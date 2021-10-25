Можно ли избавиться от шрамов с помощью масла с витамином Е

Любительницы натурального ухода за кожей часто используют кремы или масла с витамином Е для борьбы с прыщами и избавления от шрамов. Считается, что с этой задачей помогают справиться антиоксидантные свойства витамина Е. Так ли это — давайте разбираться.

Витамин Е — это жирорастворимый антиоксидант. Используется в различных косметических продуктах, а еще продается в аптеках в форме капсул. Также он содержится в таких продуктах, как:

арахис,

семечки подсолнечника,

миндаль,

фундук,

подсолнечное и кукурузное масло,

шпинат,

брокколи,

киви,

манго,

помидоры.

Некоторые исследования утверждают, что витамин Е может значительно улучшить внешний вид шрамов. Однако в другом исследовании местное применение витамина Е не избавило от дефектов кожи, но привело к появлению дерматита.

Хотя исследования неоднозначны, важно знать, как это масло может помочь.

Преимущества использования натурального масла с витамином Е

Обладает антиоксидантными свойствами

Витамин Е защищает организм от УФ-излучения и загрязнения воздуха, выступая как поглотитель свободных радикалов и замедляя процесс старения. Свободные радикалы вызывают повреждение ДНК, уменьшая количество белков кожи, что приводит к старению организма. Антиоксидантные свойства витамина E могут также способствовать выработке коллагена и поддерживать прочность и эластичность кожи.

Обладает противовоспалительными свойствами

Масло витамина Е может усилить защитную функцию кожи, также оно снимет раздражение, поможет напитать и увлажнить сухую и дряблую кожу.

Как правильно использовать масло с витамином Е для лечения шрамов

Чтобы масло с витамином Е не нанесло никакого вреда коже, важно использовать его правильно. Необходимо также соблюдать ряд правил, чтобы масло оказало свой косметологический эффект.

Очистите область шрама, аккуратно нанесите несколько капель масла витамина Е на поврежденную область и помассируйте круговыми движениями в течение 15-30 секунд, пока масло не впитается. Повторяйте процедуру дважды в день.

Не наносите масло на открытую рану.

Не выставляйте шрам на солнце. Выходя из дома, всегда наносите солнцезащитный крем.

Избегайте чрезмерного давления на поврежденное место.

Большинство шрамов со временем исчезают, но все зависит от тяжести травмы. Тонкие рубцы от хирургических разрезов могут исчезнуть через пару лет, гипертрофические рубцы остаются дольше. Масло витамина Е может стать альтернативой косметологическим процедурам, но поможет оно или нет — гарантий нет.

Масло с витамином Е для кожи: противопоказания

Витамин Е обычно хорошо переносится при местном применении, но следует быть осторожными людям с очень чувствительной, жирной или склонной к акне кожей. Перед применением витамина Е проконсультируйтесь с дерматологом, так как у некоторых масло может вызвать раздражение и покраснение кожи.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

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