Откровения чукотского епископа: за что его лишили сана

Епископ Диомид стал известным широкой общественности 22 февраля 2007 года, когда в интернете появилось его обращение ко всем архипастырям, пастырям, клирикам.

Архиерейский Собор Русской православной церкви принял решение лишить сана епископа Чукотского и Анадырского Диомида, который выступал против мобильных телефонов, ИНН и диалога с властями.

"Собор призывает его к немедленному покаянию и прекращению деятельности. В случае отказа решение Собора вступает в силу", — говорится в решении.

В решении также отмечается, что епископ лишён сана за непослушание священноначалию.

Проблема, связанная с епископом Диомидом, несла опасность увлечения в раскольнические и сектантские группы некоторых не слишком твердых в своих церковных убеждениях, канонически малограмотных клириков или мирян. Ну и вообще всех тех, кто мог быть жертвой соблазна.

Епископ Диомид стал известным широкой общественности 22 февраля 2007 года, когда в интернете появилось его обращение ко всем архипастырям, пастырям, клирикам, монашествующим и всем верным чадам Святой Православной Церкви. Оно содержало критику патриарха Алексия II, Священного синода и официального руководства Московского патриархата за "отступление от чистоты православного вероучения".

Обвиняя руководство РПЦ в экуменических диалогах с другими христианскими конфессиями, особенно по отношению с Ватиканом, он также высказал мнение, что церковная политика руководства РПЦ способствовала заражению Церкви ересями, католическим прозелитизмом и другими опасными болезнями.

Если говорить по содержанию этого письма, то в нем отражаются этические проблемы и современного церковного бытия, и сознания современных верующих людей. При этом епископ является такой же частью церковного сообщества, как клирики и паства. Действительно, владыка Диомид в своем письме затрагивает действительно существующие в церковной жизни страны проблемы.

В то же время ряд обвинений является голосновным — в число последних входят демократия, отношение церкви к правящей власти и экуменизму (объединение всех христианских конфессий в единую церковь). Они не имеют под собой никаких церковных оснований — ни нравоучительных, ни вероучительных. В частности, об ИНН, по которому уже было обращение и Священного Синода, и были проведены целые конференции.

Первые реакции на письмо епископа Диомида высказал глава Отдела внешних церковных сношений РПЦ митрополит Кирилл. Он заявил, что данное письмо появилось именно в преддверии подписания Акта о каноническом общении с Зарубежной церковью и что "все это направлено на то, чтобы сорвать подписание соглашения, помешать Русской православной церкви восстановит свое единство".

Со следующим обвинением в адрес патриарха Диомид выступил 9 октября 2007 года. В своем открытом письме он подверг критике визит Его Святейшества во Францию, заявив, что "эта совместная молитва с представителями католической церкви "является отступлением от церковного учения Православной Церкви".

Богословское заключение по обращениям и письмам епископа Диомида представил митрополит Минский и Слуцкий Филарет. Участники рабочей группы Архиерейского Собора на заседании в уже среду единодушно высказали осуждение действий епископа Диомида, заявляя, что его высказывания не согласуются с церковными канонами, нарушают единство церкви и провоцируют смуты. Пятничное решение лишь оформило это решение официально.