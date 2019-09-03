EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Злата Кузнецова

Гортензия древовидная: посадка и уход, описание сортов

Садоводство » Цветы

Гортензия древовидная является красивым растением из семейства Гортензиевые, оно встречается в дикой природе на востоке Северной Америки. Цветок любят в Японии, Китае. Он неприхотлив, отлично переносит зимние морозы.

Гортензия
Гортензия

Гортензия древовидная растет кустарником, высотой достигает до трех метров, цветет обильно с начала июля до середины осени. Стоит отметить, что цветок любит влагу, грунт должен быть соответствующим.

  • Существует около 35 видов растения.

"Аннабель"

Хорошо переносит морозы, неприхотлива, тем самым позволяя садоводу уделять цветку меньше времени. Его высота составляет до 150 см, в ширину три метра. Листья продержатся до первых заморозков. Зацветает в конце июня, начале июля, отцветает в сентябре. Гортензия живет до 40 лет.

"Пинк Аннабель"

Выведена на основе вышеупомянутого сорта, по-другому ее называют "Инвинсибелль". Рост куста составляет 120 см. Соцветие отличается обилием. Зацветает в июне, заканчивается в сентябре. Цветы розовые.

"Грандифлора"

Имеет мощный куст ростом до 2 метров, цветет долго, за это время может поменять окрас. Сначала можно наблюдать нежно-зеленый оттенок соцветия, который приобретет белый цвет, затем становится кремовым.

Высаживание гортензии

Сажают гортензию с учетом климата. На севере это происходит ранней весной. Мягкий климат позволяет ее высаживать до набухания почек, либо после листопада. Место должно быть хорошо освещенным в первой половине дня, после обеда цветок должен находиться в тени, место выбирайте непродуваемое, иначе она погибнет. Не высаживайте ее рядом с деревьями, иначе они заберут всю воду, принадлежащую гортензии.

Для посадки выкапывается яма глубиной 30-40 см, дренаж положите на дно, затем создайте горку из плодородного грунта, куст с корневой шейкой должен быть на уровне грунта. Распрямите корни, засыпьте землей. Обильно полейте водой утрамбованную землю.

Цветок нуждается в обильном поливе, особенно в жаркое время. Прикорм необходим раз в две недели. Для него подойдет минеральное удобрение, раз в месяц его подкармливают раствором марганца. Следите за кислотностью грунта.

Растет гортензия быстро, ее необходимо подрезать два раза, осенью и весной. Молодые растения в этом не нуждаются, первая обрезка происходит по истечении трех лет. Устраняются поврежденные, сломанные ветки.

Ранее говорилось, что она переносит морозы, однако лучше подстраховаться и утеплить. Сорвите листы, которые не опали, затем утеплите ее древесными опилками. Вокруг куста выкладываются доски, к которым прикрепляют ветки куста и закрепляют изоляционным материалом.

Удивительное растение станет украшением участка!

Фото превью: sovet-sadovody.ru

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Как вырастить шикарную гортензию? Правильная посадка и уход. Метельчатая и крупнолистная
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
Новости
В Нижнем Новгороде школьник зарезал 12-летнего мальчика
Подоляка: ВСУ оставляют Северодонецк без боя
Повреждённые на СВО натовские гаубицы M777 приходится везти на ремонт в Польшу
Вучич: Запад бессилен перед Россией, а потому отыгрывается на Сербии
Сенатор Баррассо: план Байдена по спасению экономики заслуживает низшей оценки
Турагент: в болгарских гостиницах резко ухудшилось отношение к украинцам
Медведев о своих резких высказываниях в Сети: "Они ублюдки и выродки"
Овсянникова: "Я "не хорошая русская", я — украинка"
Сторонники Макрона за границей лидируют на выборах почти в 11 округах
Юрий Дудь* подал иск к Минюсту России
Популярное
Общество
Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг

Иван Охлобыстин, который приветствует спецоперацию на Украине, призвал снисходительно отнестись к актрисе Оксане Фандере, которая вывесила на своём балконе флаг Украины.

Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг
American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма
Мир. Новости мира
American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма
Силовые структуры
В Северодонецке ликвидирован первый наёмник из Бразилии, воевавший в рядах ВСУ
Силовые структуры
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Людмила Черткова Армен Гаспарян: я впервые стал свидетелем такого национального подъёма Людмила Черткова Любовь Степушова Россия должна остановить строительство новой биолаборатории США в Казахстане Любовь Степушова Ольга Лазарева Взлёт и падение "Ремпути": чем закончится громкая история банкротства? Ольга Лазарева
Силовые структуры
Жарихин: Зеленский решил "угробить" элитный спецназ ГУР в Северодонецке
Мир. Новости мира
Iltalehti: Макрон напугал Киев словами о недопустимости "унижения РФ"
Сбитый ВСУ в Запорожье истребитель Су-27 оказался украинским
Силовые структуры
Сбитый ВСУ в Запорожье истребитель Су-27 оказался украинским
Последние материалы
В Нижнем Новгороде школьник зарезал 12-летнего мальчика
Подоляка: ВСУ оставляют Северодонецк без боя
Повреждённые на СВО натовские гаубицы M777 приходится везти на ремонт в Польшу
Вучич: Запад бессилен перед Россией, а потому отыгрывается на Сербии
Сенатор Баррассо: план Байдена по спасению экономики заслуживает низшей оценки
Гортензия древовидная: посадка и уход, описание сортов
Турагент: в болгарских гостиницах резко ухудшилось отношение к украинцам
Медведев о своих резких высказываниях в Сети: "Они ублюдки и выродки"
Овсянникова: "Я "не хорошая русская", я — украинка"
Сторонники Макрона за границей лидируют на выборах почти в 11 округах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников