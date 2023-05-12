Кактусы, орхидеи, фикусы: основные правила полива растений

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждое растение нуждается в определённом уходе, включая правильный режим полива. Последнее позволяет обеспечить оптимальные условия для роста и развития, а также предотвратить возможные проблемы, связанные с недостатком или избытком влаги.

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Правильный режим полива для растений

Для кактусов и суккулентов

Кактусы и суккуленты не любят избыток влаги и нуждаются в режиме полива с интервалами от 1 до 2 недель, в зависимости от условий окружающей среды и размеров растения. Для того, чтобы не переувлажнять почву, можно использовать дренажные материалы в горшках и не оставлять воду в поддоне.

Для растений с большими листьями

Растения с большими листьями, такие как:

фикус,

монстера,

антуриум,

нуждаются в более частом поливе. Обычно их поливают раз в неделю, но можно контролировать влажность почвы, прикасаясь к ней пальцами. Если почва на ощупь сухая, то растение нужно полить.

Для цветущих растений

Для цветущих растений, таких как герань и бегония, полив нужен регулярный, чтобы сохранять цветение и здоровье растения. Частота полива зависит от условий окружающей среды, но обычно рекомендуется поливать каждые 2-3 дня, особенно в жаркие дни.

Для орхидей

Для орхидей нужен особый подход к поливу. Они требуют постоянной влажности, но не перенесут застой воды. Частота полива зависит от типа орхидеи, но обычно рекомендуется поливать 1-2 раза в неделю.

Как учитывать условия окружающей среды

Для правильного полива растений необходимо учитывать условия окружающей среды, такие как температура, влажность и освещение. К примеру, в жаркую погоду или при высокой температуре в помещении растения нуждаются в большем количестве воды.

Также следует учитывать влажность воздуха и почвы. В помещении с сухим воздухом и низкой влажностью растения нуждаются в частом поливе, а также в увлажнении воздуха. Если же в помещении высокая влажность, то поливать растения нужно реже.

Освещение также играет важную роль. Растения, которые находятся в тени или в помещении с недостаточным освещением, нуждаются в меньшем количестве воды, чем те, которые находятся на ярком солнце или в помещении с ярким освещением.

При выборе режима полива также следует учитывать тип почвы и грунта, в котором растение растет, а также его размеры и возраст. Все эти факторы могут влиять на количество воды, которое нужно подавать растению.