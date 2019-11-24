Глаза и беременность: возможные изменения

Подобное происходит с 15 процентами всех беременных женщин. Гормональные изменения, изменения в обмене веществ, задержка жидкости и кровообращение могут оказать влияние на ваши глаза и зрение.

Задержка воды способствует небольшому увеличению толщины и кривизны роговицы. Если ваше зрение измениться во время беременности, оно, вероятно, будет незначительным и временным. Большинство симптомов исчезнут в течение нескольких месяцев после родов. В случае, если вы носите очки, маловероятно, что вам потребуется изменить рецепт, но это возможно.

Если вы считаете, что ваше зрение заметно ухудшилось, обратитесь к офтальмологу для обследования.

Сухость и раздражение

Ваши глаза могут быть более сухими и более раздраженными во время беременности (и до тех пор, пока вы кормите грудью). Это также может затруднить ношение контактных линз.

Визуальные нарушения от мигрени

Вы также можете заметить мерцание или слепые пятна. Одной из возможных причин является мигрень с аурой, которую некоторые женщины испытывают впервые во время беременности. В этом состоянии болезненной головной боли (обычно на одной стороне головы) предшествует аура. Сюда могут входить нарушения зрения, такие как яркие вспышки света, зигзагообразные линии, слепые зоны или даже временная потеря зрения. Симптомы ауры возможны без головной боли.

Глазные болезни

У некоторых женщин со здоровой беременностью развивается заболевание глаз, называемое центральной серозной хориоретинопатией. В этом состоянии жидкость накапливается под сетчаткой. Слои сетчатки затем отрываются и искажают зрение, создавая слепые пятна.

Это состояние связано с гормонами стресса и обычно развивается на поздних сроках беременности, но может также случиться в первом или втором триместре. Зрение обычно нормализуется к концу вашей беременности или через несколько месяцев после родов.

Как можно получить облегчение при сухости глаз при беременности?

Спросите своего офтальмолога о безопасных средствах от сухости глаз. Некоторые безрецептурные растворы подходят для использования, а другие содержат активные ингредиенты, которые могут быть не совсем безопасны во время беременности.

Если вы привыкли носить контактные линзы, попробуйте носить в течение более коротких промежутков времени. В случае, если это не поможет, переходите на очки, пока не родите.

Регулярно делайте перерывы, если проводите время перед телевизором, компьютером и смартфоном. Если смотреть на экран в течение длительного времени и не мигать так часто, как обычно, это может усугубить сухость и раздражение.

Являются ли изменения зрения во время беременности причиной для беспокойства?

Да, некоторые изменения являются симптомами потенциально опасных состояний, таких как высокое кровяное давление. Около 25 процентов женщин с тяжелой преэклампсией и 50 процентов женщин с эклампсией испытывают визуальные симптомы, которые, как правило, ухудшаются по мере обострения заболевания. Симптомы включают помутнение зрения, неспособность сфокусироваться, слепые пятна, раздвоение в глазах и вспышки света.

Следует обратиться к своему врачу, если у вас боль или покраснение глаз, или если вы обнаружили отечность вокруг глаз — это также симптом, который может сопровождать преэклампсию.

Фото превью: prozrenie-nn.ru