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Петр Дерябин

При работе в саду важно защитить руки

2:51
Садоводство

Работа в саду — это приятное и полезное занятие, которое помогает нам наслаждаться красотой природы и выращивать свои собственные растения. Однако такая работа может быть достаточно тяжёлой для наших рук. Грязь, грубые поверхности и острые предметы могут нанести вред рукам.

При работе в саду важно защитить руки
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Очистка рук перед работой

Прежде чем приступить к работе в саду, важно очистить руки от грязи и бактерий. Используйте тёплую воду и мягкое мыло для тщательной очистки. Обратите особое внимание на межпальцевые пространства и места под ногтями. Это поможет уберечь руки от возможной инфекции или раздражения.

Использование защитных перчаток

Одним из самых важных средств защиты для рук являются защитные перчатки. Выберите перчатки, которые хорошо подходят вам по размеру и материалу. Хлопковые перчатки могут быть хорошим выбором для лёгких работ, тогда как перчатки из резины или нейлона обеспечат более высокую защиту от грязи и острых предметов.

Избегайте острой и грубой поверхности

При работе в саду старайтесь избегать контакта с острой или грубой поверхностью, такой как корни растений, камни или деревянные щепки. Они могут повредить вашу кожу и вызвать царапины или порезы. Если необходимо работать с такими поверхностями, используйте специальные инструменты или защитные материалы, чтобы снизить риск травм.

Регулярное увлажнение и уход за кожей

После работы в саду, позаботьтесь о своих руках, увлажняя их и ухаживая за кожей. Используйте увлажняющий крем или натуральные масла, чтобы предотвратить сухость и трещины. Также рекомендуется использовать специальные средства для ухода за кутикулами и ногтями, чтобы сохранить их здоровыми и красивыми.

Защита от солнца

Помимо защиты от грязи и травм не забывайте также защищать руки от солнечных лучей. Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF, чтобы предотвратить ожоги и преждевременное старение кожи.

Соблюдение безопасности при использовании химикатов

При использовании химических веществ, таких как удобрения или пестициды, всегда следуйте инструкциям на этикетке и принимайте меры предосторожности. Носите защитные перчатки и предотвращайте контакт с веществами на коже. После работы хорошо промойте руки с мылом и водой.

Завершение работы в саду

После окончания работы в саду, снова очистите руки от грязи и загрязнений. Проверьте наличие порезов, царапин или других повреждений. Если вы заметите какие-либо проблемы, обратитесь к врачу для консультации и лечения.

Как сохранить маникюр и руки работая в огороде на даче ✔️ Как уберечь руки ✔️ Уход за ногтями
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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