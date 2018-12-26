Украшением любого сада является царица всех цветов — роза. Она — предмет гордости любого садовода. И, конечно, хочется, чтобы это растение было здоровым и радовало своего хозяина. Для этого розу необходимо правильно поливать. Именно от полива зависит, каким будет этот цветок.
Есть несколько способов полива розы. Опытные садоводы знают, что розы очень любят влагу, при этом правильный полив зависит от нескольких факторов. Это фазы развития цветка и период времени года. Если не учитывать один из этих факторов, растение со временем увянет и пропадет.
Сам полив розы — процесс несложный и не требует особых знаний и навыков. Нужно только четко соблюдать временные рамки полива.
Больше всего розе требуется влага в период вегетации. Этот процесс разбит на несколько периодов развития растения:
Эти этапы характеризуется усиленным ростом цветка. Во время такого активного роста розе требуется много питательных элементов, которые может дать искусственная подкормка.
Попадая в грунт, подкормка доставляется корням розы с помощью воды. Питательные вещества растворяются в воде, и такой раствор впитывается корневой системой растения.
Дождливая погода не даёт полноценного полива розе. Розу следует поливать, даже если идёт дождь. Поверхностный дождевой полив не даёт нужного объема жидкости, и лишь точечный полив может восполнить ее недостаток.
Лето — это время самого обильного полива розы. К осени следует его сократить, но только в случае, если осень дождливая. В случае же, если осенью идут редкие дожди, розу следует поливать раз в неделю.
Как только температура начинает резко падать, под куст розы следует вылить не менее трёх вёдер воды.
Источник фото: ru.wikipedia.org
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