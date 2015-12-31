Лена Ленина: Люди не ведают, что едят

Писатель и знаменитая ведущая звездных праздников Лена Ленина проинтервьюировала, специально для Pravda. Ru, специалиста по правильному питанию, владелицу онлайн-магазина натуральных продуктов Myfresh. ru Юлию Ильину.

Эксперт о питании: правильного меню для всех нет и быть не может

Как выбрать полезные продукты

Лена Ленина: Здоровье вошло моду и многие люди понимают, что качество их жизни и долголетие зависят от того, что мы едим. Отсутствие знаний о производстве продуктов питания делает нас жертвами недобросовестных коммерсантов?

Юлия Ильина: Наше здоровье и здоровье наших детей и близких напрямую зависит от того, что мы едим. Но превратить в регулярную привычку здоровое питание получается далеко не всем. С одной стороны, из-за качества еды, которая заполняет полки магазинов:

красители

консераванты

усилители вкуса

трансжиры

вкусовые добавки

ароматизаторы

искусственные заменители натуральных продуктов

все это вредит нашему здоровью. Но, несмотря на очевидный вред такой еды, большинство наших соотечественников не готовы отказаться от однозначно вредных вещей:

фаст-фуда

жареной на большом количестве масла еды

сладких газированных напитков

чрезмерно жирной пищи.

Этот выбор многие делают самостоятельно, зная об очевидном вреде таких продуктов.

Другая проблема заключается в том, что на сегодняшний день многие производители сознательно вводят покупателей в заблуждение относительно натуральности составов своих продуктов.

И покупатель в поиске натуральных продуктов на полках должен вооружиться лупой, изучая составы этикеток.

Потому что на пачке продукта, в составе которого содержится сухое молоко, может быть крупными буквами написано БИО, и никак законодательно это пока не урегулировано.

Для крупных производителей продуктов массового потребления вопрос натуральности продукта не стоит на первом месте, поскольку главным для них является:

высокие объемы производства

снижение себестоимости продукции

продолжительные сроки ее хранения.

— Куда же смотрит правительство? Что нужно делать на государственном уровне, чтобы защищить россиян?

— Прекрасна инициатива министра сельского хозяйства Ткачева А. Н. - обязать производителей указывать крупно на упаковке, если продукт содержит "заменители".

Если в продукте содержится сухое молоко, растительные жиры и еще непонятно что — это должно быть написано на этикетке максимально крупно, как "Курение убивает" на пачке сигарет.

Потребитель должен иметь возможность не вчитываться во 2-й кегль шрифта на этикетке, а четко видеть, что продукт сделан из:

сухого молока

с добавлением растительных жиров

При таком раскладе натуральная фермерская продукция сможет конкурировать с промышленными аналогами. Покупатель будет видеть и понимать разницу в качестве продукта и соответственно понимать чем обусловлена разница в цене.

Таким образом, небольшие компании, как наша, которые напрямую взаимодействуют с потребителем, остаются единственным каналом сбыта для производителя честной качественной фермерской продукции.

Как перейти на правильное питание

Специалист по правильному питанию, владелица онлайн-магазина натуральных продуктов Myfresh. ru ﻿Юлия Ильина

— Как приучить всех членов семьи правильно питаться: дети не хотят есть овощи, мужья не готовы отказываться от жареного картофеля с мясом?

— В условиях постоянной занятости мы отвыкли готовить или делаем это крайне редко, хорошо, если на выходных найдется время. Поэтому питание:

в кафе

ресторанах

фастфудах

столовых

разогретая замороженная еда

все это стало нормой нашей жизни. Мы живем так сами и к этому приучаем наших детей, которые в свою очередь, не видя другого примера, передадут этот печальный опыт следующему поколению.

Причины лишнего веса и болезней взрослых обычно заключаются в том, как они питались в детстве. Поэтому обязательно нужно научить наших детей правильно питаться.

Выбирать натуральные, полезные продукты, вместо:

чипсов

пиццы

сухариков

есть побольше фруктов и овощей, вместо химических сладостей, пить натуральную воду, вместо сладкой газировки, натуральное мясо и рыбу вместо бургеров.

Это святая обязанность любой любящей свою семью мамы. Приучить детей к здоровой еде можно только на своем примере. Начните сами питаться правильно.

Просто надо, наконец, уяснить, что кормление "домочадцев":

суррогатами

полуфабрикатами

прямая дорога к смертельным заболеваниям. По статистике, три главные причины смертности:

сердечный приступ

рак

диабет

возникают из-за нашего неправильного питания. Это научно доказанный факт. И закрывать на это глаза — значит, сознательно смириться, что своим близким мы сокращаем жизнь.

Правильное питание должно быть сбалансировано

— Как продлить жизнь правильным питанием?

— Чтобы снизить риск заболевания и продлить себе жизнь — лучше профилактики никто еще не придумал.

Чем раньше здоровый образ жизни войдет у нас в привычку, тем больше у нас шансов на долгую здоровую жизнь. Для сравнения: средняя продолжительность жизни в России — всего 69 лет.

В странах, где развит культ здорового питания и образа жизни, например в:

Японии

Франции

Исландии

Греции

средняя продолжительность жизни — 83 года.

Самое главное, что дает правильное питание и здоровый образ жизни — снижение риска смертельно опасных заболеваний, которые являются первой причиной смертности. Будем правильно питаться — не будем болеть.

Главное — понять, что наша жизнь и жизнь наших детей зависит в первую очередь от нас самих.

Едят ли мясо вегетарианцы?

— Я — вегетарианка со стажем, я не ем мяса, но позволяю себе рыбу, яйца и кисломолочную продукцию. Но это был мой сознательный выбор в 18 лет. Имею ли я право приучать моего сына к вегетарианству?

— Как не уставала повторять педиатр, наблюдавшая моего сына с рождения: "Питание ребенка должно быть разнообразным", тем самым заставляя меня вычитывать и пробовать новые и новые рецепты, которые будут по вкусу моему чаду.

Питание ребенка должно быть разнообразным

Неоспорим тот факт, что для детского роста и развития необходимы:

определенные аминокислоты

витамины

минералы

и некоторые из них содержатся только в продуктах животного происхождения. Это не обязательно только: мясо, но:

рыба

молочные продукты

яйца

Они необходимы ребенку для полноценного развития, независимо от предпочтений родителей в еде.

Поэтому чистое вегетарианство детям, на мой взгляд, нежелательно, поскольку это может сказаться на их здоровье. А ребенок сможет сам определиться, какого образа питания придерживаться, когда вырастет.

— Все дамы мира мечтают похудеть и в моду вошли продукты с низким содержанием жира. Но моя мама, высококвалифицированный врач, почему-то, настаивает, чтобы я ела продукты с естественным содержанием жира, но при этом, чуть ли не бьет меня по руке, тянущейся к куску хлеба. Моя мама же не может быть неправа?))))

— Однозначно)) Принести пользу нашему организму могут только натуральные продукты, а не продукты с отметкой "0% жира".

Поэтому выбирая между продуктами с нормальным содержанием жира и обезжиренными — самое главное, чтобы они были натуральными.

Поскольку часто производители промышленных обезжиренных продуктов для получения более насыщенного вкуса и решения проблемы жидкой консистенции добавляют:

усилители вкуса

ароматизаторы

растительные жиры

сухое молоко

стабилизаторы

саха

сахарозаменители и т. д.

О пользе таких обезжиренных продуктов говорить не приходится, несмотря на их невысокую калорийность.

Обезжиренные продукты, главным образом, необходимо включать в рацион людей, страдающих высоким уровнем холестерина, гипертонией, а также в качестве профилактики атеросклероза.

Изначально, у нас в компании не было линейки обезжиренных молочных продуктов, но, как оказалось, это действительно необходимая вещь для многих людей, и мы специально разработали такую линию продуктов:

обезжиренное молоко

творог

йогурты

абсолютно натуральные, без ненужных добавок.

— А еще моя мама пытается приучить меня к сыроедению. Что Вы думаете по поводу термической обработки продуктов и как готовите своей семье?

— Чтобы натуральные продукты сохранили полезные свойства и не навредили, их нужно правильно приготовить.

Приготовление на пару — самый здоровый способ приготовления еды. С появлением ребенка пароварка появилась у меня на кухне, и с тех пор я с ней не расстаюсь.

Еда в ней готовится без:

жира

масла

и получается очень сочной. Я стараюсь без лишней необходимости не жарить еду, так как в раскаленном масле образуются канцерогены и калорийность еды увеличивается. При обжаривании я всегда стараюсь добавляю побольше приправ, например:

тмин

имбирь

куркума

они уменьшают уровень канцерогенов. Добавляю вместо масла воду, использую антипригарную сковороду и не дожидаюсь образования коричневой корочки.

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