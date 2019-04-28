Весеннее "питание" плодовых деревьев и кустарников

4:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Если весной плодовые деревья и кустарники правильно подкормить, это станет залогом высокого урожая, так как на начальной стадии активного роста каждой садовой культуре необходим достаточный запас питательных элементов. Поэтому сейчас пойдет речь о выборе необходимых веществ и правилах "питания".

Как укрепить плодовые деревья ранней весной

Весенней порой растениям прежде всего нужен азот, благодаря которому происходит интенсивный рост молодых листьев, цветков и плодов. Азот оказывает активное влияние на формирование крепких корней. Удобрения, в состав которых входит это вещество, помогают увеличить урожайность и повысить качество плодов.

Весеннее "питание" плодовых деревьев и кустарников предусматривает добавление таких важных элементов:

железо,

магний,

калий,

фосфор,

медь,

сера,

кобальт,

марганец.

Обычно растения подкармливают двумя вариантами:

1. С помощью природных органических удобрений:

компост,

птичий помет и прочее.

2. С помощью универсальных минеральных удобрений, которые выпускают химические предприятия. В них учтена специфика сортов растений в конкретное время года.

Как подкормить деревья, пока ещё лежит снег

Наиболее подходящее время для первой подкормки — ранняя весна, даже если еще кое-где лежит снег. Главное, чтобы почва немного оттаяла. Для "питания" садовых культур возьмите минеральные удобрения с азотом, такие как:

аммиачная селитра,

мочевина.

Полезный состав распределяют вокруг стволов растений прямо по поверхности снега. Когда сугробы будут таять, питательные элементы проникнут к корням садовых культур. При этом соблюдайте "золотую середину" и ни в коем случае не переборщите с азотом. Иначе вся энергия уйдет в рост зеленой массы, а урожайность сильно сократится. Учтите, что молодой садовой культуре потребуется 40 граммов удобрения, а зрелому — 100.

Когда почва совсем оттает, следует добавить органические удобрения.

Чтобы правильно подготовить раствор, размешайте в 10 литрах воды 1,5 литра помета, 4 литра навоза, 0,3 литра мочевины. Одному кустарнику понадобится около 4 литров питательных веществ.

Какие удобрения необходимы во время цветения

В дни бурного роста и цветения растениям необходимы:

калий

и фосфор.

Калий благотворно влияет на развитие молодых побегов, повышает сахаристость плодов и сопротивляемость растений болезням и вредителям. Фосфор содействует формированию крепких корней.

Опытные садоводы считают, что эти питательные вещества нужно раздельно добавлять в грунт. В первую очередь, "Суперфосфат" с содержанием фосфора (60 г для одного зрелого дерева). Спустя время внесите:

калимагнезию,

калийную соль,

золу (или сульфат калия)

из расчета 20 г на одно деревце.

Подкормка после цветения, во время завязки плодов

Когда заканчивается цветение, растениям вновь понадобится подпитка. В это время их стоит поддержать органическими удобрениями — компостом. После того как растворите его в воде, вылейте смесь в прикорневую область растений.

Когда начнется завязка плодов, садовым культурам тоже требуется подкормка органическими удобрениями, отдайте предпочтение

компосту

или биогумусу.

Если эти составы вас не устраивают, торговая сеть предлагает специализированную минеральную смесь с минимальным содержанием азота. Подкормку следует перемешать с мульчей или поместить в почву.

Стоит отметить, что после добавления в грунт сухого удобрения, растениям потребуется хороший полив. Чтобы не допустить ожогов корней, не добавляйте жидкое удобрение в сухую почву. Когда высадите молодые растения, не удобряйте их один год.

Весеннее "питание" культурных растений с соблюдением всех требований принесет вам дивиденды в виде хорошего урожая.