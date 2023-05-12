Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Кактусы, орхидеи, фикусы: основные правила полива растений

2:45
Садоводство

Каждое растение нуждается в определённом уходе, включая правильный режим полива. Последнее позволяет обеспечить оптимальные условия для роста и развития, а также предотвратить возможные проблемы, связанные с недостатком или избытком влаги.

Кактусы, орхидеи, фикусы: основные правила полива растений
Фото: архив

Правильный режим полива для растений

Для кактусов и суккулентов

Кактусы и суккуленты не любят избыток влаги и нуждаются в режиме полива с интервалами от 1 до 2 недель, в зависимости от условий окружающей среды и размеров растения. Для того, чтобы не переувлажнять почву, можно использовать дренажные материалы в горшках и не оставлять воду в поддоне.

Для растений с большими листьями

Растения с большими листьями, такие как:

  • фикус,
  • монстера,
  • антуриум,

нуждаются в более частом поливе. Обычно их поливают раз в неделю, но можно контролировать влажность почвы, прикасаясь к ней пальцами. Если почва на ощупь сухая, то растение нужно полить.

Для цветущих растений

Для цветущих растений, таких как герань и бегония, полив нужен регулярный, чтобы сохранять цветение и здоровье растения. Частота полива зависит от условий окружающей среды, но обычно рекомендуется поливать каждые 2-3 дня, особенно в жаркие дни.

Для орхидей

Для орхидей нужен особый подход к поливу. Они требуют постоянной влажности, но не перенесут застой воды. Частота полива зависит от типа орхидеи, но обычно рекомендуется поливать 1-2 раза в неделю.

Как учитывать условия окружающей среды

Для правильного полива растений необходимо учитывать условия окружающей среды, такие как температура, влажность и освещение. К примеру, в жаркую погоду или при высокой температуре в помещении растения нуждаются в большем количестве воды.

Также следует учитывать влажность воздуха и почвы. В помещении с сухим воздухом и низкой влажностью растения нуждаются в частом поливе, а также в увлажнении воздуха. Если же в помещении высокая влажность, то поливать растения нужно реже.

Освещение также играет важную роль. Растения, которые находятся в тени или в помещении с недостаточным освещением, нуждаются в меньшем количестве воды, чем те, которые находятся на ярком солнце или в помещении с ярким освещением.

При выборе режима полива также следует учитывать тип почвы и грунта, в котором растение растет, а также его размеры и возраст. Все эти факторы могут влиять на количество воды, которое нужно подавать растению.

Как правильно поливать растения?
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Владимир Рогов заявил о двух громких ночных взрывах в Запорожье
Полковник Литовкин назвал главный страх Зеленского перед контрнаступлением
Невролог Рошковская перечислила первые симптомы разрыва аневризмы сосудов головного мозга
Самое важное о мозолях бегунов: почему появляются и как избежать
МО Украины впервые подтвердило информацию о продвижении ВСУ под Бахмутом на два километра
FT: Европа хочет снизить зависимость от России с помощью интернет-кабеля через Чёрное море
РИАН: опубликован список артисток, продолжающих выступать в России
Республиканцы осудили обещание Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа
Врач Длин назвал функции, которые передать медсёстрам можно и нужно
Певица Лолита Милявская тайно покинула Россию, чтобы встретиться с мамой и дочкой
Популярное
Неожиданную причину исчезновения генералов назвали эксперты

Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.

МК: Кнутов проинформировал о новой версии пропажи главкома ВСУ Валерия Залужного
SA: большинство смертей в пандемию COVID-19 были вызваны совсем другой инфекцией
Большинство смертей в пандемию были вызваны другой инфекцией — учёные
Контрнаступление ВСУ началось — военкор Поддубный
Танки ВСУ идут по объездной Харькова к границе с Россией
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Военные сборы проводятся на случай мобилизации — генерал-майор Липовой
США делают борьбу с обходом санкций Россией главной целью в экономической войне
Цены на туры в Турцию резко упали
Цены на туры в Турцию резко упали
Последние материалы
Владимир Рогов заявил о двух громких ночных взрывах в Запорожье
Полковник Литовкин назвал главный страх Зеленского перед контрнаступлением
Невролог Рошковская перечислила первые симптомы разрыва аневризмы сосудов головного мозга
Кактусы, орхидеи, фикусы: основные правила полива растений
Самое важное о мозолях бегунов: почему появляются и как избежать
МО Украины впервые подтвердило информацию о продвижении ВСУ под Бахмутом на два километра
FT: Европа хочет снизить зависимость от России с помощью интернет-кабеля через Чёрное море
РИАН: опубликован список артисток, продолжающих выступать в России
Как "свиной грипп" может стать "кошачьим": причины и симптомы заболевания
Республиканцы осудили обещание Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников