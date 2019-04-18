Сегодня мы поделимся с вами полезными советами для тех, кто хочет помочь саду прийти в себя после долгой зимы.
На улице теплеет, потихоньку сходит снег! Чем заняться в первую очередь в саду? Опытные огородники давно расставили рассаду по подоконникам. А мы посмотрим, чем можно заняться начинающим садоводам.
Когда температура весной перестает опускаться ниже 10 градусов, можно приступать к обрезке яблонь. Сначала обрезают старые деревья, затем молодые. Вишню, сливу и грушу обрезают перед цветением.
Правила обрезки:
Ежегодно производить обрезку нельзя, дерево может ослабнуть. Посаженные деревья в прошлом году не обрезают. В местах видимых повреждений и обломов используют вар или глиняную болтушку.
Первым делом необходимо осмотреть деревья и кусты. Снежная зима могла оставить на них повреждения.
Срежьте обломанные ветки секатором до здоровой ткани и смажьте срезы садовым варом. Уделите больше внимания местам отлома у ствола, а также удалите сухие омертвевшие ветви. Если в тенистом месте снег еще не растаял, помогите растению освободиться от зимних оков.
Капитальная уборка состоит из следующих этапов:
Осторожно снимите лапник, если ваши растения были им прикрыты. Но не спешите убирать все еловые ветки — возможно под ними растут молодые побеги, а без лапника они быстро сгорят на солнце. То же самое с другими укрывными материалами или мешковиной. Раскутывайте растения постепенно, помогая им привыкнуть к свету или, наоборот, притеняя временным навесом.
Если земля еще не высохла, ходить нужно только по дорожкам; обратите внимание на газон. Если он сформирован неправильно, на нем будут оставаться вмятины от вашей обуви. По правильно сформированному газону тоже ходить не стоит, потому что трава еще не начала активный рост. Когда земля достаточно просохнет, необходимо убрать прошлогоднюю траву с газона. Лучше всего это делать газонными широкими граблями.
В местах, где трава не пережила зиму, можно посеять обычную смесь газонной травы, которая прорастет через 10 дней. Специальные смеси для посева могу вырасти за три дня. Обязательно нужно подкормить газонную траву, прополоть сорняки и подсыпать свежей земли. Обратите внимание на многолетние сорняки, которые отлично видно в апреле. С ними можно бороться с помощью гербицидов или обычной лопаты.
Обратите внимание на культурные многолетники. Апрель — хорошее время, чтобы удалить увядшие стебли и листья, а также приготовить почву для посадки новых растений.
Подкормите раноцветущие растения, такие как луковичные. Их цветение длится недолго, но в дальнейшем луковицы будут благодарны вам за дополнительный уход.
Комплексное гранулирование удобрение отлично подойдет для подкормки. Однако нужно подождать, пока земля окончательно подсохнет.
Осмотрите садовую технику на предмет исправности. Если что-то не пережило зиму и проржавело, лучше купить новое оборудование.
Если у вас в саду есть контейнеры или подвесные кашпо, то мы советуем подготовить их к тому времени, когда исчезнет угроза заморозков и придёт время для посадки, поменяйте в них землю или досыпьте новую.
Когда земля станет достаточно сухой, замульчируйте приствольные круги, цветочные бордюры, цветники и границы газона. Благодаря этому вы сбережете свои силы в дальнейшем: благодаря мульчирующим материалам в почве сохраняется влага, они не дают прорастать сорнякам, охраняют почву от перегрева и земляной корки, которая серьезно мешает растениям после дождя весной.
Как видите, новички-садоводы смогут найти себе занятие по душе — важно только захотеть. В апреле сад нуждается в особенной заботе, для которой не нужны обширные познания в садоводстве. Так что бояться нечего — любая помощь после долгой зимы придется земле по вкусу.
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