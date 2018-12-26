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Автор Сергей Бухранский

Розы в саду: как правильно их поливать и подготовить к заморозкам

Садоводство » Цветы

Украшением любого сада является царица всех цветов — роза. Она — предмет гордости любого садовода. И, конечно, хочется, чтобы это растение было здоровым и радовало своего хозяина. Для этого розу необходимо правильно поливать. Именно от полива зависит, каким будет этот цветок.

Розы в саду: как правильно их поливать и подготовить к заморозкам

Есть несколько способов полива розы. Опытные садоводы знают, что розы очень любят влагу, при этом правильный полив зависит от нескольких факторов. Это фазы развития цветка и период времени года. Если не учитывать один из этих факторов, растение со временем увянет и пропадет.

Сам полив розы — процесс несложный и не требует особых знаний и навыков. Нужно только четко соблюдать временные рамки полива.

Больше всего розе требуется влага в период вегетации. Этот процесс разбит на несколько периодов развития растения:

  • Это время после того, как растение впервые зацвело.
  • Когда появляются первые побеги и листья.
  • Когда почки начали распускаться.

Эти этапы характеризуется усиленным ростом цветка. Во время такого активного роста розе требуется много питательных элементов, которые может дать искусственная подкормка.

Попадая в грунт, подкормка доставляется корням розы с помощью воды. Питательные вещества растворяются в воде, и такой раствор впитывается корневой системой растения.

Дождливая погода не даёт полноценного полива розе. Розу следует поливать, даже если идёт дождь. Поверхностный дождевой полив не даёт нужного объема жидкости, и лишь точечный полив может восполнить ее недостаток.

Лето — это время самого обильного полива розы. К осени следует его сократить, но только в случае, если осень дождливая. В случае же, если осенью идут редкие дожди, розу следует поливать раз в неделю.

Розу также важно подготовить к заморозкам

Как только температура начинает резко падать, под куст розы следует вылить не менее трёх вёдер воды.

  • Розу нужно поливать только отстоявшейся водой комнатной температуры. Запомните, холодная вода губительна для растения.
  • Поливать розу следует обильно. Обычной требуется одно ведро, а вьющейся — как минимум полтора.
  • Нельзя допускать после полива появления корки на почве. Лучше всего накрыть почву под розой, для этого подойдет торф или древесная кора.
  • Поливать розу следует вечером, днём капельки на листьях могут вызвать солнечные ожоги.
  • Желательно поливать розу непосредственно под сам куст, не разбрызгивая воду на растение.

Источник фото: ru.wikipedia.org

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Как правильно поливать розы
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
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