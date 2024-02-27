Как дачнику сэкономить на оформлении документов. Подробности от ведущего юриста Московского межрегионального союза садоводов

Юрист Рыбченко рассказал, как собственникам в СНТ можно сэкономить на оформлении документов

5:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Почему садоводам в СНТ не нужно межевать земли общего пользования, а личные участки межевать нужно; как бесплатно получить землю, на которой построен частный дом; правда ли, что документально оформлять свой дом совсем необязательно, даже по дачной амнистии, Pravda.Ru рассказал ведущий юрист Московского межрегионального союза садоводов Ваге Рыбченко.

Фото: Government Road by Taber Andrew Bain is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

— С какой проблемой чаще всего к вам приходят люди из СНТ?

— Это касается земли общего пользования (ЗОП). Расскажу, как на этой проблеме сэкономить много денег. Есть реальные границы участка, огороженные забором, а есть виртуальные границы.

Виртуальная граница должна соответствовать реальной. Очень много реестровых ошибок, суды завалены жалобами, что виртуальные границы сдвинуты на 1-15 метров: на дорогу, на соседа, на другую улицу. Эти пересечения мешают поставить правильные участки. Вы можете межевать свой участок, а границы соседнего участка наложились на ваши. Оборудование у геодезистов, которые приехали к соседу, было неточным, и они на метр сдвинули вправо. Вам нужно, чтобы он исправился.

Когда это дело двух соседей, можно договориться сразу или через суд. Когда это ЗОП, там 50 таких соседей, которые чуть-чуть вылезли:

на дорогу,

площадку.

Вы не можете их убрать. Нужно, чтобы они перемерили свои координаторы либо через суд их снимать.

Но вы можете заранее на публичной кадастровой карте на бесплатном интернет-ресурсе Росреестра посмотреть, есть ли у вас эти нестыковки. Они очевидные. Вы когда заходите, видите ровный ряд, а потом какой-нибудь участок вылетает. Для этого набираете в поисковике "публичная кадастровая карта".

Кадастровые инженеры просто не рассказывают перед тем, как заключить с вами договор, что "давайте мы посмотрим, насколько у вас там серьёзная ситуация". Потому что если рассказать человеку, что у вас 50 пересечений, то он задумается, а надо ли ему платить два миллиона за то, что геодезисты сделают. Потому что их работа не в том, чтобы они убрали эти неточности. Их работа — всё замерить.

Межевание для СНТ не является обязательным. Стоит оно дорого. Хотя есть ситуации, когда это нужно:

вы проводите газ;

у вас близко крупный город, и могут быть изъятия, а оформленные участки стоят дороже, и вы можете получить компенсацию.

Кроме того, есть проблема с документами на право собственности. У многих единственный документ на землю — это советский акт 1987 года чаще всего, где решением Совета народных депутатов региона предоставлено право пользования землей. На основании него сложно что-то оформить. Немало случаев, когда вы купили участок или получили в наследство, вы там не бываете. Потом вы приезжаете, а на вашем участке уже кадастровые границы другого участка встали, и кто-то другой хозяйничает.

Поэтому личный участок обязательно отмежуйте, даже если вы им не пользуетесь и не планируете продавать.

Если вы хотите покупать участок — проверьте его. Потому что до сих пор есть продавцы с членскими книжками. Это всё равно что покупать квартиру по квитанции о коммунальных услугах, где указан собственник.

В отношении земельных участков появилось новшество. Есть много людей, кому в наследство достался домик, а на землю документы никогда не выдавались. У человека есть дом, а земли под ним нет, при этом есть забор. Ему нужно эту землю оформить. По умолчанию нужно было выкупать у государства. Как собственник здания ты имеешь преимущественное право, ты единственный, кто может эту землю оформить. Но за деньги.

В прошлом году дополнили дачную амнистию: если это строение до 1997 года, если оно находилось сразу в собственности либо досталось по наследству, то есть не было продаж, тогда землю под этим строением дадут бесплатно. Вопрос: как реализовывать? Потому что прошёл уже год с появления закона, а на региональных порталах госуслуг везде есть "собственник жилых строений садовых за плату", но до сих пор нет "бесплатно". Наверное, на уровне регионов никто не может поверить, что можно дать землю бесплатно.

Поэтому вы как собственник здания указываете: я собственник по наследству, в выписке написано, что здание до 1997 года, пожалуйста, дайте мне землю бесплатно.

— А мой садовый домик не оформлен. Обязан я это делать или нет?

— Не обязаны. За это нет никакого штрафа, никакой ответственности. До сих пор приходят от госструктур фотографии и письма: "У вас не поставлен на учёт объект недвижимости. Пожалуйста, поставьте его на учёт".

Вы имеете право не ставить строение на учёт.

Но они вам об этом не пишут. Они пишут, что дачная амнистия в части упрощённой регистрации имеет срок и нужно этим воспользоваться.

— Это нужно для бюджета, потому что если я поставлю домик на учёт, я буду платить налог. А если я не поставлю, налога не будет, верно?

— Да. Постановка на учёт принесёт вам плюсы, потому что вы можете зарегистрироваться по адресу СНТ, если у вас нет квартиры или это другой регион. Остальным можно не ставить. Однако люди настолько иногда запуганы, что даже туалет на учёт ставят.

Межевание для земли тоже добровольное, но желательно, чтобы оно у вас было. А со строением нет этого "желательно", это ваше право, вы можете его реализовывать. Обычно самое угрожающее в этих письмах то, что упрощённая процедура регистрации имеет срок, его продлевают каждый год, но рано или поздно не продлят. Думаю, стоило сразу сделать регистрацию бессрочной.