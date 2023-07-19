Изготовление домашнего корневого гормона из уксуса

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В использовании уксуса в саду существует множество удивительных способов, и одним из самых популярных является использование его для укоренения растений.

Фото: https://drimtim.ru/

1. Что такое корневой гормон?

Перед тем, как перейти к изготовлению домашнего корневого гормона, давайте разберемся, что это вообще такое. Корневой гормон — это вещество, которое помогает стимулировать рост корней у растений. Он способствует образованию корней из черенков и повышает вероятность успешного укоренения.

2. Корневые гормоны: коммерческие препараты или органические альтернативы?

Многие садоводы считают, что использование корневых гормонов — это ненужная трата денег и что черенки прекрасно укоренятся и без них. Некоторые растения, например, английский плющ, могут успешно укореняться и без помощи гормонов. Однако большинство других растений могут получить преимущества от использования корневых гормонов.

На рынке существуют коммерческие препараты корневых гормонов в виде геля, жидкости и порошка. Они содержат ауксины — естественные растительные гормоны. Хотя ауксины производятся естественно, большинство коммерческих продуктов содержат лабораторно полученные ауксины. Такие продукты считаются безопасными при использовании в небольших количествах, но органические садоводы зачастую предпочитают избегать химических веществ в саду.

3.Использованиеуксуса в качестве органического корневого гормона

Органические садоводы предпочитают использовать органические альтернативы коммерческим препаратам корневых гормонов. Один из таких вариантов — использование яблочного уксуса в качестве корневого гормона.

Изготовление домашнего корневого гормона из уксуса. Для изготовления домашнего корневого гормона из уксуса вам понадобится небольшое количество яблочного уксуса. Важно помнить, что слишком большое количество уксуса может препятствовать укоренению растений. Для приготовления раствора достаточно одной чайной ложки уксуса на 5-6 чашек воды (около 1,2-1,4 литра). Вы можете использовать любой яблочный уксус, который можно приобрести в местном супермаркете.

Применение домашнего корневого гормона из уксуса. После приготовления раствора уксуса вы можете использовать его для обработки черенков. Погружайте нижнюю часть черенка в раствор перед его посадкой в почву. Корневой гормон на основе уксуса поможет черенкам быстрее образовать корни и успешно укорениться.