Однако не стоит поддаваться искушению, выделите немного времени на упражнения или прогулки на свежем воздухе с семьей и друзьями.

Обратите внимание на напитки и еду

Многие праздничные напитки, такие как гоголь-моголь, пунш, вино, коктейли и сидр, высококалорийны. Ограничьтесь бокалом вина на ужин, затем переходите на воду. Если на столе все же присутствует крепкий алкоголь, то не забывайте его закусывать горячими блюдами. Отдавайте предпочтение блюдам без майонеза, остерегайтесь жирных заправок и соусов, которые часто добавляют в праздничные овощные блюда.

Как не свалиться под новогодний стол

Старайтесь выбирать продукты, в которых нет:

  • пальмового масла,
  • антибиотиков,
  • консервантов.

Не забывайте употреблять пробиотики, которые имеются в кисломолочных продуктах, чтобы помочь кишечнику справиться с экстремальной нагрузкой.

Праздничные продукты, полезные для сердца

Клюква

Эти маленькие ягоды богаты витамином С и антиоксидантами, которые помогают предотвратить сердечные заболевания и инсульт.

Батат (сладкий картофель)

Богат бета-каротином и содержит множество других витаминов, включая витамины A, B, C и E, а также кальций и калий, важные для здоровья сердца.

Овощи

  • Морковь богата бета-каротином.
  • Темные листовые овощи, такие как шпинат и брюссельская капуста, богаты витамином С, бета-каротином и другими антиоксидантами.
  • Брокколи содержит витамины A и B6, а также рибофлавин, фолиевую кислоту, кальций и железо.

Белый картофель

Богат витамином С, клетчаткой и калием, которые понижают давление и минимизируют риск инсульта, вместо сливочного масла в картофельное пюре добавляйте греческий йогурт или оливковое масло.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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