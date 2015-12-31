Писатель и знаменитая ведущая звездных праздников Лена Ленина проинтервьюировала, специально для Pravda. Ru, специалиста по правильному питанию, владелицу онлайн-магазина натуральных продуктов Myfresh. ru Юлию Ильину.
Лена Ленина: Здоровье вошло моду и многие люди понимают, что качество их жизни и долголетие зависят от того, что мы едим. Отсутствие знаний о производстве продуктов питания делает нас жертвами недобросовестных коммерсантов?
Юлия Ильина: Наше здоровье и здоровье наших детей и близких напрямую зависит от того, что мы едим. Но превратить в регулярную привычку здоровое питание получается далеко не всем. С одной стороны, из-за качества еды, которая заполняет полки магазинов:
все это вредит нашему здоровью. Но, несмотря на очевидный вред такой еды, большинство наших соотечественников не готовы отказаться от однозначно вредных вещей:
Этот выбор многие делают самостоятельно, зная об очевидном вреде таких продуктов.
Другая проблема заключается в том, что на сегодняшний день многие производители сознательно вводят покупателей в заблуждение относительно натуральности составов своих продуктов.
И покупатель в поиске натуральных продуктов на полках должен вооружиться лупой, изучая составы этикеток.
Потому что на пачке продукта, в составе которого содержится сухое молоко, может быть крупными буквами написано БИО, и никак законодательно это пока не урегулировано.
Для крупных производителей продуктов массового потребления вопрос натуральности продукта не стоит на первом месте, поскольку главным для них является:
— Куда же смотрит правительство? Что нужно делать на государственном уровне, чтобы защищить россиян?
— Прекрасна инициатива министра сельского хозяйства Ткачева А. Н. - обязать производителей указывать крупно на упаковке, если продукт содержит "заменители".
Если в продукте содержится сухое молоко, растительные жиры и еще непонятно что — это должно быть написано на этикетке максимально крупно, как "Курение убивает" на пачке сигарет.
Потребитель должен иметь возможность не вчитываться во 2-й кегль шрифта на этикетке, а четко видеть, что продукт сделан из:
При таком раскладе натуральная фермерская продукция сможет конкурировать с промышленными аналогами. Покупатель будет видеть и понимать разницу в качестве продукта и соответственно понимать чем обусловлена разница в цене.
Таким образом, небольшие компании, как наша, которые напрямую взаимодействуют с потребителем, остаются единственным каналом сбыта для производителя честной качественной фермерской продукции.
— Как приучить всех членов семьи правильно питаться: дети не хотят есть овощи, мужья не готовы отказываться от жареного картофеля с мясом?
— В условиях постоянной занятости мы отвыкли готовить или делаем это крайне редко, хорошо, если на выходных найдется время. Поэтому питание:
все это стало нормой нашей жизни. Мы живем так сами и к этому приучаем наших детей, которые в свою очередь, не видя другого примера, передадут этот печальный опыт следующему поколению.
Причины лишнего веса и болезней взрослых обычно заключаются в том, как они питались в детстве. Поэтому обязательно нужно научить наших детей правильно питаться.
Выбирать натуральные, полезные продукты, вместо:
есть побольше фруктов и овощей, вместо химических сладостей, пить натуральную воду, вместо сладкой газировки, натуральное мясо и рыбу вместо бургеров.
Это святая обязанность любой любящей свою семью мамы. Приучить детей к здоровой еде можно только на своем примере. Начните сами питаться правильно.
Просто надо, наконец, уяснить, что кормление "домочадцев":
прямая дорога к смертельным заболеваниям. По статистике, три главные причины смертности:
возникают из-за нашего неправильного питания. Это научно доказанный факт. И закрывать на это глаза — значит, сознательно смириться, что своим близким мы сокращаем жизнь.
— Как продлить жизнь правильным питанием?
— Чтобы снизить риск заболевания и продлить себе жизнь — лучше профилактики никто еще не придумал.
Чем раньше здоровый образ жизни войдет у нас в привычку, тем больше у нас шансов на долгую здоровую жизнь. Для сравнения: средняя продолжительность жизни в России — всего 69 лет.
В странах, где развит культ здорового питания и образа жизни, например в:
средняя продолжительность жизни — 83 года.
Самое главное, что дает правильное питание и здоровый образ жизни — снижение риска смертельно опасных заболеваний, которые являются первой причиной смертности. Будем правильно питаться — не будем болеть.
Главное — понять, что наша жизнь и жизнь наших детей зависит в первую очередь от нас самих.
— Я — вегетарианка со стажем, я не ем мяса, но позволяю себе рыбу, яйца и кисломолочную продукцию. Но это был мой сознательный выбор в 18 лет. Имею ли я право приучать моего сына к вегетарианству?
— Как не уставала повторять педиатр, наблюдавшая моего сына с рождения: "Питание ребенка должно быть разнообразным", тем самым заставляя меня вычитывать и пробовать новые и новые рецепты, которые будут по вкусу моему чаду.
Неоспорим тот факт, что для детского роста и развития необходимы:
и некоторые из них содержатся только в продуктах животного происхождения. Это не обязательно только: мясо, но:
Они необходимы ребенку для полноценного развития, независимо от предпочтений родителей в еде.
Поэтому чистое вегетарианство детям, на мой взгляд, нежелательно, поскольку это может сказаться на их здоровье. А ребенок сможет сам определиться, какого образа питания придерживаться, когда вырастет.
— Все дамы мира мечтают похудеть и в моду вошли продукты с низким содержанием жира. Но моя мама, высококвалифицированный врач, почему-то, настаивает, чтобы я ела продукты с естественным содержанием жира, но при этом, чуть ли не бьет меня по руке, тянущейся к куску хлеба. Моя мама же не может быть неправа?))))
— Однозначно)) Принести пользу нашему организму могут только натуральные продукты, а не продукты с отметкой "0% жира".
Поэтому выбирая между продуктами с нормальным содержанием жира и обезжиренными — самое главное, чтобы они были натуральными.
Поскольку часто производители промышленных обезжиренных продуктов для получения более насыщенного вкуса и решения проблемы жидкой консистенции добавляют:
О пользе таких обезжиренных продуктов говорить не приходится, несмотря на их невысокую калорийность.
Обезжиренные продукты, главным образом, необходимо включать в рацион людей, страдающих высоким уровнем холестерина, гипертонией, а также в качестве профилактики атеросклероза.
Изначально, у нас в компании не было линейки обезжиренных молочных продуктов, но, как оказалось, это действительно необходимая вещь для многих людей, и мы специально разработали такую линию продуктов:
абсолютно натуральные, без ненужных добавок.
— А еще моя мама пытается приучить меня к сыроедению. Что Вы думаете по поводу термической обработки продуктов и как готовите своей семье?
— Чтобы натуральные продукты сохранили полезные свойства и не навредили, их нужно правильно приготовить.
Приготовление на пару — самый здоровый способ приготовления еды. С появлением ребенка пароварка появилась у меня на кухне, и с тех пор я с ней не расстаюсь.
Еда в ней готовится без:
и получается очень сочной. Я стараюсь без лишней необходимости не жарить еду, так как в раскаленном масле образуются канцерогены и калорийность еды увеличивается. При обжаривании я всегда стараюсь добавляю побольше приправ, например:
они уменьшают уровень канцерогенов. Добавляю вместо масла воду, использую антипригарную сковороду и не дожидаюсь образования коричневой корочки.
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