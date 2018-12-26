Розы в саду: как правильно их поливать и подготовить к заморозкам

Украшением любого сада является царица всех цветов — роза. Она — предмет гордости любого садовода. И, конечно, хочется, чтобы это растение было здоровым и радовало своего хозяина. Для этого розу необходимо правильно поливать. Именно от полива зависит, каким будет этот цветок.

Есть несколько способов полива розы. Опытные садоводы знают, что розы очень любят влагу, при этом правильный полив зависит от нескольких факторов. Это фазы развития цветка и период времени года. Если не учитывать один из этих факторов, растение со временем увянет и пропадет.

Сам полив розы — процесс несложный и не требует особых знаний и навыков. Нужно только четко соблюдать временные рамки полива.

Больше всего розе требуется влага в период вегетации. Этот процесс разбит на несколько периодов развития растения:

Это время после того, как растение впервые зацвело.

Когда появляются первые побеги и листья.

Когда почки начали распускаться.

Эти этапы характеризуется усиленным ростом цветка. Во время такого активного роста розе требуется много питательных элементов, которые может дать искусственная подкормка.

Попадая в грунт, подкормка доставляется корням розы с помощью воды. Питательные вещества растворяются в воде, и такой раствор впитывается корневой системой растения.

Дождливая погода не даёт полноценного полива розе. Розу следует поливать, даже если идёт дождь. Поверхностный дождевой полив не даёт нужного объема жидкости, и лишь точечный полив может восполнить ее недостаток.

Лето — это время самого обильного полива розы. К осени следует его сократить, но только в случае, если осень дождливая. В случае же, если осенью идут редкие дожди, розу следует поливать раз в неделю.

Розу также важно подготовить к заморозкам

Как только температура начинает резко падать, под куст розы следует вылить не менее трёх вёдер воды.

Розу нужно поливать только отстоявшейся водой комнатной температуры. Запомните, холодная вода губительна для растения.

Поливать розу следует обильно. Обычной требуется одно ведро, а вьющейся — как минимум полтора.

Нельзя допускать после полива появления корки на почве. Лучше всего накрыть почву под розой, для этого подойдет торф или древесная кора.

Поливать розу следует вечером, днём капельки на листьях могут вызвать солнечные ожоги.

Желательно поливать розу непосредственно под сам куст, не разбрызгивая воду на растение.

Источник фото: ru.wikipedia.org

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен