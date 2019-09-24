Средний отит может привести к потере слуха

Средний отит - это заболевание, которое буквально переводится с латыни как «воспаление среднего уха». Инфекция возникает в области между барабанной перепонкой и наружным ухом и может вызвать сильную боль.

Эпидемиология среднего отита

Это распространенное заболевание, и примерно 11% населения во всем мире сталкивается, по крайней мере, с одним эпизодом острого среднего отита каждый год. Половина всех случаев происходит у детей в возрасте до пяти лет. Заболевание чаще встречается у мужчин.

Возможное осложнение состояния - хронический гнойный средний отит. По оценкам, почти у 1 из 20 человек, затронутых острым эпизодом, развивается хроническое заболевание, которое может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Факторы риска развития среднего отита

Есть некоторые факторы, которые связаны с более высоким риском среднего отита. К ним относится воздействие загрязненной окружающей среды, особенно если родители ребенка курят дома. Кроме того, использование пустышки вместо грудного вскармливания может стать неочевидной причиной развития заболевания.

Симптомы среднего отита

Боль в ухе является характерным симптомом среднего отита, который иногда также описывается как чувство переполнения в ухе. Состояние также может вызывать раздражение, утомление и снижение аппетита. Когда состояние особенно тяжелое, и часто после неадекватного лечения возможен разрыв барабанной перепонки. Хотя это часто сопровождается ощущением облегчения, когда давление внутри уха сбрасывается, это может привести к чрезмерному истощению уха и повышению восприимчивости к серьезной инфекции внутри уха. Кроме того, возможна потеря слуха, которая может быть временной или постоянной, в зависимости от обстоятельств события.

Лечение среднего отита

Большинство случаев острого среднего отита, как правило, проходят самостоятельно в течение нескольких дней. По этой причине простое болеутоляющее для облегчения боли часто является достаточным лечением для многих случаев острого среднего отита. Это помогает уменьшить боль и раздражительность детей, пока инфекция проходит сама по себе. Однако для людей с особенно сильными симптомами боли и лихорадки или для тех, кто младше 24 месяцев, следует начинать лечение антибиотиками.

"Амоксициллин" является подходящим препаратом для большинства пациентов, однако "Амоксициллин-клавуланат" является подходящей альтернативой, если есть подозрение на устойчивость к первому. Улучшение симптомов должно стать очевидным в течение 2-3 дней. Если состояние не улучшается, рекомендуется добавить или изменить режим лечения, поскольку текущая терапия вряд ли принесет большую пользу.

Фото: healthdigezt.com

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