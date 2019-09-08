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Автор Евгений Стриж

Японская редька дайкон - сажаем как профи

Садоводство » Овощи print

Дайкон — достаточно специфическая культура, которая не всегда хорошо приживается вдали от своей родины. Из-за этого данный вариант редьки (родом он из Японии) не слишком популярен среди российских дачников. Однако стоит вспомнить пословицу "Умел в гости звать, умей и встречать" — и обеспечить заморскому растению достойный прием.

Специфика посадки дайкона

Сажать дайкон можно практически на любой почве, поскольку каких-то особых "предпочтений" он не имеет. Однако селекционеры достаточно давно вывели оптимальные для каждого вида почвы сорта, и стоит в первую очередь ориентироваться на них:

  • на глинистых почвах сажаем "Шогоин" или "Сироагари";
  • на суглинках сажаем "Токинаси" или "Миясиге";
  • на легких почвах сажаем "Ниненго" или "Неррима".

Данные варианты станут оптимальными для выращивающих дайкон впервые.

Высаживать дайкон стоит также в зависимости от региона — либо в начале весны, либо ближе к концу лета. Для жителей средней полосы оптимальным решением будет посадка рассады в апреле, а затем ее высадка в теплицы в начале мая. Можно выращивать дайкон и в открытом грунте, но помните — растение весьма теплолюбиво, так что если температура упадет ниже +10 градусов, посадки нужно будет укрыть пленкой.

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Как ухаживать за дайконом

Помимо тепла, дайкон любит глубоко пускать корни, так что глубина перекопки в местах высадки не должна быть меньше 25 см. Также оценит дайкон и обильное увлажнение грядки перед посадкой.

В остальном уход за японской редькой традиционен — рыхление, полив и прополка. Ключевой момент — обильный полив, но без переувлажнения, поскольку слишком большое количество влаги ведет к заболеванию растения бактериозом. Также некоторые сорта интересны тем, что из земли торчит до трети съедобной части, так что нелишним будет и окучивание.

Как собирать и хранить дайкон

Дайкон готов к уборке примерно через 40-70 дней после посадки. Очень важно выдергивать растения строго за ботву, поскольку малейшее повреждение корнеплода ведет к невозможности его хранения. Так что заниматься уборкой рекомендуется в сухую погоду, чтобы земля слегка проветрилась и урожай выходил без помех.

Хранить дайкон можно примерно до февраля, а упаковать его очень просто — аккуратно кладем плоды в ящики, добавляя между каждым слоем влажный песок. Температура, при которой дайкон дольше всего сохранит свежесть — от 0 до +1 градуса.

Что до пользы дайкона, то он рекомендован как продукт для диетического питания. В нем много витамина С, калия, магния, фруктозы и энзимов, а вот калорий мало. Традиционное применение его в Японии — салаты и гарниры, в том числе — закуски, так что подойдет он и для обычного, и для праздничного стола.

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Фото превью: glcgb. ru

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Темы овощи дайкон выращивание
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