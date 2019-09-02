Ошибочная диагностика в разы опаснее,чем отсутствие лечения

Ошибочная диагностика - проблема, которая в разы опаснее, чем отсутствие лечения или его замедление. Согласно новому исследованию, ошибочный диагноз виноват примерно в одной трети (34%) случаев злоупотребления служебным положением, приведших к смерти или инвалидности. Исследование также показало, что ошибочный диагноз - не только самая распространённая медицинская ошибка, но и самая дорогостоящая и самая опасная.

Врачебная некомпетентность

Увы, это довольно распространённое явление по миру. Иногда оно проявляется в таких вещах, как неразборчивый почерк доктора. Так, в докладе, опубликованном еще в июле 2006 года Институтом медицины Национальной академии наук (IOM), говорится, что более 7000 человек в США ежегодно страдают из-за неразборчивого почерка врачей. Неправильное толкование названий лекарств приводит к тому, что пациент пьёт не только то, что ему не нужно, но и то, что ему крайне вредно.

Но, благо, с этой проблемой уже разобрались или разбираются: электронные выписки или напечатанные рецепты сильно облегчают жизнь и пациентам, и фармацевтам.

Главная же проблема не в почерке: недостаточность данных, ошибочная трактовка симптомов или просто халатное отношение врача приводит к тяжёлым последствиям.

Так американские исследователи из Университета Джона Хопкинса проанализировали более 55 000 заявлений о злоупотреблении служебным положением, чтобы определить закономерности неправильной диагностики. Их результаты, опубликованные в журнале «Diagnosis», показывают, что почти три четверти (74,1%) наиболее вредных ошибочных диагнозов можно отнести к трём состояниям: рак (37,8%), заболевания сердечно-сосудистой системы (22,8%) и инфекция (13,5%). То есть самые опасные для жизни состояния.

На женщин приходится более половины случаев ошибочных диагнозов

Ещё страшнее, что более половины случаев ошибочных диагнозов, проанализированных в этом исследовании, приходится на женщин. Но этот гендерный дисбаланс не является новой информацией. Исследование 2016 года, проведенное в Университете Лидса (Великобритания), показало, что после сердечного приступа у женщин на 50% чаще регистрируется неправильный диагноз. Женщины также на 33% чаще получают неправильный диагноз после инсульта. Такие выводы были сделаны на основе изучения данных о 600 тысячах пациентов с сердечным приступом, где около трети (198 534) вначале был поставлен неверный диагноз.

Эта гендерная проблема заключается в том, что у мужчин и женщин организм различается, и сердце с сосудами - не исключение. Современные тесты, к сожалению, больше рассчитаны для мужчин. В той же Великобритании, внеся некоторые коррективы в тесты, врачи уже улучшили диагностику на тему инфаркта у женщин.

Врачебная некомпетентность в России

В России врачебная некомпетентность, а также "проседания" всей системы здравоохранения) также сильно бьют по здоровью граждан. Ещё в 2006 году на Национальном конгрессе терапевтов был озвучен жуткий вывод, что каждый третий диагноз, которые ставят терапевты, неверен. И со временем этот показатель не уж сильно изменился в лучшую сторону. Причём неверные диагнозы в России ставятся по тем же состояниям, что и в США: онкологии, сердцу, иммунной системе. Также у нас (да и в мире) «страдает» опорно-двигательный аппарат. Кому не ставили, выслушав жалобы на боли в спине, диагноз «остеохондроз», а потом выяснялись и другие проблемы с позвоночником?

Бесчеловечное отношение к пациенту

Также некомпетентность проявляется в халатности и бесчеловечном отношении к пациенту. Так, из последних случаев: в августе ребёнку, получившему травму руки в Зерноградском районе Ростовской области, в итоге ампутировали всю верхнюю конечность. В результате халатности у мальчика началась гангрена, и перелом кости привел к ампутации руки. Другой случай произошёл в Тюмени: врачи отказались принимать пациентку, у которой развилась аллергическая реакция с отёком лёгких. Отказ был основан на том, что у специалистов кончалась смена. Девушку пришлось везти в другую больницу.

Причина печальных последствий - в системе здравоохранения

В чём же причина таких последствий? Первое: у нас в России страдает вся система здравоохранения. Низкие зарплаты, штрафы, плохо оборудованное место работы, отсутствие уважения к профессии привели к тому, что действительно хорошие специалисты, болеющие за своё дело, не справляются с нагрузкой. Прибавьте сюда физическое и психическое изнеможение. Этим, кстати, страдают и в тех же США.

Второе: отсутствие мотивации. Безразличие властей к проблеме врачей приводит к тому, что последние начинают ненавидеть свою работу в месте с пациентами. Третье: халатность и безграмотность. Можно быть идеалистом, но если ты идёшь на высококвалифицированную работу, предполагаются высокая ответственность и квалификация.

Человеческий фактор, увы, становится решающим во всей проблеме ошибочной диагностики. Кто-то просто устал, и не уследил, а кто-то изначально был равнодушен ко всему происходящему. Круг замкнулся.

Фото: narkomaniya-net.ru

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