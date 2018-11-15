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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Пихта Фразера — красавица для ландшафтного дизайна и новогоднего праздника

Садоводство » Ландшафт

Что может быть лучше своей собственной елочки на Новый год и Рождество? Оказывается, кое-что может: так называемая пихта Фразера. По мнению жителей США, она является идеальным деревом для предстоящих зимних праздников.

  • Впервые это хвойное дерево было описано шотландским ботаником Джоном Фрейзером, в честь которого оно и получило свое название.

Путешественник обнаружил его в Северной Америке, а спустя некоторое время роскошные деревья начали культивироваться в Европе. Однако в садах россиян эта красавица встречается не так уж и часто.

  • Дерево в основном используется в качестве элемента ландшафтного дизайна, однако наибольшую популярность оно получило как новогоднее дерево.

Например, пихта Фразера выращивается в питомнике Северной Каролины в качестве рождественской ели. Именно подобные ему питомники защищают этот вид деревьев от полного исчезновения.

Особенности растения

Пихта Фразера - лучшее новогоднее дерево. Пихта Фразера
Пихта Фразера

Пихта Фразера имеет ряд неоспоримых преимуществ, благодаря которым и выигрывает состязание за звание самого лучшего новогоднего дерева.

  • В первую очередь хвоя пихты очень долгое время сохраняет презентабельный вид без намеков на желтизну. Весьма немаловажное свойство дерева — его яркий смолистый запах, который лучше всего раскрывается в теплом помещении.

Крона пихты Фразера отличается плотностью и расположением ветвей симметрично вокруг ствола.

Правила ухода за пихтой Фразера

При выращивании дерева на приусадебных участках есть несколько правил, которые необходимо соблюдать.

  • Естественный ареал обитания пихты — гористая местность с прохладным и влажным климатом.

Таким образом, необходимо тщательно выбирать место для посадки саженца: на солнце деревце будет чувствовать себя не слишком комфортно. Ему больше всего подойдет полутень, в месте с хорошо дренированной почвой.

Особые условия необходимы растению и при поливе: он должен быть регулярный, особенно в жаркое время года, не реже одного раза в неделю.

Преимущества пихты Фразера

Главными преимуществами являются:

  • плотное и симметричное расположение веток вокруг ствола;
  • яркий смолистый запах;
  • долгое сохранение презентабельного вида;
  • способность расти в относительно тенистом месте;
  • морозоустойчивость;
  • нуждается в подкормке только первые несколько лет.

Что касается подкормок, то в них хвойное дерево нуждается лишь в молодом возрасте, спустя пару лет после высадки в грунт саженца.

  • Пихта Фразера хорошо переносит морозы, но крайне чувствительна к загрязнению атмосферы. В случае резких перепадов температур она может начать сбрасывать хвою.

Для того чтобы продлить жизнь дерева в домашних условиях на Новый год, также следует соблюдать некоторые рекомендации.

  • Установить пихту необходимо в подставку с водой и следить за ее уровнем. Различные источники тепла (как, например, батарея) должны находиться как можно дальше от дерева.

Кроме того, полезно время от времени орошать ветви пихты водой из пульверизатора.

При должном уходе красавица из Северной Америки будет радовать вас все новогодние праздники!

Источник фото: "Википедия"

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Пихта Фразера – описание и характеристики живой новогодней пихты
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
Темы сша праздник новый год
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