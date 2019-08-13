Прием добавок с тестостероном для лечения низкого либидо у женщин - вопрос спорный

Тестостерон играет важную роль в сексуальном влечении женщины. Но когда это сексуальное влечение низкое, заменить гормон добавками не так просто, как кажется.Конец формы

Для женщин сексуальное желание, фантазии, чувствительность к половому контакту и оргазм - все это частично обусловлено природным тестостероном. Тем не менее, хотя уровень тестостерона играет ключевую роль в половом акте, использование добавки с тестостероном для лечения низкого либидо у женщин является спорным.

Вот что врачи знают о роли тестостерона в снижении либидо у женщин и о том, как гормон можно использовать в качестве лечения.

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Тестостерон известен как мужской половой гормон, но у женщин он также есть. Гормон является двигателем желанием, фантазий и мыслей о сексе, и даже помогает обеспечить энергию для секса у женщин, говорит Линда Брэдли, доктор медицинских наук, вице-председатель и гинеколог Института женского здоровья в клинике Кливленда в Кливленде ,

По словам доктора Брэдли, у женщин уровень тестостерона постепенно снижается с возрастом, а меньшее количество гормона может снизить мышечную массу, повлиять на здоровье скелета и снизить чувствительность влагалища и клитора, что влияет на либидо.

Противозачаточные таблетки могут вызвать снижение либидо, так как эстроген из таблеток может связываться с тестостероном и снижать сексуальное влечение женщин, говорит Брэдли. Также считается, что более низкий уровень тестостерона является причиной снижения сексуального влечения после менопаузы.

Дискуссия о добавках тестостерона для женщин

Хотя мужчины обычно принимают тестостерон для лечения низкого либидо , врачи не одобряют такую же терапию тестостероном для женщин. Брэдли говорит, что некоторые врачи назначают его женщинам неправильно. Женщинам дают часть дозы, которую назначают мужчинам, и терапия может включать пероральные добавки тестостерона, гель или крем или пластырь, наносимый на кожу.

В целом, исследования показали, что добавки с тестостероном, похоже, не дают женщинам повышения либидо, которое врачи ожидали увидеть. В результате эксперты сомневаются, что тестостерон делает то, что, по их мнению, должен делать, говорит Брэдли. А поскольку на сексуальное влечение женщин влияют многие факторы, в том числе такие факторы, как проблемы в отношениях и стресс, трудно оценить, влияние какого фактора определяющее.

Кроме того, тестостерон имеет побочные эффекты. Угри и рост волос на верхней губе и груди являются наиболее распространенными. Брэдли говорит, что изменения в голосе, прибавка в весе и облысение - все это известные побочные эффекты гормона.

Фото: tsbmag.com

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