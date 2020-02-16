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Автор Владан Джурич

Простые совету по спортивному питанию

Спорт

Выбрать нужный рацион питания при активных занятиях спортом можно в зависимости от типа тренировки. Вообще при активной спортивной деятельности нужно соблюдать не только баланс пищи, но и принимать только качественные продукты. 

Известно, что в любой еде содержатся белки, углеводы и жиры. Белки отвечают за состояние и защищенность иммунной системы, углеводы насыщают организм силой, а жиры отвечают за усвоение жирорастворимых полезных веществ. Соблюдая баланс между углеводами, белками и жирами, поддерживается здоровый образ жизни человека.

Диета

Для профессиональных спортсменов важно соблюдение строгой диеты, которая содержит наибольшее количество белков и наименьшее количество жиров. Для этого могут использоваться пищевые добавки в качестве вспомогательных средств.

Если же знаний о спортивном питании мало или есть сомнения, то рекомендуется обратиться к диетологам. Профессионалы смогут составить правильный рацион питания, исходя из особенностей организма.

Рацион питания напрямую зависит от вида тренировки. Занятия могут разделяться на три базовые группы: тренировка на выносливость, кардио и силовые. При тренировках на выносливость организму требуется наибольшее количество углеводов для насыщения организма углеводами.

Баланс белков и углеводов

Силовые тренировки требуют баланса между белками и углеводами. Кардио тренировки, которые считаются достаточно легкими занятиями по степени нагрузки, требуют баланса между углеводами, белками и жирами.

Если тренировка проводится в раннее время суток, то рекомендуется принимать легкий завтрак. Как правило, это тосты, фруктовые салаты и стандартная порция яичницы. В целом же такая пища содержит большое количество белков и углеводов, которые обеспечат организм нужной энергией.

Если же тренировка проводится во второй половине дня, то рекомендуется принимать сложные углеводы. Это пища, которая содержит большое количество клетчатки. Такие продукты питания насыщают организм энергией постепенно, что позволяет даже после тренировки оставаться бодрым.

Среди примеров сложных углеводов можно отметить все виды круп, особенно гречневые. Дополнительно к этому следует увеличить потребление сухофруктов и орехов.

Перед тренировкой во второй половине дня рекомендуется употреблять бананы или специализированные энергетически батончики, богатые сложными углеводами. Это позволит провести тренировку более продуктивно.

Если тренировка занимает не более получаса, то перед занятиями можно вообще отказаться от приема пищи. В случае долгих тренировок питание перед занятиями обязательно, иначе возможны побочные эффекты в виде слабости и даже потери сознания.

В ходе тренировки между упражнениями и подходами нужно регулярно пить воду. После тренировки рекомендуется принять пищу, богатую белком и углеводами. Диетологи отмечают, что хорошее соотношение углеводов и белков - 4:1.

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