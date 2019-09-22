Гибкая сигмоидоскопия обследует слизистую кишечника

Гибкая сигмоидоскопия - это медицинский метод, позволяющий визуализировать слизистую оболочку кишечника, в частности прямую кишку и часть толстой кишки (примерно до 60 см). Это осуществляется с помощью сигмоидоскопа, который представляет собой гибкую трубку с камерой на конце.

Показания к гибкой сигмоидоскопии

Есть несколько причин, по которым можно рекомендовать данную процедуру. Пациенты с кишечными признаками и симптомами, такими как кровотечение, боль в животе, изменения в поведении кишечника и/или потеря веса, являются основными причинами для обследования. Процедура помогает изучить и подтвердить или опровергнуть патологии кишечника, которые могут быть связаны с этими симптомами.

ГС также можно использовать для выявления рака толстой кишки.

Одним из ограничений процедуры является то, что она не позволяет визуализировать всю толстую кишку, и рак, который находится за пределами досягаемости области, может не обнаруживаться. Другие методы визуализации, такие как колоноскопия, являются предпочтительным методом скрининга в этих случаях, потому что может быть исследована вся толстая кишка. Преимущество ГС в том, что процедура обычно требует меньше времени для подготовки и выполнения.

Процедура гибкой сигмоидоскопии

Вся процедура занимает примерно полчаса, а пациент обычно не нуждается в анестезии. Сфинктер может быть смазан гелем, чтобы обеспечить легкое введение сигмоидоскопа в задний проход, а затем медленно направляется через прямую кишку в сигмовидную кишку. По мере введения сигмоидоскопа он раздувает ободочную кишку воздухом, чтобы оптимизировать визуализацию кишечника. Полученные изображения отправляются на экран компьютера в режиме реального времени.

Прицел постепенно продвигается до тех пор, пока не достигнет поперечной ободочной кишки, а затем процесс абстиненции (воздержания) также медленно снижается с продолжением исследования ободочной кишки. Если какие-либо участки стенки кишечника кажутся подозрительными, для дальнейшего анализа берется биопсия.

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Взятие биопсии не вызывает боли или дискомфорта у пациента. Кроме того, вся процедура обычно переносится довольно легко. Однако пациенты могут чувствовать некоторые судороги, давление или вздутие живота во время процедуры.

Также сигмоидоскоп предназначен для прохождения небольших инструментов. Это позволяет специалисту получить биопсию или удалить полипы. Если в результате каких-либо вмешательств возникает кровотечение, через сигмоидоскоп можно провести электрический зонд или лекарства, чтобы остановить его. Обнаружение полипов может оправдать необходимость дальнейшего обследования толстой кишки с помощью колоноскопии и других скрининговых тестов.

Фото: med88.ru

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