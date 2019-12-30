Могут ли контактные линзы вызвать головную боль?

Контактные линзы используются для коррекции зрения в качестве альтернативы очкам, но иногда их использование может сопровождаться головной болью, если они не полностью компенсируют проблемы со зрением или не соответствуют ему.

Почему используются контактные линзы?

Проблемы со зрением часто возникают из-за рефракционной ошибки в зрении человека. Это происходит, когда свет, попадающий в глаза человека через внешнюю роговицу глаза и через линзу, не фокусируется на сетчатке, а сходится до или после сетчатки.

Люди используют контактные линзы, чтобы помочь исправить астигматизм, который ухудшает четкость зрения из-за неровной линзы глаза или роговицы. Пациенты также могут использовать их для улучшения близорукости, когда свет фокусируется перед сетчаткой (близорукость) или дальнозоркости, когда свет фокусируется после сетчатки (дальнозоркость).

Почему возникают головные боли?

Рефракционные ошибки могут вызывать несколько симптомов, таких как двоение в глазах, напряжение глаз и косоглазие. Они также могут быть причиной головной боли у людей, которые носят не подходящие по тем или иным параметрам контактные линзы.

Владельцы контактных линз могут страдать от головных болей из-за различных факторов. Одной из причин головной боли является пресбиопия, дальнозоркость, которая развивается с возрастом, потому что хрусталик глаза теряет эластичность. Мышцы вокруг линзы становятся слабее и им труднее адаптироваться к изменениям фокуса. Симптомы включают помутнение зрения на расстоянии чтения, усталость и головные боли.

Люди, которые носят торические контактные линзы для компенсации астигматизма, также могут испытывать головные боли из-за подгонки. Торические линзы обычно изготавливаются из силиконового гидрогеля или газопроницаемых материалов. Они имеют изогнутую поверхность, предназначенную для компенсации неравномерной кривизны глазного яблока. Владельцы должны убедиться, что торическая линза сидит на глазу в определенном положении.

Торические линзы могут быть не такими эффективными, как очки по рецепту, для регулировки зрения. Они могут перемещаться из положения, влияющего на зрение, что может привести к усталости глаз.

Владельцы контактных линз могут также страдать от сухости глаз (кератоконъюнктивит). У них могут быть и другие симптомы, такие как жжение, ощущение песка в глазах и размытость, и это лишь некоторые из них. Обычно владельцы контактных линз используют глазные капли, чтобы облегчить вышеописанные симптомы.

Существует также доказательство того, что цветные контактные линзы способствуют устранению мигрени и чувствительности к свету. Некоторые цвета могут оказывать положительное влияние на мозг, когда человек испытывает головную боль, поэтому тонированные контактные линзы могут помочь облегчить симптомы.

Фото:payju.ir