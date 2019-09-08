Дайкон — достаточно специфическая культура, которая не всегда хорошо приживается вдали от своей родины. Из-за этого данный вариант редьки (родом он из Японии) не слишком популярен среди российских дачников. Однако стоит вспомнить пословицу "Умел в гости звать, умей и встречать" — и обеспечить заморскому растению достойный прием.
Специфика посадки дайкона
Сажать дайкон можно практически на любой почве, поскольку каких-то особых "предпочтений" он не имеет. Однако селекционеры достаточно давно вывели оптимальные для каждого вида почвы сорта, и стоит в первую очередь ориентироваться на них:
Данные варианты станут оптимальными для выращивающих дайкон впервые.
Высаживать дайкон стоит также в зависимости от региона — либо в начале весны, либо ближе к концу лета. Для жителей средней полосы оптимальным решением будет посадка рассады в апреле, а затем ее высадка в теплицы в начале мая. Можно выращивать дайкон и в открытом грунте, но помните — растение весьма теплолюбиво, так что если температура упадет ниже +10 градусов, посадки нужно будет укрыть пленкой.
Читайте также: Осень - время сажать тюльпаны
Как ухаживать за дайконом
Помимо тепла, дайкон любит глубоко пускать корни, так что глубина перекопки в местах высадки не должна быть меньше 25 см. Также оценит дайкон и обильное увлажнение грядки перед посадкой.
В остальном уход за японской редькой традиционен — рыхление, полив и прополка. Ключевой момент — обильный полив, но без переувлажнения, поскольку слишком большое количество влаги ведет к заболеванию растения бактериозом. Также некоторые сорта интересны тем, что из земли торчит до трети съедобной части, так что нелишним будет и окучивание.
Как собирать и хранить дайкон
Дайкон готов к уборке примерно через 40-70 дней после посадки. Очень важно выдергивать растения строго за ботву, поскольку малейшее повреждение корнеплода ведет к невозможности его хранения. Так что заниматься уборкой рекомендуется в сухую погоду, чтобы земля слегка проветрилась и урожай выходил без помех.
Хранить дайкон можно примерно до февраля, а упаковать его очень просто — аккуратно кладем плоды в ящики, добавляя между каждым слоем влажный песок. Температура, при которой дайкон дольше всего сохранит свежесть — от 0 до +1 градуса.
Что до пользы дайкона, то он рекомендован как продукт для диетического питания. В нем много витамина С, калия, магния, фруктозы и энзимов, а вот калорий мало. Традиционное применение его в Японии — салаты и гарниры, в том числе — закуски, так что подойдет он и для обычного, и для праздничного стола.
Читайте также: Растения, которые цветут даже зимой
Фото превью: glcgb. ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.