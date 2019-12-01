Как правильно вырастить суккуленты из семян

Суккуленты — удивительные растения, отличающиеся великим разнообразием форм, расцветок и размеров. В настоящее время выращивать их стало популярным, тем более что можно заказать со специальных сайтов редкие и необычные виды по очень доступной цене. Процесс выращивания суккулентов интересен и имеет свои особенности, о которых мы расскажем в данной статье.

Основные способы выращивания суккулентов.

Новые красивые экземпляры суккулентов выводятся с помощью семян, либо же их размножение проводится черенком и листом. Первый способ считается проще, прежде всего потому, что семена дольше сохраняют свою пригодность, их легко можно достать и не менее легко можно переслать редкие экземпляры в другие страны.

Второй способ размножения позволяет получить самостоятельное растение за более короткий срок. Кроме того, этот метод не требует дополнительных денежных вложений.

Выращивание суккулентов с помощью семян, основные правила.

В первую очередь стоит подумать о емкости, в которой будут взрастать и превращаться в полноценные растения крошечные семена. В качестве "домика" можно использовать пластиковые контейнеры, у которых внизу есть отверстия. В специализированных магазинах можно найти готовые парники, в них обычно помещается несколько небольших емкостей с семенами. Важным моментом являются отверстия внизу емкости, через них будет уходить лишняя вода.

В качестве субстрата нужна смесь, имеющая крупный и грубый гранулометрический состав. Например, подойдут песок или гравий. Кроме этого рекомендуется использовать торфяной наполнитель со слабокислой реакцией среды. В такой субстрат можно добавить песок и толченый уголь. Главное использовать только качественные компоненты, приобретенные в специализированных магазинах. Если ингредиенты используются природные, то перед использованием их обязательно следует обработать дезинфицирующим раствором, либо прожарить.

Минеральные субстраты хорошо подходят для суккулентов, поскольку они снижают вероятность загнивания и заражения сеянцев различными вирусами.

Посев семян проводится следующим образом: на лист бумаги, согнутый пополам, насыпается определенное количество семян и при помощи легких постукиваний распределяется поверх приготовленного субстрата. Сверху семена следует засыпать песком либо смесью субстрата. Если семена очень мелкие, то присыпать их сверху не нужно.

После посева семена необходимо полить отфильтрованной водой с помощью пульверизатора, накрыть емкости полиэтиленовой пленкой и дожидаться первых проростков.