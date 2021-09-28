Доктор Евдокименко: при артрозе суставов помогает только гимнастика

О главных факторах долголетия, правильном лечении ОРВИ и принципах здорового образа жизни рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой популярный видеоблогер, врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко.

Секрет долголетия

— Павел Валерьевич, есть заболевания, которые никак себя не проявляют. Они могли бы эффективно лечиться, но люди от них умирают именно из-за того, что вовремя не обнаружили болезнь.

— Невозможно застраховаться от всего. То есть можно сдать клинический анализ крови хотя бы раз в год, биохимию, посмотреть почечные и печёночные показатели, проверить гормоны щитовидной железы. У меня есть знакомый, который раз в год делает, как он выражается, чек-ап всего организма, то есть МРТ всего-всего. Замечательно. С другой стороны, он раз в год это делает, а у него что-то может вылезти в промежутке между годовыми исследованиями. Поэтому зацикленность на своём здоровье — это не очень хорошо.

— Ведь есть ещё индивидуальная предрасположенность к заболеваниям: генетическим или связанным с образом жизни, работой, местом проживания, питанием?

— Если есть в роду проблемы у папы, мамы — да, на эти органы иногда стоит обратить внимание.

Вообще неправильный подход — зацикленность на здоровье в плане обследований. Нужно зацикливаться на здоровье в плане правильного образа жизни.

Бывает, человек, у которого нормальные сосуды, психанул, и у него случился инсульт или инфаркт: сжался кровеносный сосуд на фоне стресса, курения, алкоголя. То есть надо вести более или менее правильный образ жизни. Ещё очень важный фактор, чтобы у человека было более-менее хорошее настроение, чтобы он не зацикливался на неприятностях, чтобы меньше его брали стрессы. И очень важный фактор здоровой, долгой жизни — это увлечённость чем-то. Увлечённость улучшает здоровье, как ни странно.

— В 2014-м я встречалась с Александром Александровичем Ежевским. Он был министром транспортного и сельскохозяйственного машиностроения в Советском Союзе. Он умер в 101 год. Мы встречались, ему было 99, он выглядел на 75 лет. Очень энергичный. Я спросила у него секрет долголетия. Он сказал: "Пять Д — это дыхание, движение, диета, доброта и девочки".

— У меня прабабушка прожила 102 года. Возможно, больше, потому что она свой возраст всегда пыталась занизить: дедушка был моложе на 15 лет, и она пыталась эту разницу между ними уменьшить. Они жили под Сочи.

Она повидала всё что можно. Родилась при царе, мелкопоместные дворяне, жили очень небогато. Потом сбежала от мужа-помещика с моим прадедушкой. Потом революция, гражданская война. Занесло их в Казахстан, потом по всей стране мотало. И вот её, по большому счёту, эмоционально не брало уже ничего. С моей точки зрения, причины её долголетия:

Первое, она была очень спокойна, ко всему относилась философски. Второе, она прожила в невероятной любви с мужем. Третье, она всё время чем-то — хотя, казалось бы, дворянка, — занималась в огороде, то есть физически постоянно работала.

Но она не упахивалась до изнеможения — работала в меру. Она могла себе позволить и бокал вина в день, жила абсолютно спокойной, расслабленной жизнью, хотя она была и достаточно ехидная в хорошем смысле, ироничная.

Ушла она из этого мира удивительно: споткнулась о корягу, перебила тромб на ноге. Поняла, что всё. Она успела собрать всех близких, сказала: "Любимые, родные, мне пора", — засмеялась и с этим ушла.

Слушайте свой организм

— У нас долго говорили об опасности самолечения. Человек может для себя выбрать методы лечения, которые ему помогут?

— Лучше лечиться под контролем врача. Но к узкопрофильным специалистам попасть бывает трудно. Не у каждого есть такие деньги.

Я даю элементарные советы: какие обследования пройти. Начать делать лечебную гимнастику — это любой человек может, пока ждёт врача. Лекарственные травы я сразу начинаю пить.

Но лечебные растения — это тоже лекарства. У них есть противопоказания, о которых я предупреждаю.

Я всегда говорю: даже если ты пьёшь самую хорошую лекарственную травку и почувствовал ухудшение, просто отменяй её на всякий случай. Не рискуй. Хотя есть травы, которые помогают через некоторое обострение.

Есть гимнастика недыхательная для лёгких при модной нашей болезни вирусной — нам люди пишут: "Пока ждал врача, начал делать вашу недыхательную гимнастику для лёгких — сразу полегчало".

— Самое главное для здоровья — изменить образ жизни, правильно питаться и двигаться. Вы общаетесь с подписчиками. Насколько они готовы меняться ради здоровья?

— Не все готовы меняться. Я часто говорю, что если мы лечим артроз колена, тазобедренных суставов, то нет никаких шансов на значительное улучшение, если ты не делаешь лечебные упражнения. Всё прочее — это дополнение к гимнастике:

лекарства,

компрессы,

таблетки,

мази.

И вот свежий пример. Пришёл ко мне мужчина с третьей стадией артроза коленей, которая якобы не лечится. И пришла женщина с такой же стадией. Пришли одновременно. И так случилось, что на повторный приём через 2-3 месяца они пришли тоже одновременно. И мужчина говорит: "Я практически ничего не стал пить из лекарств, которые вы назначили, но гимнастику делал честно каждый день". Так он прибежал ко мне. Ноги ему позволили ко мне прибежать. А женщина, наоборот, говорит: "Я пила всё, что вы назначили, только гимнастику не стала делать. У меня нет на это времени, сил". Так вот она ко мне еле пришла, еле-еле передвигая ноги.

Я ей говорю: "Не будет эффекта, если не будешь делать гимнастику". Она стала делать упражнения и уже через два месяца ко мне пришла на уверенных ногах.

— Сейчас у нас осень. Как поднять иммунитет, защититься от осенних простуд?

— Сейчас слишком много продавцов витаминов развелось, и на людей идет массовый наезд: давайте, пейте витамины. Чем я сам лечусь в такой ситуации, если мы не говорим о модной сейчас вирусной инфекции?

При обычной простуде пью чай с малиной. При модной вирусной болезни, гриппе и ОРЗ можно попить три дня активированный уголь. Он реально снимает интоксикацию.

Я пью какие-то травки. Чай с малиной универсален. Только его надо без сахара, а то весь эффект от малины сходит на нет. Больше жидкости, больше отдыхать. Не впихивать в себя силком еду: организм сам отпихивается от еды. В момент ОРВИ нужно больше слушать организм. На этапе выздоровления уже надо будет кушать побольше, а в момент болезни не до того. Бывает, что при модной вирусной болезни, наоборот, у некоторых людей аппетит просыпался. Поэтому прислушивайтесь к себе.

Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока человек здоров, он может делать много ошибок. Хотелось бы, чтобы вернулось понятие, как в Советском Союзе, профилактической медицины. Но у нас и нормальную-то медицину "оптимизировали". У нас какие-то тряпочки на лице советуют носить, когда идёт эпидемия, вместо того чтобы людям говорить, как укреплять иммунитет и бороться за своё здоровье.