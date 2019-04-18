Как привести в порядок сад весной?

Сегодня мы поделимся с вами полезными советами для тех, кто хочет помочь саду прийти в себя после долгой зимы.

На улице теплеет, потихоньку сходит снег! Чем заняться в первую очередь в саду? Опытные огородники давно расставили рассаду по подоконникам. А мы посмотрим, чем можно заняться начинающим садоводам.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка растений

Когда температура весной перестает опускаться ниже 10 градусов, можно приступать к обрезке яблонь. Сначала обрезают старые деревья, затем молодые. Вишню, сливу и грушу обрезают перед цветением.

Правила обрезки:

Не оставлять видимые пеньки. Первыми обрезают толстые ветви, затем ниже, чтобы крона получилась в виде чаши. У кустарника старые ветки срезают по уровню грунта. Срез шире 1,5 см зачищают ножом и закрашивают масляной краской. Плодоносящие побеги кустов укорачивают на 15 см, повреждённые ветки обрезают по первую или вторую здоровую почку. Чтобы не заразить деревья, пилку и нож обеззараживают марганцовкой.

Ежегодно производить обрезку нельзя, дерево может ослабнуть. Посаженные деревья в прошлом году не обрезают. В местах видимых повреждений и обломов используют вар или глиняную болтушку.

Первым делом необходимо осмотреть деревья и кусты. Снежная зима могла оставить на них повреждения.

Срежьте обломанные ветки секатором до здоровой ткани и смажьте срезы садовым варом. Уделите больше внимания местам отлома у ствола, а также удалите сухие омертвевшие ветви. Если в тенистом месте снег еще не растаял, помогите растению освободиться от зимних оков.

Уборка территории

Уборка сада

Капитальная уборка состоит из следующих этапов:

Собрать укрывной материал, почистить и убрать.

Очистить территорию участка: сгрести прошлогоднюю листву и траву, сложить в компостную яму. Обломанные ветки вынести с участка и сжечь.

Убрать из-под камней и контейнеров мох.

Удалить появившуюся сорную траву.

Вымести садовые дорожки.

Проверить ёмкости, вазоны и устранить трещины, обработать обеззараживающими растворами. У зимовавших растений заменить грунт.

Отремонтировать и покрасить беседки, скамейки.

Заменить или убрать старую мульчу из коры или декоративной щепы.

Осторожно снимите лапник, если ваши растения были им прикрыты. Но не спешите убирать все еловые ветки — возможно под ними растут молодые побеги, а без лапника они быстро сгорят на солнце. То же самое с другими укрывными материалами или мешковиной. Раскутывайте растения постепенно, помогая им привыкнуть к свету или, наоборот, притеняя временным навесом.

Если земля еще не высохла, ходить нужно только по дорожкам; обратите внимание на газон. Если он сформирован неправильно, на нем будут оставаться вмятины от вашей обуви. По правильно сформированному газону тоже ходить не стоит, потому что трава еще не начала активный рост. Когда земля достаточно просохнет, необходимо убрать прошлогоднюю траву с газона. Лучше всего это делать газонными широкими граблями.

В местах, где трава не пережила зиму, можно посеять обычную смесь газонной травы, которая прорастет через 10 дней. Специальные смеси для посева могу вырасти за три дня. Обязательно нужно подкормить газонную траву, прополоть сорняки и подсыпать свежей земли. Обратите внимание на многолетние сорняки, которые отлично видно в апреле. С ними можно бороться с помощью гербицидов или обычной лопаты.

Подкормка растений

Подкормка растений

Обратите внимание на культурные многолетники. Апрель — хорошее время, чтобы удалить увядшие стебли и листья, а также приготовить почву для посадки новых растений.

Подкормите раноцветущие растения, такие как луковичные. Их цветение длится недолго, но в дальнейшем луковицы будут благодарны вам за дополнительный уход.

Комплексное гранулирование удобрение отлично подойдет для подкормки. Однако нужно подождать, пока земля окончательно подсохнет.

Осмотрите садовую технику на предмет исправности. Если что-то не пережило зиму и проржавело, лучше купить новое оборудование.

Если у вас в саду есть контейнеры или подвесные кашпо, то мы советуем подготовить их к тому времени, когда исчезнет угроза заморозков и придёт время для посадки, поменяйте в них землю или досыпьте новую.

Когда земля станет достаточно сухой, замульчируйте приствольные круги, цветочные бордюры, цветники и границы газона. Благодаря этому вы сбережете свои силы в дальнейшем: благодаря мульчирующим материалам в почве сохраняется влага, они не дают прорастать сорнякам, охраняют почву от перегрева и земляной корки, которая серьезно мешает растениям после дождя весной.

Как видите, новички-садоводы смогут найти себе занятие по душе — важно только захотеть. В апреле сад нуждается в особенной заботе, для которой не нужны обширные познания в садоводстве. Так что бояться нечего — любая помощь после долгой зимы придется земле по вкусу.

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