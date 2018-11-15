Что может быть лучше своей собственной елочки на Новый год и Рождество? Оказывается, кое-что может: так называемая пихта Фразера. По мнению жителей США, она является идеальным деревом для предстоящих зимних праздников.
Путешественник обнаружил его в Северной Америке, а спустя некоторое время роскошные деревья начали культивироваться в Европе. Однако в садах россиян эта красавица встречается не так уж и часто.
Например, пихта Фразера выращивается в питомнике Северной Каролины в качестве рождественской ели. Именно подобные ему питомники защищают этот вид деревьев от полного исчезновения.
Пихта Фразера имеет ряд неоспоримых преимуществ, благодаря которым и выигрывает состязание за звание самого лучшего новогоднего дерева.
Крона пихты Фразера отличается плотностью и расположением ветвей симметрично вокруг ствола.
При выращивании дерева на приусадебных участках есть несколько правил, которые необходимо соблюдать.
Таким образом, необходимо тщательно выбирать место для посадки саженца: на солнце деревце будет чувствовать себя не слишком комфортно. Ему больше всего подойдет полутень, в месте с хорошо дренированной почвой.
Особые условия необходимы растению и при поливе: он должен быть регулярный, особенно в жаркое время года, не реже одного раза в неделю.
Главными преимуществами являются:
Что касается подкормок, то в них хвойное дерево нуждается лишь в молодом возрасте, спустя пару лет после высадки в грунт саженца.
Для того чтобы продлить жизнь дерева в домашних условиях на Новый год, также следует соблюдать некоторые рекомендации.
Кроме того, полезно время от времени орошать ветви пихты водой из пульверизатора.
При должном уходе красавица из Северной Америки будет радовать вас все новогодние праздники!
Источник фото: "Википедия"
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