Один из самых неприятных гостей на дачных участках — большая и страшная медведка, приносящая серьезный вред урожаю и не меньший вред — душевному спокойствию садоводов.
Жертвой этого жуткого насекомого становится практически все: от молодой рассады до плодовых деревьев и декоративных растений. Обитает медведка непосредственно в почве.
Этот вредитель любит удобренную перегноем, лошадиным и коровьим навозом почву.
Медведка:
Вредитель заблаговременно готовится к зимовке, стараясь найти теплое место. Медведка за несколько часов подгрызает большой объем овощных плодов.
Основу рациона вредителя составляют:
Имейте ввиду: насекомое выносливо и обладает существенным ресурсом физических сил.
Зимуя на большой глубине, она проделывает в ней ходы и уничтожает клубни, корнеплоды, прорастающие семена и прочее, что попадется ей на пути. Так можно ли что-нибудь сделать, чтобы спасти свой урожай от медведки?
На прилавках садовых магазинов можно найти большое количество химических средств от медведки. Многие из них помогают избавиться и от других огородных вредителей: личинок майского жука, проволочника, садовых муравьев.
|Название препарата
|Особенности применения
|Медветокс
|Действующее вещество — диазинон 50 г/кг. Гранулы красного цвета не фитотоксичны, не наносят вреда микрофлоре почвы и дождевым червям. Препарат помещают между грядками в борозды глубиной 3-5 см. Вещество начинает действовать через 4 часа и защищает растение не менее 2 недель.
|Антимедведка (гранулы и микрогранулы)
|Действующее вещество — имидаклоприд 50 г/кг. Содержимое пакета рассчитано на обработку 10-15 соток. Приманку раскладывают в бороздки между грядками при посеве и посадке овощей.
|Медвецид
|Содержимого пакета (100 г) достаточно для обработки 10 кв. м. По 5-10 гранул раскладывают в бороздки глубиной 2-3 см через 0,5-1 м.
|Рембек (Rembek)
|Инсектицид-приманку с сильным запахом раскладывают в норы и открытые ходы. Пакета препарата (360 г) хватает для обработки до 15 соток участка.
|Боверин
|Препарат содержит споры мускардинного гриба Beauveria bassiana, которые, попадая на кожу медведки, прорастают внутрь ее тела. Это приводит к гибели насекомого. Культуры обрабатывают с интервалом 7-14 дней, при этом суспензию наносят и на сами растения, и на почву.
|Фенаксин плюс
|Действующее вещество — малатион 50 г/кг. Гранулы с привлекательным для медведки вкусом и запахом раскладывают в бороздки перед посевом семян и после появления всходов. Препарат защищает растения до 20 суток.
Помимо готовых химических препаратов, в борьбе с медведкой применяют карбид кальция (5 г). Его засыпают в отверстия, проделанные вредителем.
Также действенным средством является горючее: можно развести в 1 л воды 100 мл керосина и залить в ходы, проделанные медведкой.
Довольно хитрым способом по устранению вредителя является следующее:
Рыхление почвы в мае на глубину 10-15 сантиметров также помогает в устранении яиц и личинок.
Вертикальные норки медведок при обнаружении можно заливать подсолнечным маслом. Результат аналогичен операции по удалению клещей: масляная пленка забивает дыхательные отверстия у медведки, от чего она либо погибнет, либо вылезет на поверхность, где ее можно уничтожить.
Толченая яичная скорлупа, сдобренная растительным маслом, представляет для медведок вкусную, но смертельную приманку: полакомившись такой скорлупой, медведка погибает.
Естественно, существуют и специальные пестициды, предназначенные для уничтожения вредителя. Гранулы ядохимикатов вносят в почву на небольшую глубину при посадке растений.
Однако здесь есть весомый минус: если в вашем доме обитают домашние питомцы (кошки или собаки), то таким способом вы можете неумышленно причинить им вред.
Важно бороться с медведкой на протяжении всего сезона: начиная весной и заканчивая поздней осенью. Применять следует комплексный подход, в этом случае борьба с ней будет успешной.
Источник фото: ru. m.wikipedia.org
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