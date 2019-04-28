Если весной плодовые деревья и кустарники правильно подкормить, это станет залогом высокого урожая, так как на начальной стадии активного роста каждой садовой культуре необходим достаточный запас питательных элементов. Поэтому сейчас пойдет речь о выборе необходимых веществ и правилах "питания".
Весенней порой растениям прежде всего нужен азот, благодаря которому происходит интенсивный рост молодых листьев, цветков и плодов. Азот оказывает активное влияние на формирование крепких корней. Удобрения, в состав которых входит это вещество, помогают увеличить урожайность и повысить качество плодов.
Весеннее "питание" плодовых деревьев и кустарников предусматривает добавление таких важных элементов:
Обычно растения подкармливают двумя вариантами:
1. С помощью природных органических удобрений:
2. С помощью универсальных минеральных удобрений, которые выпускают химические предприятия. В них учтена специфика сортов растений в конкретное время года.
Наиболее подходящее время для первой подкормки — ранняя весна, даже если еще кое-где лежит снег. Главное, чтобы почва немного оттаяла. Для "питания" садовых культур возьмите минеральные удобрения с азотом, такие как:
Полезный состав распределяют вокруг стволов растений прямо по поверхности снега. Когда сугробы будут таять, питательные элементы проникнут к корням садовых культур. При этом соблюдайте "золотую середину" и ни в коем случае не переборщите с азотом. Иначе вся энергия уйдет в рост зеленой массы, а урожайность сильно сократится. Учтите, что молодой садовой культуре потребуется 40 граммов удобрения, а зрелому — 100.
Когда почва совсем оттает, следует добавить органические удобрения.
Чтобы правильно подготовить раствор, размешайте в 10 литрах воды 1,5 литра помета, 4 литра навоза, 0,3 литра мочевины. Одному кустарнику понадобится около 4 литров питательных веществ.
В дни бурного роста и цветения растениям необходимы:
Калий благотворно влияет на развитие молодых побегов, повышает сахаристость плодов и сопротивляемость растений болезням и вредителям. Фосфор содействует формированию крепких корней.
Опытные садоводы считают, что эти питательные вещества нужно раздельно добавлять в грунт. В первую очередь, "Суперфосфат" с содержанием фосфора (60 г для одного зрелого дерева). Спустя время внесите:
из расчета 20 г на одно деревце.
Когда заканчивается цветение, растениям вновь понадобится подпитка. В это время их стоит поддержать органическими удобрениями — компостом. После того как растворите его в воде, вылейте смесь в прикорневую область растений.
Когда начнется завязка плодов, садовым культурам тоже требуется подкормка органическими удобрениями, отдайте предпочтение
Если эти составы вас не устраивают, торговая сеть предлагает специализированную минеральную смесь с минимальным содержанием азота. Подкормку следует перемешать с мульчей или поместить в почву.
Стоит отметить, что после добавления в грунт сухого удобрения, растениям потребуется хороший полив. Чтобы не допустить ожогов корней, не добавляйте жидкое удобрение в сухую почву. Когда высадите молодые растения, не удобряйте их один год.
Весеннее "питание" культурных растений с соблюдением всех требований принесет вам дивиденды в виде хорошего урожая.
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