Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Садоводство
Ландшафт Цветы Рецепты Плодовые Деревья и кустарники Вредители и болезни Овощи Комнатные цветы Советы
Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Как правильно вырастить суккуленты из семян

Садоводство » Цветы

Суккуленты — удивительные растения, отличающиеся великим разнообразием форм, расцветок и размеров. В настоящее время выращивать их стало популярным, тем более что можно заказать со специальных сайтов редкие и необычные виды по очень доступной цене. Процесс выращивания суккулентов интересен и имеет свои особенности, о которых мы расскажем в данной статье.

Основные способы выращивания суккулентов.

Новые красивые экземпляры суккулентов выводятся с помощью семян, либо же их размножение проводится черенком и листом. Первый способ считается проще, прежде всего потому, что семена дольше сохраняют свою пригодность, их легко можно достать и не менее легко можно переслать редкие экземпляры в другие страны. 

Второй способ размножения позволяет получить самостоятельное растение за более короткий срок. Кроме того, этот метод не требует дополнительных денежных вложений.

Выращивание суккулентов с помощью семян, основные правила.

В первую очередь стоит подумать о емкости, в которой будут взрастать и превращаться в полноценные растения крошечные семена. В качестве "домика" можно использовать пластиковые контейнеры, у которых внизу есть отверстия. В специализированных магазинах можно найти готовые парники, в них обычно помещается несколько небольших емкостей с семенами. Важным моментом являются отверстия внизу емкости, через них будет уходить лишняя вода.

В качестве субстрата нужна смесь, имеющая крупный и грубый гранулометрический состав. Например, подойдут песок или гравий. Кроме этого рекомендуется использовать торфяной наполнитель со слабокислой реакцией среды. В такой субстрат можно добавить песок и толченый уголь. Главное использовать только качественные компоненты, приобретенные в специализированных магазинах. Если ингредиенты используются природные, то перед использованием их обязательно следует обработать дезинфицирующим раствором, либо прожарить.

Минеральные субстраты хорошо подходят для суккулентов, поскольку они снижают вероятность загнивания и заражения сеянцев различными вирусами.

Посев семян проводится следующим образом: на лист бумаги, согнутый пополам, насыпается определенное количество семян и при помощи легких постукиваний распределяется поверх приготовленного субстрата. Сверху семена следует засыпать песком либо смесью субстрата. Если семена очень мелкие, то присыпать их сверху не нужно.

После посева семена необходимо полить отфильтрованной водой с помощью пульверизатора, накрыть емкости полиэтиленовой пленкой и дожидаться первых проростков.

Темы растение суккуленты основные правила выращивание из семян
Актуальная аналитика
Акушерство и гинекология
Иглоукалывание может помочь ослабить симптомы менопаузы
Цветы и растения
Как правильно вырастить суккуленты из семян
Авто
Детонация в двигателе: откуда она берется и чем грозит
Новости Все >
На Сицилии возобновили продажу домов за 1 евро
В Китае при покупке SIM-карты сканируют лицо
Кравчук призвал Зеленского "защитить Украину" на предстоящем саммите
В Забайкалье автобус с людьми рухнул с моста. Погибли 15 человек
Le Monde: алкоголизм в России побежден
В Липецке открылась "резиденция" Деда Мороза
Познер и Соловьев поспорили из-за обещания Путина навести порядок на ТВ
Савченко рассказала об "отвращении" на встречах с Порошенко
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Офицер ВСУ застрелил солдата, отказавшегося воевать в Донбассе
Последние материалы
Как правильно вырастить суккуленты из семян
Кравчук призвал Зеленского "защитить Украину" на предстоящем саммите
Детонация в двигателе: откуда она берется и чем грозит
В Забайкалье автобус с людьми рухнул с моста. Погибли 15 человек
Станет ли Молдавия мостом сотрудничества или совсем провалится?
Le Monde: алкоголизм в России побежден
Миграция из Лондона на рекордных уровнях, ключевой фактор - доступность жилья
В Липецке открылась "резиденция" Деда Мороза
Познер и Соловьев поспорили из-за обещания Путина навести порядок на ТВ
Савченко рассказала об "отвращении" на встречах с Порошенко
Популярное
Общество
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину

Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.

Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
Непознанное и необъяснимое
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
Новости спорта
МИД сделал заявление по допинговому скандалу с ВАДА
Мир. Новости мира
Мама девочки с "маской Бэтмена" показала результат операций
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 22 Владимир Губарев Соломон Соловьев Маршал Победы, универсальный игрок и наркобарон - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили Василий Амирджанов
Комментарии
Роспотребнадзор назвал частые пути заражения ВИЧ-инфекцией
Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили
МИД Норвегии: Россия должна изменить свое поведение
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Кудрин выступил против усиления "вертикали власти"
Допустит ли Путин геноцид русских в Донбассе
Допустит ли Путин геноцид русских в Донбассе
Допустит ли Путин геноцид русских в Донбассе
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
Кадыров не поверил, что большинство молодых людей хочет эмигрировать
Путин пообещал навести порядок на телевидении
В Москве ответили на предложение отдать Украине $3 млрд газом
Главы МИД 4 стран обратились к РФ с заявлением по Азовскому морю
Володин: из состава Украины могут выйти несколько областей
МИД сделал заявление по допинговому скандалу с ВАДА
Михаил Делягин: испорченное реформаторами-приватизаторами можно исправить
Медведчук: силовой возврат Донбасса - это самоубийство
Полицейский ранен ножом в московском метро
Кудрин выступил против усиления "вертикали власти"
Кудрин выступил против усиления "вертикали власти"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ