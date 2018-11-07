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Медведка уничтожает клубни, корнеплоды, семена и всё, что попадётся ей на пути

Садоводство » Вредители и болезни

Один из самых неприятных гостей на дачных участках — большая и страшная медведка, приносящая серьезный вред урожаю и не меньший вред — душевному спокойствию садоводов.

Медведка уничтожает клубни, корнеплоды, семена и всё, что попадётся ей на пути

Жертвой этого жуткого насекомого становится практически все: от молодой рассады до плодовых деревьев и декоративных растений. Обитает медведка непосредственно в почве.

Этот вредитель любит удобренную перегноем, лошадиным и коровьим навозом почву.

Медведка:

  • обладает хорошими адаптивными способностями;
  • чутко реагирует на повышение и понижение температуры;
  • улавливает опасность.

Вредитель заблаговременно готовится к зимовке, стараясь найти теплое место. Медведка за несколько часов подгрызает большой объем овощных плодов.

Основу рациона вредителя составляют:

  • корнеплоды;
  • капуста;
  • патиссоны;
  • огурцы;
  • помидоры;
  • перец;
  • декоративные цветы.

Имейте ввиду: насекомое выносливо и обладает существенным ресурсом физических сил.

Зимуя на большой глубине, она проделывает в ней ходы и уничтожает клубни, корнеплоды, прорастающие семена и прочее, что попадется ей на пути. Так можно ли что-нибудь сделать, чтобы спасти свой урожай от медведки?

Химические препараты против медведки

На прилавках садовых магазинов можно найти большое количество химических средств от медведки. Многие из них помогают избавиться и от других огородных вредителей: личинок майского жука, проволочника, садовых муравьев.

Название препарата Особенности применения
Медветокс Действующее вещество — диазинон 50 г/кг. Гранулы красного цвета не фитотоксичны, не наносят вреда микрофлоре почвы и дождевым червям. Препарат помещают между грядками в борозды глубиной 3-5 см. Вещество начинает действовать через 4 часа и защищает растение не менее 2 недель.
Антимедведка (гранулы и микрогранулы) Действующее вещество — имидаклоприд 50 г/кг. Содержимое пакета рассчитано на обработку 10-15 соток. Приманку раскладывают в бороздки между грядками при посеве и посадке овощей.
Медвецид Содержимого пакета (100 г) достаточно для обработки 10 кв. м. По 5-10 гранул раскладывают в бороздки глубиной 2-3 см через 0,5-1 м.
Рембек (Rembek) Инсектицид-приманку с сильным запахом раскладывают в норы и открытые ходы. Пакета препарата (360 г) хватает для обработки до 15 соток участка.
Боверин Препарат содержит споры мускардинного гриба Beauveria bassiana, которые, попадая на кожу медведки, прорастают внутрь ее тела. Это приводит к гибели насекомого. Культуры обрабатывают с интервалом 7-14 дней, при этом суспензию наносят и на сами растения, и на почву.
Фенаксин плюс Действующее вещество — малатион 50 г/кг. Гранулы с привлекательным для медведки вкусом и запахом раскладывают в бороздки перед посевом семян и после появления всходов. Препарат защищает растения до 20 суток.

Помимо готовых химических препаратов, в борьбе с медведкой применяют карбид кальция (5 г). Его засыпают в отверстия, проделанные вредителем.

Также действенным средством является горючее: можно развести в 1 л воды 100 мл керосина и залить в ходы, проделанные медведкой.

Методы борьбы с медведкой

Довольно хитрым способом по устранению вредителя является следующее:

  • в начале мая на участке раскладываются приманочные кучки из свежего навоза. Медведке обязательно захочется использовать их для обустройства норок и откладывания яиц. Спустя месяц при осмотре кучек и обнаружении в них "домиков с детишками" первые надо сжечь.

Рыхление почвы в мае на глубину 10-15 сантиметров также помогает в устранении яиц и личинок.

Вертикальные норки медведок при обнаружении можно заливать подсолнечным маслом. Результат аналогичен операции по удалению клещей: масляная пленка забивает дыхательные отверстия у медведки, от чего она либо погибнет, либо вылезет на поверхность, где ее можно уничтожить.

  • Медведку можно ловить и уничтожать напрямую, устанавливая для насекомых теневые ловушки из кусков фанеры или картона темных тонов. В дневное время вредители будут заползать под них, чтобы погреться, тогда можно открывать на них охоту.

Толченая яичная скорлупа, сдобренная растительным маслом, представляет для медведок вкусную, но смертельную приманку: полакомившись такой скорлупой, медведка погибает.

  • Эти насекомые очень не любят черную ольху, а точнее, ее запах. Можно воспользоваться процеженным настоем из измельченных листьев, чтобы опрыскивать им растения, или просто втыкать в почву ветки ольхи.
  • Подобное же действие оказывает на медведку запах бархатцев, чеснока, шелухи лука и йода. При посадке картофеля можно воспользоваться также хвоей, помещая ее в лунку вместе с клубнем.

Естественно, существуют и специальные пестициды, предназначенные для уничтожения вредителя. Гранулы ядохимикатов вносят в почву на небольшую глубину при посадке растений.

Однако здесь есть весомый минус: если в вашем доме обитают домашние питомцы (кошки или собаки), то таким способом вы можете неумышленно причинить им вред.

Важно бороться с медведкой на протяжении всего сезона: начиная весной и заканчивая поздней осенью. Применять следует комплексный подход, в этом случае борьба с ней будет успешной.

Источник фото: ru. m.wikipedia.org

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Простой способ уничтожить медведку на своем участке
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