Гортензия древовидная: посадка и уход, описание сортов

Гортензия древовидная является красивым растением из семейства Гортензиевые, оно встречается в дикой природе на востоке Северной Америки. Цветок любят в Японии, Китае. Он неприхотлив, отлично переносит зимние морозы.

Гортензия

Гортензия древовидная растет кустарником, высотой достигает до трех метров, цветет обильно с начала июля до середины осени. Стоит отметить, что цветок любит влагу, грунт должен быть соответствующим.

Существует около 35 видов растения.

"Аннабель"

Хорошо переносит морозы, неприхотлива, тем самым позволяя садоводу уделять цветку меньше времени. Его высота составляет до 150 см, в ширину три метра. Листья продержатся до первых заморозков. Зацветает в конце июня, начале июля, отцветает в сентябре. Гортензия живет до 40 лет.

"Пинк Аннабель"

Выведена на основе вышеупомянутого сорта, по-другому ее называют "Инвинсибелль". Рост куста составляет 120 см. Соцветие отличается обилием. Зацветает в июне, заканчивается в сентябре. Цветы розовые.

"Грандифлора"

Имеет мощный куст ростом до 2 метров, цветет долго, за это время может поменять окрас. Сначала можно наблюдать нежно-зеленый оттенок соцветия, который приобретет белый цвет, затем становится кремовым.

Высаживание гортензии

Сажают гортензию с учетом климата. На севере это происходит ранней весной. Мягкий климат позволяет ее высаживать до набухания почек, либо после листопада. Место должно быть хорошо освещенным в первой половине дня, после обеда цветок должен находиться в тени, место выбирайте непродуваемое, иначе она погибнет. Не высаживайте ее рядом с деревьями, иначе они заберут всю воду, принадлежащую гортензии.

Для посадки выкапывается яма глубиной 30-40 см, дренаж положите на дно, затем создайте горку из плодородного грунта, куст с корневой шейкой должен быть на уровне грунта. Распрямите корни, засыпьте землей. Обильно полейте водой утрамбованную землю.

Цветок нуждается в обильном поливе, особенно в жаркое время. Прикорм необходим раз в две недели. Для него подойдет минеральное удобрение, раз в месяц его подкармливают раствором марганца. Следите за кислотностью грунта.

Растет гортензия быстро, ее необходимо подрезать два раза, осенью и весной. Молодые растения в этом не нуждаются, первая обрезка происходит по истечении трех лет. Устраняются поврежденные, сломанные ветки.

Ранее говорилось, что она переносит морозы, однако лучше подстраховаться и утеплить. Сорвите листы, которые не опали, затем утеплите ее древесными опилками. Вокруг куста выкладываются доски, к которым прикрепляют ветки куста и закрепляют изоляционным материалом.

Удивительное растение станет украшением участка!

Фото превью: sovet-sadovody.ru

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