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Автор Злата Кузнецова

Редис сорта "Жара": дачники любят его за неприхотливость и большой урожай

Садоводство » Овощи

Редис "Жара" является популярным у дачников, потому что не требует большого ухода, давая при этом приличный урожай. Редис вывели в середине 50 годов 20 века на Витенской опытной станции имени Мичурина.

Редис сорта "Жара": дачники любят его за неприхотливость и большой урожай
  • Сорт является раннеспелым, созревает на 21 день после посева. При правильном выращивании редис дает немного листьев. Плоды имеют круглую форму, красно-малиновый цвет, небольшой вес. Мякоть редиса твердая, но нежная, сладкая, по остроте средняя, хрустящая, чаще мякоть имеет белый окрас, редко розоватый.

Редис имеет положительные характеристики, например он дает большой урожай, имеет отличный вид для продажи, не отнимет много времени у садовода по уходовой части. Он неплохо переносит разные погодные условия, некоторые болезни. Мякоть содержит большое количество витамина С.

Стоит отметить, что огородники не отмечают у редиса отрицательных качеств, кроме плохого хранения. Он является ранним сортом, храниться должен не более нескольких недель. При неграмотном хранении урожай может погибнуть.

Редис высаживают в открытый грунт и теплицу, в последней урожай вырастет богатым. Для посадки подойдет время с начала апреля по август, однако посадив именно ранней весной, есть шанс получить хороший урожай. Для посадки выбирается солнечное место, защищенное от ветра. Земля должна быть рыхлой, легкой, иметь нейтральную, либо слабокислую почву.

  • Земля удобряется перед посевом за 2-3 недели компостом, либо удобрением. Между рядами делают промежутки по 12 см, чтобы семена проросли, нужна температура от 15 до 20 градусов.

Хорошо посадить редис на место, где планируете выращивать помидоры. Высаживайте редис после картофеля, огурцов, бобов. Не сажайте редис на месте, где ранее находились репа, редька, дайкон, капуста, хрен.

После появления ростков, за редисом нужно начать ухаживать. Между рядами необходимо рыхлить землю, чтобы не было плотной корки.

Поливы требуются для увлажнения земли, главное не переусердствуйте.

Посадив семена летом, их необходимо защитить от солнца при помощи светлого агроволокна, либо пленки. Необходимо следить за тем, чтобы почва оставалась увлажненной.

Главными вредителями редиса являются медведка, крестоцветная блошка. Для борьбы с медведкой подойдут средства Престиж, Медведтокс-У. Для медведки можно приготовить ловушки. С блошкой помогут препараты Шерпа, Арриво, можно посыпать землю золой.

Урожай собирают по мере поспевания, его необходимо просушить, рассортировать. Он будет храниться три дня при комнатной температуре, больше недели пролежит в погребе.

Из редиса хорошо готовить салаты, употреблять в пищу свежим.

Фото: dachnyj-mir.ru 

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РЕДИС ЖАРА - ПОПУЛЯРНЫЙ НЕПРИХОТЛИВЫЙ РАННИЙ СОРТ, УСТОЙЧИВЫЙ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР И СТРЕЛКОВАНИЮ
Куратор: Андрей Туманов
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