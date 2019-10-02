Лечение невромы Мортона зависит от продолжительности и тяжести симптомов

Оптимальное лечение невромы Мортона будет зависеть от индивидуальных особенностей состояния, таких как продолжительность и тяжесть симптомов.

Консервативное лечение невромы Мортона

Первым шагом в плане лечения недуга должно быть выявление и устранение любых причин, которые могут вызвать повреждение нерва и возникающие в результате симптомы.

Плохо прилегающая обувь с острым носком, на высоком каблуке может увеличить нагрузку на нерв и привести к повреждению. Если обувь является вероятным причинным фактором, для улучшения симптомов помогает замена обуви на более удобную посадку с большей поддержкой и меньшим давлением на нерв.

Ортопедические стельки также помогают снять давление на нерв. Они действуют как мягкая прокладка, помещенная под подушечку стопы внутри ботинка, что может снизить нагрузку на нерв. Другие нехирургические методы лечения включают массаж и прикладывание пакета со льдом на пораженные пальцы.

Фармакологическое лечение невромы Мортона

Фармакологическое лечение заболевания обычно включает в себя использование простых обезболивающих препаратов, таких как "Парацетамол" или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

Кроме того, кортикостероидные и анестезирующие инъекции, вводимые непосредственно в пораженную область между пальцами ступни, уменьшают сильную боль. Инъекция приводит к некоторому онемению пальцев, которое вскоре исчезнет после инъекции.

Хирургическое лечение невромы Мортона

В тяжелых случаях невромы Мортона требуется хирургическое вмешательство для облегчения сильной боли, если другие применяемые методы не увенчались успехом.

Хирургическая процедура обычно проводится под общим или местным наркозом и включает в себя небольшой разрез ноги, который обеспечивает прямой доступ к нерву и его удаление.

Процедура помогает создать больше места в воспаленной области и уменьшить давление. Если часть нерва удалена, пациент будет испытывать постоянное онемение в области между пальцами.

После процедуры пациент должен носить специализированную обувь, чтобы защитить пораженный участок, пока он не заживет достаточно до того состояния, чтобы носить нормальную обувь. Большинство людей могут самостоятельно передвигаться вскоре после процедуры, но обычно им требуется несколько недель или месяцев, прежде чем они полностью восстановятся, чтобы участвовать в повседневной деятельности и занятиях спортом.

При проведении операции существует небольшой риск осложнений, таких как воспаление, боль и инфекция. Важно, чтобы пациент знал об этих рисках, и оптимальное решение по лечению пациента принимается на основе возможных рисков и преимуществ операции.

Другие процедуры

Другие методы лечения, которые иногда используются при невроме Мортона, включают:

Экстракорпоральную ударно-волновую терапию: введение ударных волн для снижения давления вследствие расширения нерва.

Радиочастотную абляцию: термонейролиз, чтобы нагреть нерв и сбросить давление в области.

Криотерапию или криохирургию: новое лечение с использованием зонда, вставленного в стопу для замораживания и разрушения поврежденного нерва.

Фото: psoriasis.newlifeoutlook.com

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