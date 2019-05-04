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Автор Анна Стрельцова

Как привить плодовое растение?

Садоводство

При возникновении необходимости в проведении прививки растений нужно больше узнать о сроках или способах правильного выполнения данной процедуры. Её суть заключается в том, чтобы дать черенкам с одного растения прижиться на растении. Прививка растений позволяет продлить годы жизни дереву, которое начинает приносить мало плодов.

Многие садоводы просто хотят получать разные сорта яблок или груш с одного дерева. При отсутствии большого места для разведения сада последний вариант является предпочтительным.

Заниматься прививкой растений можно весь год. Но оптимальным временем для проведения данной процедуры является весенняя прививка плодовых деревьев. Подготовка черенков проводится осенью, их можно нарезать прям перед прививкой, но нужно следить за набуханием почек.

Черенок с другого растения привьется лучше, если провести процедуру с марта по первые числа июня. В это время в дереве происходит активное движение соков в подвое. О каких способах прививки нужно знать, чтобы не ошибиться с выбором?

Копулировка черенка

Как привить плодовое растение?. Копулировка черенка
Копулировка черенка

Из всех видов прививок улучшенная копулировка является самым эффективным и часто используемом способом. Обычно её проводят в середине марта, нужно успеть до того, как набухнуть почки.

Копулировка подходит для крупных деревьев, вишни и даже винограда.

Для данного метода необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  1. подвой должен быть размером от 7 миллиметров до 1,5 сантиметров;
  2. размер черенка должен быть таким же;
  3. нужно сделать на подвое и черенке срезы, нужно следить за углом двадцать-двадцать пять градусов;
  4. на каждом срезе делается прорез — его длина не должна превышать один сантиметр;
  5. нужно попытаться соединить черенок с подвоем для зацепления;
  6. камбий должен совпасть;
  7. после всё обматывается липкой лентой, а сверху можно обмотать конструкцию пленкой.

Работа с корой

Она идеально подойдет для взрослых деревьев и растений, имеющих толстый подвой. Правильным временем для проведения прививки на кору является время, когда соки начинают движение. Нужно проследить за состоянием коры и её возможностью отделяться. Прививка на кору хорошо подойдет яблоне или груше.

Примерный диаметр подвоя может начинаться двумя сантиметрами и заканчиваться двадцатью. Черенок не такой большой — от 7 миллиметров и до 1,5 см. В начале подвой обрезается на 20 см. от ствола или земли. Срез следует обработать с помощью ножа. К древесине не стоит прикасаться, можно навредить её целости. Нижняя часть привоя выбирается для среза длиной от трех до пяти сантиметров. Подвой нужно разрезать вдоль, длина разреза одинаковая. Черенок вставляется в подвой таким образом, чтобы привой немного торчал. Можно все обернуть изолентой или использовать садовый вар.

Прививка с помощью расщепа

Способ прививки в расщеп:
1. Ствол подвоя очистите от грязи. Срежьте на высоте 15 см от земли. Защистите срез ножом
2. Введите черенок в расщеп. Совместите камбиальные слои. 
3. Место прививки обмотайте изолентой.
Прививка в расщеп
Расщеп
 

Данный вид является самым быстрым. Оптимальное время для проведения процедуры — до начала сокодвижения и пробуждения почек. Станет хорошим вариантом для больших деревьев, винограда, яблони и т. д. Подвой должен быть маленьким- до 7 миллиметров. Привой может достигать двух сантиметров. Первый обрезается на высоте тридцать сантиметров от ствола, в его середине необходимо сделать неглубокий разрез, в него вставляется клин. На двух черенках делается по два разреза длиной четыре сантиметра. Они вставляют в расщеп, чтобы камбий дерева и подвоя соединился. Из расщепа достается клин, а место всей процедуры обматывается клейкой лентой.

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Фото привью: dachamechty.ru

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Как прививать плодовые деревья / Лучшие способы прививки плодовых деревьев
Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы дача уход дерево способы работы в саду прививка плодовых деревьев методы выращивания растений
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