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Автор Евгений Стриж

Как сделать землю на даче плодороднее

Садоводство » Советы

Улучшение свойств почвы — ключевой момент для многих дачников, поскольку участки у многих расположены не в самых лучших зонах. На многих участках в обилии встречаются глина, песчаник или торф, что делает урожаи скуднее, а борьбу за них сложнее. Как лучше всего подготовить почву для посадки растений?

Как сделать землю на даче плодороднее

Если почва глинистая

Глинистые почвы известны своей вязкостью, которая мешает нормально "дышать" корням растений и плохо пропускает воду. Поэтому ключевой момент работы с такой почвой — ее разуплотнение. Для этого подойдут классические навоз, торф или компост, а схема очень проста:

  • рыхлим почву на половину штыка лопаты (около десяти сантиметров);
  • вносим удобрение примерно по полведра на квадрат;
  • дополнительно можно внести золы (около литра) или речного песка (те же полведра).

Лучшее время для такой работы — осень, и если вы работаете именно в это время, то не разбивайте комки. Благодаря такой "крупнокалиберной" вскопке промерзнут сорняки и вредители. Еще один плюс — не образуется "корка", плохо пропускающая воздух к корням.

Если почва торфяная

Чаще всего торфяники — это бывшие болота, так что для почв такого плана характерна повышенная кислотность и бедность нужными любому садоводу азотом и фосфором. Лучше всего для придания "бодрости" торфяной почве подойдет известкование, то есть нужно внести удобрения. Пригодятся для известкования:

  • гашеная известь;
  • речной песок;
  • готовые минеральные комплексы удобрений.

Важно не перебарщивать с чем-то одним, поскольку каждый компонент важен. Известь, к примеру, сделает почву менее кислой.

Также важен и полив: если вам достался сухой торфяник, возрастает опасность "сушки". Дело в том, что сухие торфяники активно поглощают влагу, отводя ее в том числе от корней ваших посадок.

Если почва песчаная

Среди всех почв песчаники считаются самыми скудными и бедными. В них практически нет ничего полезного для растений, поэтому и произрастают на них чаще всего или устойчивые сорняки, или привыкшие к такой среде культуры.

Для работ с песчаником понадобятся готовые комплексы минеральных удобрений, а также глина или ил. Если вы не торопитесь, просто засейте участок на несколько лет клевером или люцерной, а летом приезжайте на покос и перекопку с почвой. Если вы используете навоз или гумус, то вносить их лучше в несколько приемов: осенью и весной.

Перекопку что при способе с засеиванием, что при внесении готовых комплексов нужно производить на полный штык. Не забывайте и о том, что песчаники требуют ежегодного внесения новых порций удобрений, иначе они быстро приходят в первоначальный вид.

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Темы дача почва земля огород садоводство советы дачникам посадка растений
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